Planurile lui Elon Musk pentru datele personale ale utilizatorilor îngrijorează experții. Cum ar vrea să le folosească miliardarul

Experții trag un semnal de alarmă despre planurile lui Elon Musk pentru datele personale ale utilizatorilor din SUA care ar putea fi realizate de departamentul guvernamental DOGE.

Departamentul DOGE condus de Elon Musk ar avea un nou program menit să consolideze rezervele de date vaste ale guvernului SUA.

Dacă se vor concretiza, planurile lui Elon Musk pentru datele personale ale utilizatorilor americani pot fi periculoase, avertizează experții, scrie Futurism.

În acest moment, datele sunt gestionate de mai multe agenții guvernamentale.

Dar DOGE să le combine într-o bază de date centralizată. Potrivit experților în securitate cibernetică, acest plan poate fi periculos.

Planurile lui Elon Musk pentru datele personale ale utilizatorilor îngrijorează experții

Planurile lui Elon Musk pentru datele personale ale utilizatorilor pot deveni periculoase pentru că o singură bază de date poate fi spartă mai ușor.

China și alte țări au investit semnificativ în ultimii ani în eforturile de hacking. Datele personale sunt extrem de importante și grupuri de hacking și țări străine încearcă să obțină aceste informații ale cetățenilor americani, agențiilor și companiilor.

Ideal e ca aceste informații să fie ținute separate, protejate de diferite agenții guvernamentale. Astfel, hackerii au mai multe obstacole în găsirea datelor. Dar, în cazul în care o astfel de platformă e spartă, hackerii obținut doar o parte din informații, nu toate.

„Separarea și segmentarea reprezintă unul dintre dintre principiile de bază atunci când vine vorba de securitatea cibernetică,” a declarat Charles Henderson, expert în securitate cibernetică. „Să îți pui toate ouăle în același coș înseamnă că nu trebuie să ies să le vânez pe fiecare separat. Pur și simplu fur din coș.”

ONG-uri din întreaga lume sunt îngrijorate de acest plan de a combina toate datele federale într-o singură bază de date. Aici ar fi incluse datele păzite de diferite agenții guvernamentale, de la cele axate pe sănătate, de imigrație, de coduri de securitate socială și altele.

Prin combinarea acestor informații într-un singur loc, poate fi creat mult mai ușor un portret digital al cetățenilor, pornind doar de la date.

„Vrei ca oamenii să aibă cel mai mic acces la datele de care au absolut nevoie,” a declarat Faith Williams, directoare în cadrul Effective and Accountable Government Program at the Project on Government Oversight. „Așa că dacă vine cineva și pune o întrebare, nu îi înmânezi cheia care poate deschide toate ușile.”

Planurile lui Elon Musk pentru datele utilizatorilor americani ar schimba acest sistem. Și ar face datele personale mult mai vulnerabile în cazul unui atac.

Casa Albă susține planul DOGE

Într-o declarație oficială, Casa Albă a încercat să calmeze îngrijorările legate de securitatea cibernetică a unui astfel de sistem.

Potrivit unui reprezentant al Casei Albe, departamentul DOGE e compus „din unele dintre cele mai luminate minți în domeniul securității cibernetice din întreaga țară”.

Mai mult, reprezentantul a precizat că „fiecare acțiune a fost întreprinsă în acord deplin cu legea”.

„Președintele Trump conduce planul de a moderniza guvernul federal și de a-l face mai eficient. Și DOGE are un rol crucial în îndeplinirea acestei viziuni,” a declarat reprezentantul Casei Albe. „Prin avansarea transmiterii datelor sigure la nivelul agențiilor, DOGE crește responsabilitatea, elimină frauda și eficientizează per total operațiunile.”