O bunică din Maramureș în vârstă de 84 de ani are mii de "nepoți". Cum e posibil și cum a ajuns virală pe internet

O bunică în vârstă de 84 de ani din Maramureș a ajuns virală în mediul online după ce a ales să împărtășească cu toată lumea pasiunea ei pentru citit.

Publicat: Sambata, 03 Ianuarie 2026, 08:16 | Actualizat Sambata, 03 Ianuarie 2026, 09:20
Bunica în vârstă de 84 de ani spune că cititul a ajutat-o să treacă peste moartea fiului ei, care a făcut-o să se simtă copleșită de singurătate. | Capură YouTube

Ileana Ivașcu, o femeie în vârstă de 84 de ani, povestește că cititul a ajutat-o să se apropie de copii și a ajuns acum să aibă mii de nepoți în mediul virtual.

Chiar dacă pare imposibil, Ileana spune că toți acești nepoți virtuali sunt mereu dornici să asculte poveștile ei și așa a reușit să creeze o comunitate în jurul cititului. Ileana locuiește într-un sat de pe Valea Vișeului și a fost nevoie doar de câteva cărți și conexiune la internet pentru a veni cu o idee utilă și educativă care să îi ajute pe tineri.

Bunica cu mii de nepoți

Bunica și-a făcut propriul canal numit „Recenziile bunicii”, acolo unde le deschide oamenilor apetitul pentru citit, cărți și cultură.

Într-un interviu pentru HotNews, bunica Ileana a povestit că nu lasă să treacă nicio zi fără să citească și mereu alege cărți din domenii diverse pentru a învăța cât mai multe lucruri și pentru a atrage un public cât mai larg.

Ea a citit în ultimii ani sute de cărți, de la capodopere din literatura universală până la romane grafice japoneze. Despre povestea Ileanei Ivașcu nu scriu doar publicațiile din România, ci și presa străină. Povestea ei a ajuns și într-un ziar din Elveția numit Neue Zürcher Zeitung, iar acțiunile ei de culturalizare a tinerilor a făcut-o să fie de lăudat peste hotare.

Bunica a povestit că i-ar fi plăcut să fi avut această posibilitatea de a vorbi despre cărți și citit mai devreme. Ea s-a apucat să citească pentru tineri în mediul online abia la vârsta de 80 de ani și a ajuns acum să aibă unul dintre cele mai îndrăgite canale prin intermediul căruia este promovată lectura. Prin povestea ei, bunica Ileana le arată tuturor că niciodată nu e prea târziu să te apuci să faci ceva pentru prima dată și, mai ales, să le vorbești altora despre pasiunea ta, ajutându-i să se apropie mai mult de cărți.

Bunica Ileana se filmează aproape zilnic în bucătăria casei ei, acolo unde nepotul ei, Ștefan Mihai Ivașcu, o ajută să își pregătească video-urile înainte să le posteze pe canalul său. Ea a povestit recent că toată viața ei a muncit la câmp și în gospodărie, a crescut copii și nu a avut timp să citească. Abia acum, spre bătrânețe, a reușit să descopere plăcerea lecturii și nu trece zi fără să citească.

„Când am fost tânără, n-am avut cărți. N-am avut cărți și n-am avut timp. Atunci când am fost tare și puternică am mers la lucru, n-am avut timp de cărți. Dar o pasiune am avut întotdeauna. N-am lăsat o hârtie necitită, un ziar. Prima carte a fost Biblia. Mi-a adus-o un adventist. Am citit Biblia odată cu un vecin mai bătrân, de când lumea. Ne luam la întrecere, să vedem cât am putut citi, fiecare ”, spune bunica Ileana, potrivit HotNews.

Bunica în vârstă de 84 de ani spune că cititul a ajutat-o să treacă peste moartea fiului ei, care a făcut-o să se simtă copleșită de singurătate. Apoi biblioteca ei a devenit din ce în ce mai mare, pe măsură de nepotul ei, Ștefan, i-a adus mai multe cărți și a început să o filmeze cum povestește despre ele. Așa s-a născut canalul ei unde vorbește despre fiecare nouă carte citită.

