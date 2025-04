O mireasă a dezvăluit ce a putut să îi ceară soacra pentru luna de miere, fără pic de reținere! Cât de departe a mers

O mireasă a dezvăluit ce a putut să îi ceară soacra pentru luna de miere, fără pic de reținere. Femeia a dezvăluit cât de departe a putut mama soțului său să meargă.

Este cunoscut deja faptul că nu puține sunt situațiile în care relația dintre soacră și noră nu e una perfectă, ci una mai degrabă presărată cu certuri, conflicte și diferențe de mentalitate. De asta s-a convins și o mireasă care a trăit surpriza vieții sale atunci când a auzit ce a putut să îi ceară soacra pentru luna de miere, de fapt. Femeia și-a luat inima în dinți și a dezvăluit totul, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie, înainte cu puțin timp de a se căsători. Inițial a crezut că soacra glumește cu ceea ce îi cere legat de luna de miere, dar apoi a realizat că femeia este cât se poate de serioasă. Situația în care s-a trezit a uluit-o. Și-a luat inima în dinți și a dezvăluit totul pe Reddit, iar povestea a făcut rapid înconjurul lumii.

„Mama mea soacră are o relație extrem de nesănătoasă cu fiul ei, adică logodnicul meu. Tocmai de aceea, am decis să păstrăm distanța și să ne rezumăm relația doar la strictul necesar, mai ales după ce iubitul meu a spus că atitudinea mamei sale îl face să se simtă neplăcut. Soacra are tendința să îl ia întruna în brațe și să îl pupe și nu de puține ori s-a folosit de el ca să îi țină loc de terapie (face asta încă de când el era mic și ea îl folosea ca să își rezolve problemele de adult). Are problema de a copia ce fac eu. Astfel, dacă eu îl pup pe obraz, atunci va găsi rapid o metodă să facă și ea la fel. Inițial am crezut că sunt eu nebună, așa că am decis să testez lucrurile. Mi-am trecut degetele prin părul lui și a făcut și ea același lucru.

Am fost acuzată că o țin departe de fiul ei și că îl învăț să stea departe de ea. Mi-a zis că simte că relația ei cu el nu mai e la fel, așa că ar trebui să meargă și ea cu noi în luna de miere! Inițial am crezut că glumește, dar apoi am realizat că ea chiar vorbește serios. Așa cum era de așteptat, am refuzat. A fost șocată când am făcut asta. A tot continuat să întrebe de ce, ce avem de gând să facem atât de nepotrivit încât ea să nu poată veni cu noi. I-am explicat că iubitul meu e foarte ocupat și nu am mai găsit timp pentru noi, motiv pentru care abia așteptăm luna de miere.

Soacra a continuat să insiste că trebuie să fie și ea prezentă. La un moment, efectiv m-am enervat și i-am zis că intenționez să fac dragoste cu el în toata vila respectivă din luna de miere, crezând că așa o fac să nu mai insiste. Dar nu s-a oprit aici, a comentat despre poziții și despre cum ar fi păcat să facem doar amor. Ne-a zis că tot vine, că nu o deranjează ce facem și cât de tare gemem. Apoi m-au jignit și m-au acuzat, și soacra și socrul, că le distrug relația cu fiul”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Se pare că soacra a câștigat șansa de a petrece două săptămâni cu ei, fiindcă nu a fost dispusă să renunțe. Povestea a făcut rapid înconjurul lumii și a stârnit numeroase reacții.