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Ce a recunoscut Nicolai Tand despre soția lui, la Furnicuțele! Detaliul ce a ieșit la iveală, la emisiunea lui Cătălin Măruță

În ediția din 23 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele, Chef Nicolai Tand a răspuns la o serie de înterbări și astfel a recunoscut un detaliu mai puțin știut despre soția lui.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 11:20 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 11:37
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În ediția din 23 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele, show din programul TV al Antenei 1, invitații lui Cătălin Măruță au fost Sorin Brotnei și Chef Nicolai Tand, cei doi buni prieteni care au cucerit împreună trofeul Asia Express. Din platou nu a lipsit nici soția reputatului Chef.

În cadrului show-ului, Scamă și Blană au pus o serie de întrebări și astfel a ieșit la iveală un detaliu inedite despre Nicolai Tand și soția acestuia. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Ce a recunoscut Nicolai Tand despre soția lui, la Furnicuțele! Detaliul ce a ieșit la iveală despre cei doi, la emisiunea lui Cătălin Măruță

În ediția din 23 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele, Scamă și Blană au avut câteva întrebări pentru cei doi invitați, Sorin Brotnei și Chef Nicolai Tand, dar și pentru soția reputatului bucătar de la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

„Când nu vă vedeți, cât timp vorbiți la telefon?”, au dorit furnicuțele să află.

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„Se întâmplă să nu ne vedem câte o zi, dar vorbim foarte puțin la telefon, că de obicei spunem: Ce faci? Unde ești? Hai că vin și eu. Și ne vorbim față în față”, a mărturisit Sorin Brotnei.

La întrebarea „Ai răspuns vreodată din baie ca să nu pierzi apelul?”, cântărețul nu s-a ferit să recunoască faptul că a făcut acest lucru.

Sorin Brotnei, Nicolai Tand și soția acestuia

Sorin Brotnei, Nicolai Tand și soția acestuia

„Cine vă scrie cel mai des pe telefon mesajul: Unde ești?”, au forit furnicuțele să mai afle, în ediția din 23 septembrie 2026 a emisiunii.

„Eu plec cu treabă prin țară, doar dau un mesaj în care anunț că am ajuns cu bine”, a recunoscut Chef Nicolai Tand.

„Da, sau el îl întreb dacă a ajuns cu bine”, l-a completat soția lui.

Astfel a ieșit la iveală un detaliu inedit despre cei doi: deși sunt căsătoriți de mulți ani, aceștia reușesc să mențină o bună comunicare în relația de cuplu și au grijă unul de celălalt, indiferent de ocazie.

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