Kendama, jucăria japoneză cu o bilă prinsă cu ață de un suport de lemn, a revenit la modă în ultima perioadă. Descoperă ce efecte are aceasta asupra copiilor și află dacă este benefică sau nu.

În urmă cu câțiva ani, kendama i-a cucerit pe români, copii și adulți deopotrivă. Recent, jucăria japoneză a revenit la modă și acest lucru i-a făcut pe specialiști să discute despre efectele ep care le are aceasta asupra copiilor. Descoperă în rândurile de mai jos dacă este sau nu benefică pentru copii.

Kendama și efectele ei asupra copiilor! Este sau nu benefică jucăria japoneză, devenită iar la modă

Pentru cei care nu știu, Kendama este o jucărie japoneză alcătuită dintr-un mâner de lemn (numit „ken”), o pereche de cupe („sarado”) și o minge (numită „tama”), toate legate între ele printr-o sfoară. Scopul jocului este acela de a arunca bila și de a-o prinde în cupe sau în spațiul dintre acestea. Desigur, de-a lungul timpului, pasionații de kendama au inventat tot felul de trucuri și în prezent există inclusiv campioane și competiții naționale și internaționale.

Jucăria a ajuns în Japonia pe la sfârșitul secolului al XVII-lea. Orașul Hatsukaichi din prefectura Hiroshima este considerat locul de naștere al Kendamei moderne japoneze. Totuși,

Kendama a început să fie din nou la modă și inclusiv în România există din ce în ce mai mulți tineri, copii și adulți pasionați de această jucărie japoneză aparent banală, dar care a reușit să atragă atenția specialiștilor și a psihologilor. Aceștia au studiat de-a lungul anilor posibilele efecte pe care le are kendama asupra copiilor și au concluzionat dacă este sau nu benefică jucăria japoenză pentru cei mici.

În primul rând, deținerea unei astfel de jucării conferă sentimentul de apartenență, căci mulți copii au o kendama și se face un fel de comunitate a pasionaților. În plus, este atrasă motivația intrinsecă, adică plăcerea de a reuși ceva după ce s-a depus un efort personal. Când trucurile ies, copiii se simt fericiți, recompensați, iar acest lucru atrage o stare de bine. De asemenea, kendama este și un bun motiv pentru a socializa cu cei din jur.

„Kendama stimulează atenția focalizată și totodată atenția distributivă, întrucât copilul trebuie să urmărească simultan mișcarea mingii și ajustarea mâinii în realizarea trick-ului. De asemenea, exersează și memoria de lucru, care este antrenată prin reținerea secvențelor motrice, iar capacitatea de concentrare este consolidată prin necesitatea de a menține focusul pe sarcină până la reușită", a declarat psihologul Elena Petrescu pentru Libertatea.

Așadar, kendama are efecte benefice și pozitive asupra copiilor și poate fi considerată o jucărie educativă.

Vedete din România care au promovat acest hobby sunt Oase și CRBL.