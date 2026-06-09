Antena Căutare
Home News Inedit Avionul NASA care poate călători de la Londra la New York în 4 ore. Cât costă aeronava supersonică

Avionul NASA care poate călători de la Londra la New York în 4 ore. Cât costă aeronava supersonică

A fost dezvăluit avionul NASA care poate călători de la Londra în New York în doar 4 ore, care a fost supranumit „fiul lui Concorde”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Iunie 2026, 15:00 | Actualizat Marti, 09 Iunie 2026, 15:02
Avionul supersonic a avut un buget impresionant | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

NASA pregătește zborul inaugural pentru noul său avion supersonic, capabil să călătorească de la Londra la New York în doar 4 ore.

Avionul e capabil să atingă viteze de până la Mach 1.6, echivalentul a aproximativ 1.960 km/h, scrie Daily Mail.

Această viteză poate reduce unei călătorii între Londra și New York la aproximativ 4 ore.

Deși a fost asemănat cu celebrul Concorde, există o diferență semnificativă între cele 2 aeronave.

Articolul continuă după reclamă

Avionul NASA care poate călători de la Londra la New York în 4 ore

Avionul NASA, numit X-59, a avut un buget de aproximativ 247 de milioane de dolari. Spre deosebire de aeronava Concorde, care producea un boom sonic extrem de puternic, X-59 a fost proiectat pentru a transforma acest zgomot într-un sunet mult mai discret, asemănător unei lovituri surde .

După ce a efectuat primele zboruri de test începând din octombrie anul trecut, aeronava intră acum într-o nouă etapă de evaluare. NASA intenționează să testeze aparatul la altitudini și viteze din ce în ce mai mari, inclusiv în primul său zbor peste viteza sunetului.

În cadrul unei noi serii de teste începute la începutul lunii iunie, X-59 va zbura cu peste 1.014 km/h la o altitudine de aproximativ 13.100 de metri. Ulterior, într-un zbor care va simula condițiile reale de operare, aparatul va atinge Mach 1.4 (circa 1.490 km/h) la aproape 15.200 de metri altitudine.

Citește și: TAROM i-a adus un omagiu emoționant lui Mircea Lucescu. Cum a reacționat fiul său, Răzvan Lucescu

În etapa finală a testelor, piloții vor încerca să ducă aeronava la limita capacităților sale. Urmează să atingă Mach 1.6 la aproximativ 18.300 de metri altitudine. Adică de aproape 2 ori mai sus și mai rapid decât zboară avioanele comerciale obișnuite.

Principalul obiectiv al proiectului e rezolvarea unei probleme care limitează de decenii dezvoltarea transportului supersonic. Atunci când un avion depășește viteza sunetului, undele sonore pe care le produce se comprimă și formează o undă de șoc puternică.

Aceasta e percepută la sol sub forma celebrului boom sonic, un zgomot care poate depăși 110 decibeli, comparabil cu nivelul sonor al unui concert rock.

Din acest motiv, zborurile supersonice sunt restricționate sau interzise deasupra multor zone locuite.

NASA vrea să reducă zgomotul produs de avioanele supersonice

Pentru a elimina acest obstacol, NASA dezvoltă programul Quesst (Quiet SuperSonic Technology), care urmărește reducerea drastică a zgomotului produs de aeronavele supersonice.

Construit de compania americană Lockheed Martin, după obținerea contractului NASA în 2016, X-59 are un design diferit față de cel al avioanelor convenționale. Cea mai vizibilă caracteristică e botul extrem de lung și îngust, care reprezintă aproape o treime din lungimea totală a aparatului. Acesta e conceput special pentru a dispersa undele de șoc.

Această configurație a impus și o soluție neobișnuită pentru pilotaj. Cabina se află mult mai în spate decât la un avion normal și nu dispune de geamuri frontale.

În schimb, pilotul folosește un sistem avansat de camere video și afișaje cu realitate augmentată, denumit eXternal Vision System, pentru a vedea înainte.

Citește și: Obiectele de lux pe care milionarii le cer în avioanele private. Cât costă detaliile care nu se găsesc pe piața obișnuită

NASA consideră că atingerea acestor noi praguri de viteză și altitudine reprezintă un pas esențial înaintea viitoarelor teste desfășurate deasupra comunităților americane.

Deși testele actuale nu au ca scop măsurarea nivelului exact de zgomot, datele vor fi folosite pentru o nouă fază a programului, denumită Quesst Phase 2. În cadrul acesteia, NASA va analiza dacă aeronava produce într-adevăr sunetul redus pe care cercetătorii îl urmăresc.

Dacă proiectul va avea succes, el ar putea contribui la revenirea zborurilor comerciale supersonice și la apariția unor curse transcontinentale mult mai rapide decât cele disponibile în prezent.

Cât va costa distrugerea Stației Spațiale Internaționale și când va avea loc. NASA se pregătește deja pentru prăbușire... Haosul pe care îl va provoca El Nino la nivel global. Europa va fi printre cele mai afectate zone...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Casa săracă în care a crescut Gică Hagi. Cui i-a donat-o “Regele”. Gestul pe care puţini l-ar face Casa săracă în care a crescut Gică Hagi. Cui i-a donat-o &#8220;Regele&#8221;. Gestul pe care puţini l-ar face
Observatornews.ro De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale De ce 2,5 milioane de locuinţe din România stau goale
Antena 3 Arabia Saudită „cheltuiește 16 miliarde de dolari” pentru anularea unor părți din megaorașul Neom, mai mult decât costa construirea lor Arabia Saudită „cheltuiește 16 miliarde de dolari” pentru anularea unor părți din megaorașul Neom, mai mult decât costa construirea lor
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Parlamentul European renunță la Google. Ce motor de căutare îi va lua locul
Parlamentul European renunță la Google. Ce motor de căutare îi va lua locul
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
ONU lansează un avertisment urgent legat de AI. De ce e periculoasă tehnologia pentru planetă
ONU lansează un avertisment urgent legat de AI. De ce e periculoasă tehnologia pentru planetă
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din iunie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x