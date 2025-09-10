Antena Căutare
Home News Inedit Primii cai modificați genetic au fost dezvăluiți. Ce abilitate diferită au față de animalele obișnuite

Primii cai modificați genetic au fost dezvăluiți. Ce abilitate diferită au față de animalele obișnuite

Primii cai modificați genetic au fost dezvăluiți și au o abilitate îmbunătățită față de rudele lor „naturale”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 17:26 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 17:29
O companie din America de Sud a editat genetic cai | Shutterstock

Deși arată precum cai obișnuiți, primii cai modificați genetic care au fost dezvăluiți recent ascund o abilitate importantă.

Caii au vârsta de doar 10 luni și s-au născut în Argentina, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, caii au fost creați într-un laborator cu ajutorul tehnologiei CRISPR-Cas9.

Aceasta e o tehnică în continuare controversată, ce poate schimba porțiuni din secvența ADN.

Articolul continuă după reclamă

Primii cai modificați genetic au fost dezvăluiți

Când primii cai modificați genetic vor fi complet dezvoltați și antrenați, vor avea mușchi mai mari, o putere sporită și o viteză mai bună decât rudele lor. Aceste schimbări au fost introduse în ADN-ul cailor pentru a-și ajuta călăreții să câștige la polo.

Polo, sport adus în Argentina de imigranții britanici, permite deja folosirea cailor clonați.

Totuși, editarea genetică se dovedește a fi controversată printre crescătorii de cai din Argentina, unde sportul este extrem de competitiv.

Marcos Heguy, crescător și fost jucător profesionist de polo din Argentina, a spus că practica cailor editați genetic „distruge crescătorii”.

„E ca și cum ai picta un tablou cu inteligența artificială. Artistul e terminat,” a spus Heguy.

Kheiron Biotech e compania din Buenos Aires care a creat caii. Reprezentanții susțin că editarea genetică are potențialul de a revoluționa creșterea cabalinelor.

Citește și: Una dintre cele mai mari păsări din istorie ar putea fi readusă la viață. Animalul a dispărut acum 900 de ani

Acești cai au fost clonați dintr-o iapă premiată din Argentina numită Polo Pureza (sau Puritatea Polo).

Dar clonele au fost modificate cu CRISPR-Cas9. Tehnologia funcționează ca o pereche de foarfece genetice pentru a tăia și personaliza ADN-ul.

Cu ajutorul CRISPR, oamenii de știință au făcut o ajustare la miostatină. Aceasta e o genă care limitează creșterea musculară. Modificarea a fost făcută pentru a mări fibrele musculare ce permit mișcări puternice pentru primii cai modificați genetic.

Din cauza metodei neconvenționale, Asociația Argentiniană de Polo a interzis caii editați genetic în sport.

Tehnologia CRISPR e controversată

Benjamin Araya, președintele asociației, a spus că tehnica „ia farmecul” și „ia magia creșterii”.

„Îmi place să aleg o iapă, să aleg un armăsar, să îi încrucișez și să sper că va ieși foarte bine,” a spus el.

Citește și: Ce animal poate trăi în condiții extreme. Nu moare nici dacă e înghețat, ars sau otrăvit

Totuși, nu este clar cum va fi aplicată interdicția. Deoarece asociația nu face distincție între caii clonați, modificați genetic și cei crescuți convențional.

Aproximativ 50 de crescători au semnat o scrisoare adresată asociației crescătorilor spunând că acești cai editați genetic „depășesc o limită”. În scrisoare, cer ca acetia să nu fie înregistrați.

Nu toți oamenii de știință sunt împotriva acestei tehnologii, însă. Profesorul Ted Kalbfleisch, genetician la Universitatea din Kentucky, a spus că introducerea de către companie a unei secvențe naturale de ADN accelerează pur și simplu modificările tradiționale, care pot dura mai multe generații.

„Lucrurile devin dubioase atunci când încerci să faci editări pe care le ghicești,” a spus el. Dar, în cazul miostatinei, oamenii de știință au editat „o genă despre care știm că este prezentă la cai sănătoși”.

Anunțul NASA misterios care deja ridică semne de întrebare. Mulți cred că agenția va anunța descoperirea vieții pe Marte...
Înapoi la Homepage
AS.ro „Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România „Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
Observatornews.ro Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania, sezonul care a devenit viral e disponibil integral în AntenaPLAY. Vezi reacțiile lui Montoya și toate momentele incendiare.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania, sezonul care a devenit viral e disponibil integral în AntenaPLAY. Vezi reacțiile lui Montoya și toate momentele incendiare.
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Alimentație și stres: ce să mănânci ca să te simți bine
Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Alimentație și stres: ce să mănânci ca să te simți bine Marti, 09.09.2025, 18:33
Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Sambata, 06.09.2025, 15:00 Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Testul adevărului! Feromonii pulverizați pe corp ne fac mai atrăgători? Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Testul adevărului! Feromonii pulverizați pe corp ne fac mai atrăgători? Marti, 09.09.2025, 18:58 The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale Sambata, 06.09.2025, 21:50
Mai multe
Citește și
Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone. Cum se pot proteja de înșelătoria care le golește conturile bancare
Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone. Cum se pot proteja de înșelătoria care le golește conturile bancare
Justin Baldoni a fost acuzat de abuz verbal în procesul cu Blake Lively. Ce urmează pentru actor
Justin Baldoni a fost acuzat de abuz verbal în procesul cu Blake Lively. Ce urmează pentru actor Catine.ro
Experții au dezvăluit cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios. Cum arată
Experții au dezvăluit cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios. Cum arată
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Instituțiile publice care ar putea fi desființate în 2026 pentru economie la buget și eficientizare administrativă: „Nu mai au nicio legătură cu realitatea economică în care ne aflăm”
Instituțiile publice care ar putea fi desființate în 2026 pentru economie la buget și eficientizare... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de... Spynews.ro
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu mere și glazură de nuci caramelizate, cu textură umedă
Chec cu mere și glazură de nuci caramelizate, cu textură umedă HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Uite CASS-ul, nu e CASS-ul! Mamele și veteranii ar putea fi scutiți din nou de plata contribuției la sănătate
Uite CASS-ul, nu e CASS-ul! Mamele și veteranii ar putea fi scutiți din nou de plata contribuției la sănătate Jurnalul
Eduard Ștefan, copilul-minune al matematicii românești: Medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică Copernicus
Eduard Ștefan, copilul-minune al matematicii românești: Medalia de aur la Olimpiada Internațională de... Kudika
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie Playtech
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare Redactia.ro
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cum scot bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul
Cum scot bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul Gandul
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare CanCan
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz DeParinti
Ed Sheeran a dezvăluit că se va muta în Statele Unite. Artistul a fost criticat după ce a spus că se simte mai apropiat de cultura irlandeză
Ed Sheeran a dezvăluit că se va muta în Statele Unite. Artistul a fost criticat după ce a spus că se simte mai... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Plăcintă rustică cu ciuperci, ceapă caramelizată și brânză de capră
Plăcintă rustică cu ciuperci, ceapă caramelizată și brânză de capră Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x