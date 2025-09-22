Mormântul Cleopatrei ar putea fi ascuns sub ape. Dovezile care au încântat arheologii

Mormântul Cleopatrei ar putea fi ascuns sub ape, susțin experții, după ce au găsit mai multe dovezi care ar indică o astfel de descoperire.

De-a lungul timpului, mulți s-au întrebat unde ar putea fi ascuns mormântul Cleopatrei, una dintre cele mai cunoscute conducătoare din istorie.

Acum, experții cred că se apropie de descoperirea mormântului căutat de secole, scrie Daily Mail.

Exploratorii au descoperit un port scufundat în Marea Mediterană, la aproximativ 2 kilometri distanță de coasta Alexandriei, celebrul oraș istoric.

Portul e scufundat la o adâncime de 12 metri și experții cred că trupul Cleopatrei s-ar putea afla aici.

Mormântul Cleopatrei ar putea fi ascuns sub ape

Faptul că mormântul Cleopatrei ar putea fi ascuns sub ape a atras atenția experților la nivel mondial. Cleopatra a condus Egiptul între 51 î.Hr. și 30 î.Hr. și a devenit una dintre cele mai cunoscute nume din istorie.

Ea a avut relații cunoscute și 2.000 de ani mai târziu cu Iulius Cezar și unul dintre succesorii săi, Marcus Antonius.

Cleopatra și Antonius au murit amândoi prin sinucidere și au fost îngropați împreună, potrivit surselor din acea perioadă.

La peste 2.000 de ani de la moartea lor, în ciuda căutărilor, locul exact al mormântului lor rămâne necunoscut.

Portul e acum inundat de apă. Dar în trecut era conectat la Taposiris Magna, un oraș istoric în care se afla un templu antic dedicat lui Osiris, zeul morții.

Taposiris Magna, al cărui nume înseamnă „marele mormânt al lui Osiris”, e situat la aproximativ 30 de mile de Alexandria, fosta capitală a țării.

Kathleen Martínez, exploratoare care a căutat de mai mulți ani mormântul Cleopatrei, a descoperit portul într-o nouă rundă de scufundări alături de Bob Ballard, cel care a descoperit Titanicul.

Portul era conectat la templu. Experții cred că ar putea oferi un „indiciu crucial” despre locul unde se află mormântul sau chiar să conducă direct la acesta.

Portul scufundat sub ape ar putea duce la descoperirea mormântului Cleopatrei

Structura descoperită recent include coloane și numeroase fragmente de amfore. Ceea ce indică o activitate intensă în acea zonă în trecut.

Ministerul Egiptean al Turismului și Antichităților, care a anunțat descoperirea pe Facebook, numește aceste dovezi posibile „urme de activitate marină antică”.

Acum este doar „o chestiune de timp” până când mormântul va fi găsit, spune Martínez. Ea a căutat indicii Taposiris Magna încă din octombrie 2005.

„De 2.000 de ani, nimeni nu a mai fost acolo,” a declarat Martínez. „Noi suntem primii.”

În 2022, Martínez și echipa ei au descoperit un tunel de 1.300 de metri săpat prin straturi de piatră sub ruinele Taposiris Magna. În interior au găsit vase ceramice și obiecte de lut din perioada dinastiei Ptolemeice, ultima conducătoare a acesteia fiind Cleopatra.

Martínez crede că trupul Cleopatrei a fost dus la Taposiris Magna după moarte, transportat prin tunelul subteran în direcția portului și îngropat acolo.

Tunelul e îndreptat „direct” spre port. Ceea ce sugerează că cele 2 structuri erau legate, poate parte dintr-o rețea secretă. Totuși, experta nu exclude nici posibilitatea ca mormântul să se afle printre ruinele templului, ceea ce a fost, în mare parte, presupunerea de până acum.

„Nimeni nu poate să-mi spună că Cleopatra nu este la Taposiris Magna,” a spus Martínez. „Ca să afirmi asta, trebuie să sapi întreaga zonă și să nu o găsești.”

