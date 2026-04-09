Obiectele vechi care acum costă o avere. Articolele care pot fi vândute cu mii de euro

Experții au dezvăluit obiectele vechi care costă acum o avere, deși unele dintre ele s-ar putea să stea uitate prin case și să strângă praf.

Unele obiecte vechi sunt mult mai valoroase decât cred proprietarii

Unele obiecte vechi au ajuns să valoreze acum mii sau chiar zeci de mii de dolari. Unele dintre ele pot ajunge chiar și la sume enorme, în funcție de stare și raritate.

De exemplu, atunci când 2 surori făceau ordine în casa tatălui care tocmai decedase, au găsit o revistă de benzi desenate veche, care a fost vândută cu 400.000 de dolari, scrie Reader’s Digest.

Până în 2027, experții estimează că piața obiectelor vechi și pieselor la mâna a 2-a va atinge 350 de miliarde de dolari, la nivel global.

Numeroase articole care strâng praf acum prin sertare sau poduri pot îmbogăți persoanele care le găsesc.

Obiectele vechi care acum costă o avere

Multe persoane ajung în posesia acestor obiecte atunci când moștenesc case vechi, dar mulți nu știu exact cum să gestioneze situația.

„Trebuie să-ți vinzi casa în ordinea corectă. Trebuie să faci inventarul, să vinzi obiectele și abia apoi să vinzi casa,” a declarat Ryann Brier, agent imobiliar din SUA, specializat pe case vechi. „O curățare făcută prost îți poate reduce serios profitul.”

„Îndepărtează piesele mari despre care știi deja că nu le poți păstra, dar păstrează obiectele mici” până le poți analiza sau cere părerea unor experți, susține Jonathan Pratt, expert în antichități și licitații la Dawsons Auctioneers.

Printre cele mai valoroase obiecte vechi care sunt căutate de colecționari se numără benzile desenate. În funcție de stare, raritate și vechime, acestea pot fi vândute cu mii sau chiar milioane de dolari.

Cei care colecționează benzi desenate sunt dispuși să plătească sume enorme. Epoca de Argint a benzilor desenate (1956–1969) a produs unele dintre cele mai valoroase exemplare, inclusiv primele apariții ale lui Spider-Man, Thor, Iron Man, X-Men, Avengers și Fantastic Four.

În stare bună, acestea se pot vinde cu zeci sau chiar sute de mii de dolari. De exemplu, un exemplar aproape perfect din Amazing Fantasy #15 s-a vândut acum câțiva ani cu 3.6 milioane de dolari. Chiar și o copie uzată a aceluiași număr poate depăși 11.000 de dolari.

Pe listă se mai numără și tacâmuri vechi din argint sterling, care se găsesc din ce în ce mai greu.

Mulți cred că tacâmurile sunt doar placate cu argint. Dar argintul sterling e indicat prin marcajele 925 sau Sterling, ceea ce indică 92.5% argint pur.

Potrivit experților, acestea sunt printre cele mai ignorate obiecte valoroase, care pot fi vândute cu mii de dolari. Unele exemplare mai rare pot costa și mai mult. De exemplu, un set de tacâmuri Tiffany & Co. s-a vândut recent cu 22.000 de dolari.

Obiectele tehnologie vechi se pot vinde cu mii de dolari

Aparatele foto vechi sunt și ele foarte căutate. Modelele comune, precum Brownie, sunt mai degrabă decorative, dar mărci precum Leica și Hasselblad sunt foarte căutate de colecționari.

Unele modele rare Leica s-au vândut cu sute de mii de dolari, iar cele obișnuite, în stare bună, ajung frecvent la mii. Dacă obiectivul are mucegai, însă, acest lucru scade drastic valoarea.

Cărțile în ediție princeps pot fi vândute și ele cu zeci de mii de dolari, în funcție de operă.

„Verificați atent bibliotecile, mai ales volumele vechi sau cele care au copertă de protecție,” susține Pratt. „Unele pot fi ediții rare ascunse printre altele obișnuite.”

Potrivit experților, cărțile care au fost ulterior ecranizate sunt, de obicei, mai valoroase dacă ai o ediție princeps. De exemplu, o primă ediție din Harry Potter and the Philosopher's Stone s-a vândut cu 471.000 de dolari. Chiar și exemplarele mai uzate pot ajunge la 45.000–70.000 de dolari.

În aceeași categorie de obiecte vechi care valorează acum o avere se numără și pickup-uri și echipamente stereo vintage. Pasionații de vinil caută echipamente vechi de calitate. Un model vintage bine întreținut poate avea o valoare surprinzătoare.

De exemplu, un pickup Thorens TD-124 s-a vândut cu 2.000 de dolari. Mărci precum Technics, Thorens sau Garrard pot fi vândute la licitație.