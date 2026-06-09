Cât va costa distrugerea Stației Spațiale Internaționale și când va avea loc. NASA se pregătește deja pentru prăbușire

Experții au estimat cât va costa distrugerea Stației Spațiale Internaționale și cum se pregătește NASA pentru momentul istoric.

Primii astronauți au ajuns la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS) în urmă cu peste 25 de ani, dar se pare că structura va fi distrusă în curând.

Săptămâna trecută, astronauții NASA au primit instrucțiuni să se pregătească pentru o posibilă evacuare de urgență, scrie Daily Mail.

În acest timp, cosmonauții ruși încercau să remedieze o scurgere considerată tot mai gravă.

Din fericire, nu a fost necesară nicio evacuare. Dar incidentul a reaprins îngrijorările că ISS se apropie de sfârșitul duratei sale de viață.

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Cât va costa distrugerea Stației Spațiale Internaționale și când va avea loc

Experții au prezentat detaliile planului în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari prin care stația va fi scoasă controlat de pe orbită.

În cadrul conferinței aerospațiale ASCEND 2026, Ryan Landon, director de operațiuni la Centrul Spațial Johnson al NASA, a declarat că agenția intenționează să permită stației să înceapă coborârea treptată spre Pământ începând cu anul 2028.

ISS are o masă de 450 de tone. Stația își pierde treptat altitudinea dacă nu primește periodic impulsuri pentru a-și menține orbita.

Fără un control complex și constant, stația ar reintra necontrolat în atmosferă. Fragmente mari ar putea să cadă în zone populate.

Din acest motiv, NASA va coordona o reintrare controlată, astfel încât resturile care vor supraviețui arderii atmosferice să ajungă într-o regiune izolată din Oceanul Pacific.

Stația Spațială Internațională orbitează la aproximativ 400 de kilometri deasupra Pământului. Se deplasează cu o viteză impresionantă de aproape 28.000 km/h. Efectuează în jur de 16 rotații complete în jurul planetei în fiecare zi.

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Pentru a-și păstra această orbită relativ joasă, ISS utilizează în mod regulat propulsoare care îi oferă mici impulsuri de accelerație.

Din 2028, NASA intenționează să reducă treptat aceste corecții și să permită coborârea naturală a stației.

Conform planurilor actuale, activitățile de cercetare și misiunile echipajului vor continua în mod normal pe parcursul acestei perioade.

Totuși, o reintrare necontrolată e considerată prea periculoasă pentru un obiect de asemenea dimensiuni.

Resturile ISS vor ajunge pe Pământ

James Beck, expert în deșeuri spațiale, avertizează că e aproape sigur că o parte din componente vor ajunge la suprafața Pământului.

„Întrebarea nu este dacă fragmentele vor supraviețui, ci câte și dacă putem controla suficient de bine locul în care vor cădea,” susține expertul.

Potrivit standardelor internaționale, riscul ca o persoană să fie rănită de resturi provenite dintr-o reintrare atmosferică trebuie să fie mai mic de 1 la 10.000.

Această limită e, de regulă, aplicată navelor spațiale cu mase între 500 și 1.000 de kilograme. ISS are o greutate de aproximativ 450.000 de kilograme.

Experții estimează că sute de fragmente potențial periculoase ar putea supraviețui coborârii prin atmosferă.

Pentru a elimina riscurile pentru populație, NASA intenționează să direcționeze stația către Point Nemo, o zonă izolată din sudul Oceanului Pacific.

Cunoscută și drept „Cimitirul navelor spațiale”, această regiune e cel mai îndepărtat punct de orice așezare umană de pe planetă. A fost folosită de-a lungul timpului pentru prăbușirea controlată a numeroase vehicule spațiale.

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Calculele NASA arată că ISS trebuie să-și reducă viteza cu aproximativ 204 km/h pentru a intra pe traiectoria dorită. Deși pare puțin comparativ cu viteza sa orbitală, această manevră necesită aproximativ 9 tone de combustibil.

Cum stația nu dispune de suficiente resurse proprii pentru o astfel de operațiune, NASA a atribuit în 2024 companiei SpaceX un contract de aproape 1 miliard de dolari pentru dezvoltarea unui vehicul special.

Acesta va fi o versiune modificată a capsulei Crew Dragon, capabilă să transporte de 6 ori mai mult combustibil și să genereze de 3 până la 4 ori mai multă putere decât modelele actuale.