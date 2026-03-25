Cine este Radu Theodor Croitoriu, „cel mai bun falsificator de bancnote din istoria României". A păcălit chiar și SRI-ul

Radu Theodor Croitoriu, considerat cel mai bun falsificator de bancnote din istoria României, a tipărit timp de șase ani bani falși de 100 de lei. Cum a reușit să păcălească inclusiv SRI și băncile.

Publicat: Miercuri, 25 Martie 2026, 11:27 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 11:50
Radu Theodor Croitoriu a fost reținut pe 24 iunie 2020, iar a doua zi a fost arestat preventiv. | Shutterstock

Considerat „cel mai bun falsificator de bancnote din istoria României”, Radu Theodor Croitoriu a tipărit timp de șase ani bancnote de 100 de lei. Bărbatul ar fi reușit să păcălească inclusiv Serviciul Român de Informații. Se estimează că a pus în circulație peste 20.000 de bancnote false de-a lungul timpului.

Cine este Radu Theodor Croitoriu, „cel mai bun falsificator de bancnote din istoria României”

Peste 2.000 de părți vătămate vor fi citate în procesul celui considerat cel mai bun falsificator de bancnote din istoria României. Radu Theodor Croitoriu este cel care a creat „Super Leul”, o bancnotă falsă de 100 de lei. Bancnota a fost atât de bine executată încât a păcălit inclusiv băncile și Direcția Suport Operațional a SRI.

După trecerea României la „leul nou”, au fost puse în circulație bancnote din polimer, care conțin 11 elemente de siguranță. Acest lucru s-a întâmplat tocmai pentru a combate falsificarea. Noile bancnote au fost proiectate cu o fereastră transparentă, watermark, imprimare în relief, fir de siguranță, imagine latentă, microperforații laser, cerneală care își schimbă culoarea din auriu în verde și elemente de suprapunere.

Polimerul din care sunt confecționate conține și un film de polipropilenă care ajută aparatele bancare să identifice falsurile. În ciuda tuturor acestor elemente de siguranță, Radu Theodor Croitoriu a reușit să falsifice bancnotele cu succes timp de șase ani. Între 2014 și 2020, acesta a tipărit peste 20.000 de bancnote de 100 de lei.

Cum a reușit Radu Theodor Croitoriu să falsifice bancnotele de 100 de lei

Cu ajutorul altor două persoane, bărbatul și-a cumpărat aparatură de performanță și materialele necesare pentru a putea produce pe bandă rulantă bancnota de 100 de lei. Se pare că acesta a studiat minuțios, timp de un an, bancnota originală înainte de a încerca să o reproducă fidel.

Bancnota de 100 de lei era preferată de falsificatori, fiind nici prea mică pentru a justifica efortul, dar nici prea mare pentru a atrage atenția. Înainte de Croitoriu au mai existat falsuri ale acestei bancnote, însă majoritatea erau imprimate pe hârtie lucioasă, fără textura și elementele de siguranță ale originalului.

Diferența a fost că Radu Theodor Croitoriu dispunea de aparatură performantă de imprimare și a folosit două foi foarte subțiri de polimer, pe care le lipea el însuși, pentru a reproduce majoritatea elementelor de siguranță ale bancnotei. Tocmai acest detaliu i-a dat de gol, anchetatorii reușind să-l identifice după ce au descoperit o amprentă între cele două straturi de plastic.

Radu Theodor Croitoriu a fost reținut pe 24 iunie 2020, iar a doua zi a fost arestat preventiv. Complicii săi au fost puși sub control judiciar. Ulterior, acesta și-a recunoscut acuzațiile, dar a susținut că Elena Daniela Balog și Ion Enache nu au participat în niciun fel la procesul de falsificare.

Procesul se desfășoară la Tribunalul București, unde urmează să fie citate 2.549 de părți vătămate. Următorul termen este stabilit pentru 16 aprilie 2026.

