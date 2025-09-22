Antena Căutare
Home News Inedit Mormântul Cleopatrei ar putea fi ascuns sub ape. Dovezile care au încântat arheologii

Mormântul Cleopatrei ar putea fi ascuns sub ape. Dovezile care au încântat arheologii

Mormântul Cleopatrei ar putea fi ascuns sub ape, susțin experții, după ce au găsit mai multe dovezi care ar indică o astfel de descoperire.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 16:23 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 17:19
Mormintele egiptene fascinează experții de sute de ani | Shutterstock

De-a lungul timpului, mulți s-au întrebat unde ar putea fi ascuns mormântul Cleopatrei, una dintre cele mai cunoscute conducătoare din istorie.

Acum, experții cred că se apropie de descoperirea mormântului căutat de secole, scrie Daily Mail.

Exploratorii au descoperit un port scufundat în Marea Mediterană, la aproximativ 2 kilometri distanță de coasta Alexandriei, celebrul oraș istoric.

Portul e scufundat la o adâncime de 12 metri și experții cred că trupul Cleopatrei s-ar putea afla aici.

Articolul continuă după reclamă

Mormântul Cleopatrei ar putea fi ascuns sub ape

Faptul că mormântul Cleopatrei ar putea fi ascuns sub ape a atras atenția experților la nivel mondial. Cleopatra a condus Egiptul între 51 î.Hr. și 30 î.Hr. și a devenit una dintre cele mai cunoscute nume din istorie.

Ea a avut relații cunoscute și 2.000 de ani mai târziu cu Iulius Cezar și unul dintre succesorii săi, Marcus Antonius.

Citește și: Papirusul antic misterios care ar confirma Cele 10 plăgi ale Egiptului. Ce detalii din Biblie conține

Cleopatra și Antonius au murit amândoi prin sinucidere și au fost îngropați împreună, potrivit surselor din acea perioadă.

La peste 2.000 de ani de la moartea lor, în ciuda căutărilor, locul exact al mormântului lor rămâne necunoscut.

Portul e acum inundat de apă. Dar în trecut era conectat la Taposiris Magna, un oraș istoric în care se afla un templu antic dedicat lui Osiris, zeul morții.

Taposiris Magna, al cărui nume înseamnă „marele mormânt al lui Osiris”, e situat la aproximativ 30 de mile de Alexandria, fosta capitală a țării.

Kathleen Martínez, exploratoare care a căutat de mai mulți ani mormântul Cleopatrei, a descoperit portul într-o nouă rundă de scufundări alături de Bob Ballard, cel care a descoperit Titanicul.

Portul era conectat la templu. Experții cred că ar putea oferi un „indiciu crucial” despre locul unde se află mormântul sau chiar să conducă direct la acesta.

Portul scufundat sub ape ar putea duce la descoperirea mormântului Cleopatrei

Structura descoperită recent include coloane și numeroase fragmente de amfore. Ceea ce indică o activitate intensă în acea zonă în trecut.

Ministerul Egiptean al Turismului și Antichităților, care a anunțat descoperirea pe Facebook, numește aceste dovezi posibile „urme de activitate marină antică”.

Citește și: Cele mai vechi mumii din lume au uimit experții. Unde au fost descoperite corpurile conservate prin fum

Acum este doar „o chestiune de timp” până când mormântul va fi găsit, spune Martínez. Ea a căutat indicii Taposiris Magna încă din octombrie 2005.

„De 2.000 de ani, nimeni nu a mai fost acolo,” a declarat Martínez. „Noi suntem primii.”

În 2022, Martínez și echipa ei au descoperit un tunel de 1.300 de metri săpat prin straturi de piatră sub ruinele Taposiris Magna. În interior au găsit vase ceramice și obiecte de lut din perioada dinastiei Ptolemeice, ultima conducătoare a acesteia fiind Cleopatra.

Martínez crede că trupul Cleopatrei a fost dus la Taposiris Magna după moarte, transportat prin tunelul subteran în direcția portului și îngropat acolo.

Tunelul e îndreptat „direct” spre port. Ceea ce sugerează că cele 2 structuri erau legate, poate parte dintr-o rețea secretă. Totuși, experta nu exclude nici posibilitatea ca mormântul să se afle printre ruinele templului, ceea ce a fost, în mare parte, presupunerea de până acum.

„Nimeni nu poate să-mi spună că Cleopatra nu este la Taposiris Magna,” a spus Martínez. „Ca să afirmi asta, trebuie să sapi întreaga zonă și să nu o găsești.”

Vezi mai multe stiri externe pe observatornes.ro

Efectul poluării asupra placentei. Chiar și o expunere scurtă poate fi periculoasă... Un bărbat a făcut un selfie în baia casei pe care o închiriase și acest lucru l-a costat 10.000 de dolari! Cum a fost po...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Observatornews.ro Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite  Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Alimentele de bază, mai scumpe cu 10% din octombrie. Negocierile din coaliție rămân în impas
Alimentele de bază, mai scumpe cu 10% din octombrie. Negocierile din coaliție rămân în impas
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant Catine.ro
Cele mai vechi mumii din lume au uimit experții. Unde au fost descoperite corpurile conservate prin fum
Cele mai vechi mumii din lume au uimit experții. Unde au fost descoperite corpurile conservate prin fum
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier Libertatea.ro
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai flexibili: „Nu trebuie să fii drastic cu tot”
Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică”
O femeie a găsit o comoară ascunsă într-o sacoșă cu obiecte second hand: „Descoperire epică” Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina
Târgul oierilor din nordul Dâmboviței concurează cu Târgul de Fete de pe Muntele Găina Jurnalul
Zodiile care nu știu să iubească corect – și cum să le recunoști
Zodiile care nu știu să iubească corect – și cum să le recunoști Kudika
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu poţi să nu fii atent
Elena Udrea, pe patul de spital! Internauţii s-au emoţionat profund când au văzut imaginea, detaliul la care nu... Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Daunele cerute de românul arestat pe nedrept în Italia:
Daunele cerute de românul arestat pe nedrept în Italia: "M-am simțit ca un infractor" Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Când va începe Al Treilea Război Mondial. Un general rus dezertor anunță ATACAREA Poloniei
Când va începe Al Treilea Război Mondial. Un general rus dezertor anunță ATACAREA Poloniei Gandul
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală”
Noul film cu Margot Robbie a fost primit cu recenzii dure din partea criticilor: „O mare plictiseală” ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x