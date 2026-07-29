Cel mai vechi oraș din lume care încă supraviețuiește. Când a fost construit

Puțini știu care e cel mai vechi oraș din lume care încă supraviețuiește, în ciuda mileniilor care au trecut.

Mai multe orașe au fost locuite timp de mii de ani | Shutterstock

Există zeci de orașe din întreaga lume care au fost locuite de oameni timp de mii și chiar zeci de mii de ani.

Cu toate acestea, atunci când vine vorba de identificarea celui mai vechi oraș locuit fără întrerupere, răspunsul nu e deloc simplu, scrie IFL Science.

Există mai multe așezări care ar putea revendica titlul de cel mai vechi oraș locuit continuu din lume.

Aproape toate aceste orașe se află în Orientul Mijlociu.

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Cel mai vechi oraș din lume care încă supraviețuiește

Orașul Ierihon (Jericho), cunoscut mai ales pentru episodul biblic din Vechiul Testament despre căderea zidurilor sale, un eveniment despre care mulți istorici cred că nu s-a petrecut în forma descrisă în Biblie, e adesea considerat cel mai vechi oraș care există și astăzi.

Dovezile arheologice arată că zona a fost ocupată de numeroase așezări succesive de-a lungul mileniilor.

Primele structuri și faimoasele ziduri ale orașului ar fi fost construite în jurul anului 9.000 î.Hr.

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Totuși, aceste vestigii nu trebuie confundate cu Ierihonul modern, orașul palestinian din Cisiordania. Partea antică e cunoscută sub numele de Tell es-Sultan și se află la aproximativ 2 kilometri nord de centrul actual al orașului.

Există încă dezbateri privind faptul dacă a fost într-adevăr locuit fără întrerupere. Însă, dacă apare întrebarea într-un concurs de cultură generală, cel mai probabil răspunsul așteptat este Ierihon.

Și Siria are câteva orașe care pot candida pentru acest titlu. Damasc a fost mult timp considerat cel mai vechi oraș din lume.

Descoperirile arheologice indică faptul că oameni au trăit aici încă din jurul anului 9.000 î.Hr. Totuși, cercetările recente sugerează că așezarea nu a fost locuită continuu decât începând cu aproximativ 3.000 î.Hr., adică aproape 6.000 de ani mai târziu.

Mai multe orașe au fost locuite de mii de ani

În schimb, Alep ar putea fi un candidat mai solid. Deși numele orașului e asociat astăzi cu războiul civil din Siria, conflictul reprezintă doar un episod tragic din istoria sa extrem de lungă.

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Vestigiile arheologice indică faptul că Alepul ar fi fost locuit încă din mileniul al VI-lea î.Hr. Orașul a cunoscut cea mai mare prosperitate în perioada de glorie a Drumului Mătăsii, între secolele al XII-lea și începutul secolului al XV-lea.

Și orașul Faiyum, din Egipt, intră în această categorie. Acesta a fost fondat inițial de egiptenii antici sub numele de Shedet.

Datorită cultului dedicat zeului-crocodil Sobek, grecii l-au redenumit Crocodilopolis (Orașul Crocodililor).

Situat la aproximativ 130 de kilometri sud-vest de Cairo, Faiyum a oferit arheologilor ceramică și alte vestigii care arată că oamenii locuiau aici încă din jurul anului 5.500 î.Hr., ceea ce îl face cel mai vechi oraș din Egipt și unul dintre cele mai vechi așezări urbane din Africa.

Experții analizează și condițiile care au permis acestor orașe să prospere și supraviețuiască milenii întregi. Printre acestea se numără și mediul arid, care nu erodează la fel construcțiile, dar acesta reprezintă doar o parte a longevității acestor așezări.