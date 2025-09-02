Lacul care apare și dispare în doar câteva ore. Deja a uimit experții

Antena Căutare
Lacul care apare și dispare în doar câteva ore a uimit experții, care au studiat fenomenul neobișnuit pentru a-i afla secretul.

Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 17:12
Lacul Loughareema fascinează experții | Shutterstock

În dealurile din Irlanda de Nord se găsește lacul care apare și dispare în doar câteva ore și care, adesea, e acoperit de ceață.

Numit Loughareema, e numit de localnici și „lacul care dispare”, scrie Daily Mail.

Acest lac a devenit cunoscut și a atras atenția experților datorită faptului că poate să apară și să dispară singur în doar câteva ore.

Poate să fie plin dimineața și gol după doar câteva ore, de parcă apa a dispărut pur și simplu.

Lacul care apare și dispare în doar câteva ore

Loughareema e lacul care apare și dispare în doar câteva ore și e atât de de neobișnuit și pentru că nu există râuri care să iasă din lac. Ci doar trei care se varsă în el.

De ce se întâmplă asta a rămas un mister, subiect al multor speculații printre geologi. Pentru majoritatea localnicilor, fenomenul neobișnuit din Loughareema e cunoscut ca sursă de inspirație pentru o serie de povești cu fantome. Se spune că, în nopțile în care lacul este plin, o fantomă bântuie malurile.

Alții susțin că au zărit un kelpie (sau un duh al apei în mitologia irlandeză), o creatură cenușie sau albă asemănătoare unui cal, capabilă să ia formă umană.

Societatea Geologică susține că lacul dispărut e considerat unul dintre cele mai enigmatice situri geologice din Irlanda de Nord.

Dr. Paul Wilson, hidrogeolog la British Geological Survey, a început recent un studiu detaliat al Loughareema.

„Loughareema este un peisaj dinamic. Iar când te apropii de lac este captivant să ghicești în ce stare îl vei găsi,” a declarat dr. Paul Wilson, expert în cadrul British Geological Survey.

Formațiunea naturală are trei râuri care se varsă în ea și niciunul care să iasă, deși există o scurgere chiar la bază. Acea scurgere duce toată apa într-un sistem subteran de drenaj, care nu este încă bine înțeles.

„Știm foarte puține lucruri despre detaliile sistemului de drenaj subteran,” a explicat dr. Wilson despre lacul care apare și dispare în doar câteva ore.

Ce ar putea cauza fenomenul de la lacul Loughareema

Studiul dr. Wilson asupra lacului Loughareema se folosește de o cameră pentru a realiza imagini ale acestuia. În același timp, utilizează senzori de nivel al apei în diverse locații pentru a măsura rata cu care lacul se umple și se goleşte.

O teorie privind comportamentul lacului are legătură cu presiunea și sedimentul. Cele trei râuri care se varsă în lac aduc nu doar apă, ci și resturi care se depun pe fundul lacului. În cele din urmă, acoperă scurgerea subacvatică.

Odată ce gaura este complet blocată, nivelul apei crește rapid. Dar atunci când apa atinge un anumit nivel, presiunea exercitată asupra scurgerii o deblochează brusc.

În acel moment, apa începe din nou să se scurgă și lacul se golește. Iar întregul proces reîncepe.

Denumirea lacului provine din galeză. Loch an rith amach înseamnă „lac care se revarsă.” Potrivit legendei locale, o trăsură cu cai a pierit în lac în secolul al XIX-lea, încercând să-l traverseze în miez de noapte.

