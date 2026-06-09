Avionul NASA care poate călători de la Londra la New York în 4 ore. Cât costă aeronava supersonică

A fost dezvăluit avionul NASA care poate călători de la Londra în New York în doar 4 ore, care a fost supranumit „fiul lui Concorde”.

NASA pregătește zborul inaugural pentru noul său avion supersonic, capabil să călătorească de la Londra la New York în doar 4 ore.

Avionul e capabil să atingă viteze de până la Mach 1.6, echivalentul a aproximativ 1.960 km/h, scrie Daily Mail.

Această viteză poate reduce unei călătorii între Londra și New York la aproximativ 4 ore.

Deși a fost asemănat cu celebrul Concorde, există o diferență semnificativă între cele 2 aeronave.

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Avionul NASA care poate călători de la Londra la New York în 4 ore

Avionul NASA, numit X-59, a avut un buget de aproximativ 247 de milioane de dolari. Spre deosebire de aeronava Concorde, care producea un boom sonic extrem de puternic, X-59 a fost proiectat pentru a transforma acest zgomot într-un sunet mult mai discret, asemănător unei lovituri surde .

După ce a efectuat primele zboruri de test începând din octombrie anul trecut, aeronava intră acum într-o nouă etapă de evaluare. NASA intenționează să testeze aparatul la altitudini și viteze din ce în ce mai mari, inclusiv în primul său zbor peste viteza sunetului.

În cadrul unei noi serii de teste începute la începutul lunii iunie, X-59 va zbura cu peste 1.014 km/h la o altitudine de aproximativ 13.100 de metri. Ulterior, într-un zbor care va simula condițiile reale de operare, aparatul va atinge Mach 1.4 (circa 1.490 km/h) la aproape 15.200 de metri altitudine.

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În etapa finală a testelor, piloții vor încerca să ducă aeronava la limita capacităților sale. Urmează să atingă Mach 1.6 la aproximativ 18.300 de metri altitudine. Adică de aproape 2 ori mai sus și mai rapid decât zboară avioanele comerciale obișnuite.

Principalul obiectiv al proiectului e rezolvarea unei probleme care limitează de decenii dezvoltarea transportului supersonic. Atunci când un avion depășește viteza sunetului, undele sonore pe care le produce se comprimă și formează o undă de șoc puternică.

Aceasta e percepută la sol sub forma celebrului boom sonic, un zgomot care poate depăși 110 decibeli, comparabil cu nivelul sonor al unui concert rock.

Din acest motiv, zborurile supersonice sunt restricționate sau interzise deasupra multor zone locuite.

NASA vrea să reducă zgomotul produs de avioanele supersonice

Pentru a elimina acest obstacol, NASA dezvoltă programul Quesst (Quiet SuperSonic Technology), care urmărește reducerea drastică a zgomotului produs de aeronavele supersonice.

Construit de compania americană Lockheed Martin, după obținerea contractului NASA în 2016, X-59 are un design diferit față de cel al avioanelor convenționale. Cea mai vizibilă caracteristică e botul extrem de lung și îngust, care reprezintă aproape o treime din lungimea totală a aparatului. Acesta e conceput special pentru a dispersa undele de șoc.

Această configurație a impus și o soluție neobișnuită pentru pilotaj. Cabina se află mult mai în spate decât la un avion normal și nu dispune de geamuri frontale.

În schimb, pilotul folosește un sistem avansat de camere video și afișaje cu realitate augmentată, denumit eXternal Vision System, pentru a vedea înainte.

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NASA consideră că atingerea acestor noi praguri de viteză și altitudine reprezintă un pas esențial înaintea viitoarelor teste desfășurate deasupra comunităților americane.

Deși testele actuale nu au ca scop măsurarea nivelului exact de zgomot, datele vor fi folosite pentru o nouă fază a programului, denumită Quesst Phase 2. În cadrul acesteia, NASA va analiza dacă aeronava produce într-adevăr sunetul redus pe care cercetătorii îl urmăresc.

Dacă proiectul va avea succes, el ar putea contribui la revenirea zborurilor comerciale supersonice și la apariția unor curse transcontinentale mult mai rapide decât cele disponibile în prezent.