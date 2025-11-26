O „super ciupercă” rezistentă la medicamente se răspândește în Marea Britanie. Ce zone ale corpului afectează

Experții avertizează că o „super ciupercă” rezistentă la medicamente ce cauzează urme pe corp se răspândește în Marea Britanie.

Trichophyton indotineae, o „super ciupercă” rezistentă la medicamente, afectează posteriorul și zona inghinală. Experții avertizează că se răspândește rapid în Marea Britanie, deși acum câțiva ani era aproape necunoscută.

Ciuperca duce la leziune pe corp ce persistă, scrie The Mirror.

Infecția e cauzată de o ciupercă rezistentă la medicamente care e extrem de contagioasă.

Aceasta se răspândește prin contact prin piele cu o persoană infectată, dar și prin atingerea suprafețelor contaminate sau contact sexual.

Articolul continuă după reclamă

O „super ciupercă” rezistentă la medicamente se răspândește în Marea Britanie

Cel mai îngrijorător e că infecția e rezistentă la tratament medicamentos în cele mai multe situații. Ceea ce înseamnă că persoanele afectate pot rămâne izolate săptămâni întregi, pânî când dispar erupțiile.

Primele simptome ale infecțiilor cu T. indotineae apar de obicei sub forma unor leziuni circulare în zona inghinală sau pe fese, înainte de a se răspândi în alte părți ale corpului.

Ciuperca provoacă o formă severă și specifică de tinea corporis. Aceasta e o infecție comună și cunoscută de medici de secole, dar care a dezvoltat rezistență la majoritatea medicamentelor antifungice.

Citește și: Structurile ascunse în sângele celor care suferă de COVID de lungă durată. Ce au descoperit experții

„Devine o problemă foarte mare în Marea Britanie. Nu știm cât de endemică sau pandemică va deveni aici, dar deja frecvența tot mai mare a cazurilor noi care ajung în spitale e foarte îngrijorătoare,” a declarat profesorul Darius Armstrong-James, expert în afecțiuni fungice la Imperial College London.

Potrivit expertului, numărul cazurilor de trichophyton indotineae a crescut cu aproape 500% în ultimii 3 ani. Afecțiunea era rareori diagnosticată înainte de această perioadă.

Până acum, cele mai multe cazuri erau depistate în subcontinentul indian. Acolo, infecția se află la nivel aproape epidemic, după ce a fost raportată pentru prima dată în jurul anului 2014.

Răspândirea ciupercii e legată de călătoriile internaționale

Regatul Unit se numără printre țările care înregistrează o creștere a cazurilor confirmate, de la un nivel anterior aproape zero. Răspândirea e atribuită creșterii călătoriilor internaționale.

Citește și: Cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte. Ce obicei periculos poate cauza probleme grave

În luna mai, Health Security Agency din Marea Britanie (UKHSA) a trimis o alertă profesioniștilor din domeniul medical. Agenția a avertizat că persoanele cu infecții persistente sau recurente ori care nu au răspuns la tratamentul standard ar trebui considerate potențiale cazuri de T. indotineae.

Unele cazuri din Marea Britanie au fost legate de călătorii sau de contact cu persoane care au călătorit în regiuni cu prevalență ridicată, inclusiv Asia de Sud. Însă până la 74% dintre cei testați pozitiv nu au avut un istoric recent de călătorie. Ceea ce sugerează că transmiterea are loc la nivel local.

În Statele Unite, primele cazuri au fost confirmate în New York la începutul anului 2023, după ce dermatologii au raportat pacienți cu forme severe care nu răspundeau la tratamentele antifungice orale standard. Medicii din Franța și Germania au raportat, de asemenea, mai multe infecții începând cu 2021.

Din ce în ce mai multe afecțiuni rezistente la tratament se răspândesc la nivel mondial. Experții trag un semnal de alarmă că situația se va înrăutăți în următorii ani.