Pasărea dodo ar putea fi „înviată” până în 2030. Cum ar reveni înapoi pe Pământ specia dispărută

Pasărea dodo ar putea fi „înviată” în doar câțiva ani, în cadrul unui nou experiment care vrea să readucă pe Pământ specia dispărută.

Publicat: Joi, 18 Septembrie 2025, 17:40 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 17:42
Pasărea dodo a dispărut acum aproximativ 300 de ani | Shutterstock

Pasărea dodo ar putea fi „înviată” până la finalul deceniului, după ce specia a dispărut în urmă cu peste 300 de ani.

Au existat mai multe discuții și încercări de a reînvia pasărea dodo, una dintre cele mai cunoscute specii dispărute din istorie, scrie Daily Mail.

Acum, firma Colossal Biosciences, care se descrie drept o „companie care readuce la viață speciilor dispărute”, a făcut un pas important în această direcție.

Pentru experiment, experții au folosit cea mai apropiată rudă în viață a păsării dodo, porumbelul Nicobar.

Pasărea dodo ar putea fi „înviată” până în 2030

Pasărea dodo ar putea fi „înviată” până în 2030 acum că experții au folosit celulele germinale primordiale ale porumbelului Nicobar. Aceste celule sunt, de fapt, celule stem care se dezvoltă în spermatozoizi sau ovule.

Următorul pas e editarea acestor celule de porumbel cu ADN de dodo, înainte de a fi transferate la găini modificate genetic.

Acest proces ar trebui să permită găinilor să depună ouă de dodo. Ceea ce ar putea readuce la viață pasărea dodo până la sfârșitul deceniului.

Citește și: „Unul dintre cele mai rare evenimente naturale” a uimit experții. Cum a reușit o reptilă iguana să facă pui

Ben Lamm, directorul executiv al Colossal Biosciences, a descris cea mai recentă realizare drept „un progres semnificativ pentru de-extincția dodo-ului”.

„Investiția Colossal în tehnologia de-extincției stimulează descoperirile și dezvoltă instrumente atât pentru proiectele noastre de de-extincție, cât și pentru eforturile de conservare,” a declarat Lamm.

Potrivit lui Lamm, creșterea celulelor germinale primordiale de porumbel este o premieră mondială și un „pas esențial” în readucerea păsării dodo la viață.

Acum că acest obstacol a fost depășit, Lamm crede că pasărea dodo ar putea fi „înviată” în minimum 5 ani. Sau cel târziu în 7.

Unde vor ajunge păsările dodo readuse la viață

Dacă planul va avea succes, noile păsări dodo vor fi eliberate în Mauritius, insula aflată la est de Madagascar, în Oceanul Indian.

Colossal Biosciences vrea de asemenea să readucă mamutul lânos și tigrul tasmanian. Compania a încheiat deja un parteneriat cu The Mauritian Wildlife Foundation pentru a identifica un loc potrivit pentru prima colonie de dodo.

Lamm vrea să existe „mii” de dodo pe insula Mauritius, cu suficientă diversitate genetică pentru a-i proteja de boli.

Totuși, experții se întreabă dacă noile păsări vor fi cu adevărat dodo, având în vedere cât de dificil este să se reproducă 100% codul genetic al unei specii dispărute.

Atunci când puii vor ieși din ouă, e posibil ca aceștia să aibă câteva diferențe față de specia originală.

Phil Seddon, profesor de zoologie la Universitatea din Otago, Noua Zeelandă, susține „progresele tehnologice uimitoare” ale companiei. Dar a spus că dispariția unei specii „e cu adevărat pentru totdeauna”.

Citește și: Primii cai modificați genetic au fost dezvăluiți. Ce abilitate diferită au față de animalele obișnuite

„Aceasta implică avansuri în tehnologia genetică, care ar putea fi folosită pentru conservarea speciilor existente,” susține Seddon.

Pasărea dodo a fost descoperită de europeni în 1598, pe insula Mauritius. Pentru că a trăit izolată sute de ani pe Mauritius, pasărea era lipsită de frică, iar lipsa abilității de a zbura a făcut-o o pradă ușoară. Din păcate, specia a devenit pradă pentru pisicile, câinii și porcii aduși de marinarii care explorau Oceanul Indian. Ultima observație confirmată datează din 1662, la doar 64 de ani după ce marinarii olandezi au văzut specia pentru prima dată.

