Ce se întâmplă cu apa în spațiu. Astronauții NASA au dezvăluit fenomenul inedit

Astronauții NASA au dezvăluit ce se întâmplă cu apa care plutește în spațiu, ce se comportă complet diferit față de Pământ.

Într-un video recent, se vede cum astronauții NASA din echipajul Artemis 2 au realizat experimente cu o picătură de apă, în capsula Orion.

În imagini, se vede cum lichidul se strânge într-o bulă perfectă, ce plutește în cabină, scrie Daily Mail.

La un moment dat, Jeremy Hansen, care nu mai fusese în spațiu până atunci, se uită în cameră prin sferă, care îi întoarce imaginea.

Hansen a prins bula de apă cu un pai, înainte să o elibereze din nou în microgravitație.

Articolul continuă după reclamă

Ce se întâmplă cu apa care plutește în spațiu

„În timpul misiunii Artemis II, astronauții s-au distrat experimentând cu apa în condițiile de imponderabilitate din spațiu,” a transmis NASA alături de video. „Misiunea Artemis II a fost primul zbor spațial pentru astronautul Agenției Spațiale Canadiene, Jeremy Hansen. Așa că echipajul l-a învățat multe despre fizica apei în spațiu.”

Pe Pământ, apa care nu se află într-un recipient se întinde într-o suprafață plată, din cauza gravitației.

Citește și: Cum s-ar schimba corpul oamenilor dacă am locui pe Lună. Transformarea ar fi mult mai profundă decât se crede

Însă în spațiu, apa se adună într-o sferă perfectă deoarece moleculele de la suprafață se atrag în mod egal din toate direcțiile, fără nimic care să le aplatizeze.

Sfera e forma cu cea mai mică suprafață posibilă pentru un anumit volum. Ceea ce înseamnă că, atunci când gravitația e slabă sau absentă, tensiunea superficială trage apa într-o bilă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Astronauții de pe Stația Spațială Internațională (ISS) au realizat și alte experimente cu apă, inclusiv stoarcerea unei cârpe ude pentru a arăta cum apa curge de-a lungul suprafeței acesteia și „se lipește” de mâna astronautului.

Fanii încântați au spus că există ceva „unic uman” în acest mic experiment realizat în spațiu.

„Explorarea nu înseamnă doar tehnologie,” a scris un utilizator încântat. „Este și despre curiozitate, adaptare și învățare în medii complet noi.”

„Una e să auzi despre tensiunea superficială, dar să vezi cum ține o sferă perfectă de apă unită în spațiul profund este pură magie,” a scris alt utilizator.

Misiunea Artemis III ar putea fi amânată

Astronauții misiunii Artemis II s-au întors pe Pământ de o lună, după călătoria lor de 10 zile, care i-a purtat la 406.771 kilometri de Pământ. Călătoria lor în jurul Lunii și înapoi i-a dus mai departe decât au ajuns vreodată oamenii în spațiu. Au depășit recordul anterior stabilit de misiunea Apollo 13.

Amit Kshatriya, administrator asociat al NASA, a declarat că Artemis II a fost „cea mai importantă misiune de explorare spațială umană din ultimele decenii”.

Citește și: NASA a dezvăluit planul pentru o bază lunară. Cât ar costa proiectul spațial

Recent, s-a aflat că planul mult așteptat al NASA de a readuce oameni pe Lună până în 2028 se confruntă cu posibile întârzieri.

Un audit publicat recent de Biroul Inspectorului General al NASA avertizează că agenția întâmpină dificultăți în a se asigura că noile costume spațiale de generație următoare vor fi gata la timp pentru misiunea istorică.

Costumele sunt esențiale pentru ca astronauții să poată păși în siguranță pe suprafața Lunii. Ceea ce înseamnă că orice întârziere ar putea afecta direct calendarul revenirii omenirii pe Lună.