Primii cai modificați genetic au fost dezvăluiți. Ce abilitate diferită au față de animalele obișnuite

Primii cai modificați genetic au fost dezvăluiți și au o abilitate îmbunătățită față de rudele lor „naturale”.

Deși arată precum cai obișnuiți, primii cai modificați genetic care au fost dezvăluiți recent ascund o abilitate importantă.

Caii au vârsta de doar 10 luni și s-au născut în Argentina, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, caii au fost creați într-un laborator cu ajutorul tehnologiei CRISPR-Cas9.

Aceasta e o tehnică în continuare controversată, ce poate schimba porțiuni din secvența ADN.

Când primii cai modificați genetic vor fi complet dezvoltați și antrenați, vor avea mușchi mai mari, o putere sporită și o viteză mai bună decât rudele lor. Aceste schimbări au fost introduse în ADN-ul cailor pentru a-și ajuta călăreții să câștige la polo.

Polo, sport adus în Argentina de imigranții britanici, permite deja folosirea cailor clonați.

Totuși, editarea genetică se dovedește a fi controversată printre crescătorii de cai din Argentina, unde sportul este extrem de competitiv.

Marcos Heguy, crescător și fost jucător profesionist de polo din Argentina, a spus că practica cailor editați genetic „distruge crescătorii”.

„E ca și cum ai picta un tablou cu inteligența artificială. Artistul e terminat,” a spus Heguy.

Kheiron Biotech e compania din Buenos Aires care a creat caii. Reprezentanții susțin că editarea genetică are potențialul de a revoluționa creșterea cabalinelor.

Acești cai au fost clonați dintr-o iapă premiată din Argentina numită Polo Pureza (sau Puritatea Polo).

Dar clonele au fost modificate cu CRISPR-Cas9. Tehnologia funcționează ca o pereche de foarfece genetice pentru a tăia și personaliza ADN-ul.

Cu ajutorul CRISPR, oamenii de știință au făcut o ajustare la miostatină. Aceasta e o genă care limitează creșterea musculară. Modificarea a fost făcută pentru a mări fibrele musculare ce permit mișcări puternice pentru primii cai modificați genetic.

Din cauza metodei neconvenționale, Asociația Argentiniană de Polo a interzis caii editați genetic în sport.

Tehnologia CRISPR e controversată

Benjamin Araya, președintele asociației, a spus că tehnica „ia farmecul” și „ia magia creșterii”.

„Îmi place să aleg o iapă, să aleg un armăsar, să îi încrucișez și să sper că va ieși foarte bine,” a spus el.

Totuși, nu este clar cum va fi aplicată interdicția. Deoarece asociația nu face distincție între caii clonați, modificați genetic și cei crescuți convențional.

Aproximativ 50 de crescători au semnat o scrisoare adresată asociației crescătorilor spunând că acești cai editați genetic „depășesc o limită”. În scrisoare, cer ca acetia să nu fie înregistrați.

Nu toți oamenii de știință sunt împotriva acestei tehnologii, însă. Profesorul Ted Kalbfleisch, genetician la Universitatea din Kentucky, a spus că introducerea de către companie a unei secvențe naturale de ADN accelerează pur și simplu modificările tradiționale, care pot dura mai multe generații.

„Lucrurile devin dubioase atunci când încerci să faci editări pe care le ghicești,” a spus el. Dar, în cazul miostatinei, oamenii de știință au editat „o genă despre care știm că este prezentă la cai sănătoși”.