Preparatele bizare create de primul bucătar AI. Cum e făcut „tartarul de dinozaur”

Preparatele bizare create de primul bucătar AI au apărut deja într-un restaurant din Dubai, deși sunt preparate de oameni.

Un restaurant din Dubai folosește un bucătar AI pentru a crea rețetele | Profimedia Images

Preparatele bizare create de primul bucătar AI, numit Chef Aiman, sunt disponibile în restaurantul WooHoo din Dubai.

Chef Aiman nu prepară el meniul, dar, potrivit restaurantului, fiecare fel de mâncare „e influențat de planificarea AI și dezvoltarea rețetelor” realizate de bucătarul ai, scrie Daily Mail.

Printre preparatele din meniu se numără și un fel de mâncare numit „tartar de dinozaur”.

Potrivit reprezentanților WooHoo, preparatul „recreează gustul reptilelor dispărute”.

Preparatele bizare create de primul bucătar AI

Preparatele bizare create de primul bucătar AI au și prețuri piperate. „Tartarul de dinozaur” costă 55 de dolari și, aparent, are un gust asemănător unui amestec de carne crudă. E servit pe o farfurie care pulsează, pentru a mima respirații.

În ciuda denumirii, WooHoo nu a dezvăluit toate ingredientele reale ale tartarului lor de dinozaur, nici rețeta, dar meniul confirmă că acesta conține rață.

Alte preparate bizare din meniu includ untul de alge marine, servit alături de carne de vită Wagyu gătită într-un vas japonez din lut, la prețul de 51 de dolari.

Algele marine sunt foarte bogate în MSG natural. Aceasta e substanța chimică ce conferă mâncării aroma savuroasă sau „umami”. MSG e un potențiator natural de gust impresionant, folosit de bucătari din întreaga lume.

Cei care vor să experimenteze pot să încerce „puiul de gâină” copt și servit „pe lemn de cedru”. Numele preparatului se referă la un pui foarte tânăr, cunoscut și ca poussin, sacrificat de obicei la doar 28 de zile.

Deși bucătarul AI nu are niciun simț al gustului, proprietarii restaurantului insistă că preparatele create de Chef Aiman ar trebui să fie delicioase.

Cum a creat Chef Aiman meniul restaurantului

Potrivit reprezentanților restaurantului, inteligența artificială a fost antrenată pe mii de rețete și decenii de cercetare culinară și gastronomie moleculară.

AI-ul folosește „date despre combinații de gusturi, chimia alimentelor și preferințele oaspeților” pentru a-și crea preparatele.

Ahmet Oytun Cakir, co-fondatorul restaurantului, susține că Chef Aiman va deveni într-o zi „următorul Gordon Ramsay, dar AI”.

„AI va crea mâncăruri mai bune decât oamenii, poate în viitor,” a declarat Oytun.

Chiar dacă rețetele au fost create de AI, prezentarea finală și gătitul sunt supravegheate de chef Serhat Karanfil. Bucătarul a recunoscut că nu e întotdeauna de acord cu deciziile AI-ului.

„Dacă gust, de exemplu, și e prea picant, vorbesc din nou cu Chef Aiman. După ce discutăm, găsim echilibrul potrivit,” a declarat Karanfil.

Dar nu toată lumea este atât de entuziastă în privința colaborării cu AI în bucătărie.

„Nu există așa ceva ca un bucătar AI. Nu cred în așa ceva,” a declarat Mohamad Orfali, bucătar care a primit stea Michelin.

Orfali a adăugat că el crede că gătitul necesită „nafas”, un termen arab ce desemnează „sufletul” unui bucătar sau amprenta sa personală și creativitatea.

„Inteligența artificială nu are sentimente și amintiri. Pe scurt, nu are nafas. Nu îl poate insufla în mâncare,” a continuat Orfali.

Din fericire pentru bucătari, datele arată că lucrătorii din bucătărie nu vor fi înlocuiți prea curând de roboți. Un studiu al Universității Oxford a descoperit că bucătarii se află printre joburile care au un risc cel mai mic să fie automatizate.

Din 366 de meserii analizate, bucătarii erau pe locul 213 în lista celor mai puțin probabil să fie înlocuiți de AI în viitor.