O femeie și-a instalat o cameră de supraveghere pentru câinii ei, dar ce a surprins a lăsat-o fără cuvinte. Ce s-a întâmplat

O femeie care avea doi câini era curioasă să afle cum își petrec timpul patrupedele ei atunci când ea nu este acasă și a decis să instaleze o cameră de supraveghere.

Tânăra a instalat camera de supraveghere în sufragerie, acolo unde știa că cei doi câini ei petrec cel mai mult timp atunci când ea doarme sau e plecată de acasă. Femeia, care locuiește în Anglia, a fost complet surprinsă cu ce a descoperit.

Ce a descoperit o femeie pe camera de supraveghere

Iubitorii de câini și pisici cu siguranță știu ce înseamnă să duci dorul animalelor de companie când nu ești acasă și, în special, să vezi ce au mai pus la cale și ce năzbâtii au făcut când nu ai fost în preajmă.

Chiar dacă par inocente și extrem de iubitoare, animalele de companie precum câinii sau pisicile pot avea un comportament diferit atunci când sunt lăsate singure.

Când sunt singuri acasă, uneori câinii pot face lucruri cu care știu că stăpânii lor nu sunt de acord dacă i-ar vedea. Femeia a fost complet surprinsă de ceea ce a putut înregistra camera ei atunci când nu era în preajmă.

Într-o dimineață, după ce a luat camera și a derulat filmarea pentru a vedea ce au pus la cale câinii ei cât timp ea dormise întreaga noapte.

Sophie a postat video-ul pe TikTok, arătând tuturor urmăritorilor ei ce a făcut Spencer, unul dintre câinii săi, pe la ora 2 dimineața, cât timp ea dormea.

Sophia a rămas surprinsă și a pufnit în râs când a văzut filmarea cu Spencer. În mijlocul sufrageriei, ea a povestit că are un ventilator care le face camera mai răcoroasă celor doi câini ai săi pentru a se simți confortabili pe tot parcursul nopții.

Fiind intrigat de ventilator, Spencer merge la acesta și îl adulmecă, dar, fără să își dea seama, câinele apasă cu nasul butonul de oprire, iar ventilatorul se oprește din funcționare.

Când vede că ventilatorul se oprește, Spencer se sperie teribil, își dă seama că a făcut ceva greșit și pur și simplu înmărmurește, uitându-se direct la camera de supraveghere, semn că știa că a fost prins.

Ventilatorul s-a oprit cu un bipăit destul de puternic, iar Spencer pare că s-a speriat teribil.

A doua zi de dimineață, când a coborât în sufragerie, Sophie se întreba oare de ce era oprit ventilatorul. Când a verificat camera de supraveghere, ea a aflat ce făcuse Spencer și s-a amuzat teribil de reacția lui atunci când a văzut ventilatorul că se oprește.

„Nu știam de ce se oprise ventilatorul când am coborât dimineață, m-am gândit că poate s-a întrerupt curentul sau s-a stricat. Am pornit înregistrarea de pe camera și am văzut că Spencer a decis să îl oprească la 2 dimineața”, a povestit Sophie pe TikTok.

Internauții s-au amuzat teribil când au văzut reacția drăgălașă a lui Spencer, iar mulți au observat în video și cel de-al doilea câine care dormea liniștit până să vadă cum Spencer oprește ventilatorul.

