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Cum a ajuns o femeie la urgențe din cauza unui moment cu „prea multă fericire”. Cazul extrem de rar a uimit experții

Într-un caz extrem de rar, o femeie a ajuns la urgențe din cauza unui moment cu prea multă fericire, spre surprinderea medicilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Iulie 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 20 Iulie 2026, 16:10
O femeie a ajuns la spital în urma unui moment intens de fericire | Shutterstock
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Un nou studiu de caz, publicat în revista Oxford Medical Case Reports, prezintă povestea neobișnuită a unei femei de 65 de ani care a fost atât de copleșită de fericire după nunta fiicei sale, încât medicii au crezut inițial că suferă un infarct.

Timp de 3 zile după eveniment, femeia a avut dureri în piept și dificultăți de respirație, scrie Science Alert.

La început, când a cerut ajutor medical pentru durerile toracice, a fost trimisă de urgență la camera de gardă.

Însă rezultatele investigațiilor au fost surprinzătoare.

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Cum a ajuns o femeie la urgențe din cauza unui moment cu „prea multă fericire”

Analizele indicau o reducere a fluxului de sânge către inimă, o situație care e de obicei cauzată de un cheag de sânge. Cu toate acestea, medicii nu au găsit niciun cheag.

În schimb, ventriculul stâng al inimii prezenta o deformare neobișnuită, asemănătoare unei umflături în formă de balon. Aceasta slăbea mușchiul cardiac și îi reducea capacitatea de a pompa eficient sângele în organism.

Deși sună neobișnuit, aceasta e una dintre manifestările unei stări de bucurie intensă și copleșitoare.

Atunci când o persoană trăiește o fericire sau o emoție pozitivă extrem de puternică într-un timp foarte scurt, aceasta poate pune un stres considerabil asupra inimii și îi poate modifica temporar forma.

Acest sindrom poartă denumirea de cardiomiopatie Takotsubo (TTS). E o afecțiune rară și adesea trecută cu vederea, care imită foarte bine simptomele unui infarct miocardic acut.

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Deși e reversibilă, boala nu e deloc inofensivă și poate pune viața în pericol.

Sindromul Takotsubo poate fi declanșat de experiențe emoționale foarte intense, fie pozitive, cum ar fi o nuntă, fie negative, precum o despărțire.

Varianta provocată de emoții negative e cunoscută drept „sindromul inimii frânte”, în timp ce forma declanșată de emoții pozitive poartă numele de „sindromul inimii fericite”.

Sindromul inimii frânte e mult mai cunoscut și mai studiat, deși și el rămâne într-o mare măsură un mister medical. La fel ca varianta „fericită”, e reversibil, dar poate avea complicații grave.

Emoțiile puternice pot afecta inima

Studiile arată că aproximativ 1-3% dintre pacienții suspectați inițial de infarct, dar la care nu se identifică un cheag de sânge, suferă de fapt de sindromul Takotsubo.

Dintre aceștia, doar aproximativ 4% dezvoltă afecțiunea în urma unor emoții pozitive intense.

Totuși, având în vedere numărul foarte mic de cazuri documentate, cercetătorii spun că e greu de stabilit dacă această proporție reflectă realitatea sau dacă multe cazuri rămân nediagnosticate.

Sindromul Takotsubo a fost descris pentru prima dată în anul 1983, la Spitalul Municipal Hiroshima din Japonia.

Denumirea provine de la vasele tradiționale japoneze folosite pentru capturarea caracatițelor, numite takotsubo, deoarece ventriculul stâng al pacienților capătă o formă asemănătoare cu aceste recipiente ceramice.

Mecanismele exacte care provoacă această afecțiune nu sunt pe deplin înțelese. Însă specialiștii cred că modificările produse la nivelul inimii diferă ușor în funcție de emoția declanșatoare, dacă e pozitivă sau negativă.

„Ambele forme implică activarea sistemului nervos simpatic și o creștere bruscă a nivelului de catecolamine, însă răspunsul neurohormonal poate varia în funcție de natura emoției,” susțin autorii studiului.

În cazul sindromului inimii fericite, deformarea apare, de regulă, în porțiunea mijlocie sau bazală a ventriculului stâng, în timp ce sindromul inimii frânte produce un model diferit.

Potrivit cercetătorilor, sindromul inimii fericite pare să provoace simptome ceva mai ușoare și să aibă un prognostic mai bun pe termen scurt, însă sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma acest lucru.

Din cauza simptomelor mai puțin severe, această formă e adesea trecută cu vederea, chiar dacă poate avea consecințe grave.

Medicii ar putea subestima impactul pe care bucuria extremă îl poate avea asupra organismului.

„Este esențial ca medicii să ia în calcul această afecțiune chiar și la pacienții fără factori clasici de risc cardiovascular,” subliniază autorii studiului.

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La sfârșitul anului 2025, cardiologul John Madias, de la Icahn School of Medicine din cadrul Mount Sinai din New York, avertiza că atât medicii, cât și pacienții și publicul larg trebuie să fie mai bine informați despre sindromul inimii fericite și sindromul inimii frânte.

„Complicațiile și mortalitatea pe termen scurt și lung sunt similare în cazul ambelor forme de sindrom Takotsubo, deși studiile au arătat că un procent mai mare de bărbați dezvoltă sindromul inimii fericite comparativ cu sindromul inimii frânte,” susține Madias.

El consideră că medicii și cercetătorii ar trebui să studieze mai atent tipurile de emoții pozitive care pot declanșa această afecțiune.

Din fericire, în cazul femeii de 65 de ani prezentate în studiul de caz, recuperarea inimii a fost completă, iar aceasta se bucură în continuare de o stare bună de sănătate.

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