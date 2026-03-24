Obiectele de lux pe care milionarii le cer în avioanele private. Cât costă detaliile care nu se găsesc pe piața obișnuită

Obiectele de lux pe care milionarii le cer în avioanele private nu sunt disponibile pe piața obișnuită și costă milioane de dolari.

Design-ul interior al avioanelor de lux pentru cei mai bogați clienți presupune detalii care nu sunt accesibile pentru oamenii obișnuiți.

Aurora Saboir, expertă în acest domeniu, a dezvăluit ce design de lux preferă clienții săi, scrie Daily Mail.

În vârstă de 35 de ani, Saboir a studiat ingineria industrială și a creat mobilă în trecut, înainte de a ajunge unul dintre cei mai cunoscuți designeri din acest segment de lux.

Ea a dezvăluit cerințele celor mai bogați clienți ai săi și cât ar costa aceste elemente de design.

Cei mai bogați clienți ai lui Saboir provin SUA și Orientul Mijlociu, de la oameni de afaceri, la familii mari.

Prețul unei renovări „depinde de model, dimensiune și vechimea aeronavei”, a declarat ea.

„Pentru avioane de dimensiune medie cumpărate la mâna a 2-a, renovarea poate costa între 1 milion și 2.5 milioane de euro,” a dezvăluit Saboir. „Pentru avioanele noi, interiorul reprezintă, de obicei, aproximativ 30% din prețul de achiziție.”

„Așadar, dacă un avion privat nou costă 80 de milioane de euro, personalizarea ajunge, în realitate, la 15–20 de milioane de euro, pentru că vorbim de aeronave ultra-personalizate,” a dezvăluit Saboir.

Cu cât avionul este mai mare, cu atât cresc și costurile. De exemplu, amenajarea unui Boeing Business Jet, utilizat frecvent de clienți din Orientul Mijlociu, poate ajunge „oriunde între 40 și 50–60 de milioane de euro, în funcție de cât de extravagant trebuie să fie rezultatul final.”

De reținut e faptul că interiorul unui avion privat e limitat. Așa că aceste costuri sunt pentru o suprafață relativ mică. Chiar și așa, designerii de top pot include numeroase elemente de lux.

„Singura limită e dimensiunea și geometria avionului. Dar în interiorul acestor limite putem merge destul de departe,” susține Saboir.

Ce detalii de lux cer clienții bogați în avioanele private

Totul este realizat la comandă, în funcție de prioritățile fiecărui client. Dacă un client pune accent pe „tehnologie și inovație”, Saboir cercetează cele mai noi ecrane și modul în care acestea pot fi integrate.

Pentru alți clienți, prioritatea e odihna la bordul avionului. Atunci, Saboir pune accentul pe confort.

„Atunci vom avea saltele realizate la comandă, opțiuni complete de întunecarea zonei, sisteme avansate de anulare a zgomotului. Tot ce ține de obiectivul final,” a continuat designerul.

Iar atunci când un client cere atenție specială pentru „finisajele și senzația tactilă a cabinei”, Saboir colaborează cu „branduri de lux de top pentru țesături și materii prime”.

Detaliile fine, precum finisajele și suprafețele, sunt atent analizate. Designerul apelează la companii care creează „inserții sau intarsii personalizate din sidef sau pietre prețioase”.

Pentru a obține un interior cu adevărat opulent, Saboir evită anumite materiale.

„Evităm, în general, materialele care conțin mult plastic și polimeri sau orice e artificial,” a dezvăluit Saboir. „De obicei, nu trec testele de incendiu, sunt mult mai ușor inflamabile decât materialele naturale precum cașmirul, bumbacul, lâna, mătasea, pielea naturală, lemnul sau piatra.”

Dar contează și senzația la atingere, mai ales când clienții plătesc milioane pentru cele mai rafinate detalii.

„Un alt aspect e senzația propriu-zisă, caracterul tactil al interiorului,” susține Saboir. „Imaginează-ți că toți pereții sunt foarte aproape de tine. Vezi fibrele materialului chiar lângă fața ta.”

„Totul este de cea mai înaltă calitate,” a continuat experta. „Putem avea cașmir pe pereți, pe scaune, covoare din mătase 100%.”