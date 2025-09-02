Luna Porumbului 2025 și eclipsa „sângerie” vor avea loc în același timp. Când poți admira fenomenele inedite

Luna Porumbului 2025 și eclipsa „sângerie” vor avea loc în același timp în doar câteva zile și poate fi admirată de pasionații de astronomie.

Aceasta va fi ultima Lună Plină a verii din emisfera nordică, scrie Live Science.

În același timp va avea loc și o eclipsă lunară spectaculoasă.

Ambele fenomene pot fi admirate, în funcție de condițiile meteo.

Luna Porumbului 2025 și eclipsa „sângerie” vor avea loc la începutul lunii septembrie, pe data de 7.

Deși este adesea numită Luna Recoltei, Luna Plină din septembrie poartă anul acesta numele de Luna Porumbului. Asta pentru că Luna Plină cea mai apropiată de echinocțiul din 22 septembrie este, în mod tradițional, numită Luna Recoltei. Iar în acest an aceasta va fi luna plină din octombrie (care va avea loc pe 6 octombrie). Această schimbare are loc o dată la 3 ani, potrivit Time and Date.

Alte denumiri pentru Luna Plină din septembrie includ Luna Vinului, Luna Cântecului și Luna Orzului, în diferite culturi. Poporul Anishinaabeg o numește „Wabaabagaa Giizis”, care înseamnă „Luna frunzelor care se schimbă.”

Deși Luna va fi oficial plină pe 7 septembrie, o Lună Plină se observă cel mai bine când răsare la est, la scurt timp după apusul soarelui la vest.

În această lună, asta se întâmplă la câteva ore după ce Luna a devenit oficial plină. Luna Porumbului va răsări la doar câteva minute după apus.

Luna Porumbului din acest an este, de asemenea, o eclipsă totală de lună, ce va fi vizibilă în diferite zone ale lumii. Din Australia, Asia, Africa și părți din Europa, o „lună sângerie” va fi vizibilă timp de 82 de minute. E cea mai lungă eclipsă totală de lună de după 8 noiembrie 2022.

Ea va fi aproape identică cu eclipsa totală de 65 de minute vizibilă în America de Nord pe 14 martie 2025. Totuși, eclipsa din 7 septembrie va avea loc înainte de răsăritul Lunii. Cei pasionați de astronomie se vor putea bucura de fenomenul inedit.

Luna Plină poate fi văzută și cu ochiul liber

Poți privi Luna Plină fără niciun instrument optic, doar cu ochiul liber. Dar dacă o observi la răsărit, binoclurile sau telescoapele de curte pot scoate la iveală detalii de pe suprafața lunară care nu sunt vizibile cu ochiul liber.

Pe măsură ce Luna Plină urcă pe cer, strălucirea ei crește semnificativ, ceea ce face dificilă observarea directă.

În seara următoare, luni, 8 septembrie, luna în descreștere va apărea aproape de Saturn. Planeta cu inele va fi deosebit de strălucitoare pentru că ajunge la opoziția anuală, adică momentul în care este cel mai aproape de Pământ, pe 20 septembrie.

După Luna Porumbului din septembrie, următoarea lună plină va fi Luna Recoltei, care va atinge faza de plină luni, pe 6 octombrie.