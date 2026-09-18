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Câți ani încasează europenii pensia după ce se retrag din activitate, de fapt. Poziția ocupată de România în top

Noi date au scos la iveală câți ani încasează europenii pensia după ce se retrag din activitate și ce poziție ocupă România în top.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Vineri, 18 Septembrie 2026, 12:47 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 12:52
Bărbații trăiesc, în medie, mai puțin decât femeile | Shutterstock
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Atunci când vine vorba de numărul de ani în care pensionarii se pot bucura de pensie, 2 factori sunt importanți.

Respectiv vârsta de pensionare, la nivel național, și longevitatea estimată.

Potrivit unor noi date Euronews Business, anii de care se pot bucura oamenii de pensie variază semnificativ.

Aceste date sunt relevante mai ales în contextul în care vârsta de pensionare crește la nivel european, pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult.

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Câți ani încasează europenii pensia după ce se retrag din activitate, de fapt

Vârsta medie de pensionare e de 64.7 ani pentru bărbați și 63.9 pentru femei, la nivelul Uniunii Europene, potrivit OECD.

Pentru a determina câți ani încasează europenii pensia după ce se retrag din activitate, contează și speranța de viață pentru fiecare țară. Astfel, pensionarii se pot bucura de acești bani dacă îndeplinesc și celelalte condiții, precum numărul necesar de ani de muncă. Desigur, unii pensionari continuă să lucreze și după atingerea vârstei de pensionare.

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În Uniunea Europeană, bărbații trăiesc, în medie, 18.4 ani după pensionare, comparativ cu 21.8 ani în cazul femeilor. Aceste cifre se bazează pe speranța de viață la vârsta de pensionare, potrivit datelor Eurostat și OCDE din 2024.

Pentru bărbați, numărul estimat de ani în care primesc pensie variază de la 14.7 ani în Bulgaria și Ungaria, până la 27.3 ani în Turcia. În cadrul UE, Luxemburgul are cea mai lungă perioadă, cu 22 de ani de pensie pentru bărbați.

Pensionarii de sex masculin din Grecia (21 de ani), Franța (20.7), Slovenia (20.7), Elveția (20.4) și Malta (20.2) sunt, de asemenea, așteptați să petreacă mai mult de 20 de ani la pensie.

Numărul estimat de ani petrecuți la pensie e, de asemenea, peste media UE de 18.4 ani în Cipru (19.8), Suedia (19.4), Portugalia (19.3), Belgia (19.1), Irlanda (19), Regatul Unit (19), Austria (18.8) și Finlanda (18.7).

Cât timp primesc românii pensie

Datele arată că bărbații din marile economii europene petrec mai mulți ani la pensie decât media UE, excepția fiind Germania. În Germania, cifra e cu 1.1 ani sub media UE, ceea ce creează o diferență semnificativă față de Franța, Italia și Spania.

În schimb, pe lângă Bulgaria și Ungaria, pensionarii de sex masculin care petrec cel mai puțin timp la pensie locuiesc în Letonia, România și Lituania. În toate aceste țări perioada e sub 16 ani.

În cazul femeilor, numărul estimat de ani petrecuți la pensie e de 21.8 în UE, de la 18.6 ani în Ungaria până la 34.5 ani în Turcia. În Luxemburg, cifra depășește, de asemenea, 25 de ani.

Femeile din Slovenia, Grecia, Franța, Spania, Elveția, Malta, Italia, Portugalia, Cipru și Finlanda sunt, de asemenea, estimate să petreacă mai mult de 22 de ani la pensie. Ceea ce înseamnă că vor primi pensie timp de peste 22 de ani.

În rândul femeilor, nu doar Germania (20.3 ani), ci și Marea Britanie (21 de ani) se află sub media UE.

În România, și femeile primesc pensie pentru o perioadă sub media UE, cu 19.1 ani. În aceeași categorie se află și Bulgaria (18.8), Olanda (19.2), Croația (19.6), Danemarca (19.7), Letonia (19.8) și Islanda (19.8).

În 2024, Turcia reprezenta o excepție între cele 32 de țări europene analizate, cu o vârstă actuală de pensionare de 52 de ani pentru bărbați și 49 de ani pentru femei.

Cu excepția Turciei, vârsta de pensionare variază între 62 și 67 de ani pentru bărbați și între 60 și 67 de ani pentru femei în celelalte țări incluse în analiză.

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În cadrul UE, durata de viață medie e de 83.1 ani pentru bărbați, comparativ cu 85.8 ani în cazul femeilor. În medie, în UE, femeile sunt așteptate să petreacă la pensie cu 3.4 ani mai mult decât bărbații.

Diferența e de cel puțin 4 ani și în Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, România și Polonia.

Un alt aspect este diferența dintre pensiile primite de femei și cele primite de bărbați. În țările OCDE, femeile primesc, în medie, pensii cu 23% mai mici decât bărbații, în timp ce diferența ajunge la 37% în Marea Britanie.

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