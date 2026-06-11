Primul vaccin creat de AI va fi testat pe oameni. Ce efect ar avea în corp

Primul vaccin creat de AI va fi testat în premieră pe oameni, în încercarea de a găsi un vaccin universal.

Experții au creat un vaccin cu ajutorul AI | Shutterstock

Vaccinul a fost dezvoltat de experți de la Universitatea Cambridge, ce au descris tratamentul drept un tip fundamental nou de vaccin, creat cu ajutorul inteligenței artificiale (AI).

Componenta-cheie a vaccinului a fost proiectată în întregime de AI, scrie Science Alert.

Vaccinul e testat acum pentru prima dată pe oameni, în încercarea de a realiza un singur vaccin care să funcționeze nu doar împotriva tuturor variantelor cunoscute de coronavirus care infectează oamenii.

Ci și împotriva virusurilor înrudite care circulă la lilieci și care ar putea trece la oameni și provoca viitoare pandemii.

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Primul vaccin creat de AI va fi testat pe oameni

Vaccinurile tradiționale antrenează sistemul imunitar să recunoască un anumit virus. Problema e că virusurile suferă mutații.

Atunci când se modifică suficient de mult, vaccinul își pierde eficiența. Din acest motiv avem nevoie de un nou vaccin antigripal în fiecare an și de aceea vaccinurile împotriva COVID-19 au fost actualizate în repetate rânduri după 2021.

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Prin analizarea datelor genetice provenite de la mii de virusuri înrudite, AI poate identifica acele componente care rămân neschimbate între diferite tulpini și care au puține șanse să evolueze în timp.

Dacă vaccinul țintește aceste caracteristici stabile, el ar putea funcționa împotriva întregii familii de virusuri, nu doar împotriva unei singure variante.

Cercetătorii au folosit AI pentru a analiza virusurile din familia sarbecovirusurilor. Aceasta include virusurile responsabile atât pentru SARS, cât și pentru COVID-19. Precum și numeroase coronavirusuri animale. Scopul a fost identificarea caracteristicilor comune pe care evoluția le-a păstrat aproape neschimbate.

Deși mulți oameni sunt familiarizați cu vaccinurile pe bază de ARN mesager (mRNA) utilizate în timpul pandemiei, noul vaccin folosește ADN.

Vaccinurile ADN sunt, în general, mai stabile decât cele pe bază de mRNA. Ceea ce le face mai ușor de depozitat și transportat. Acesta e un avantaj important în țările cu venituri reduse, unde infrastructura necesară păstrării vaccinurilor la temperaturi foarte scăzute este limitată.

Vaccinul AI poate fi administrat fără ac

În locul unei injecții clasice, un jet de lichid de înaltă presiune transportă vaccinul prin piele. Ceea ce face administrarea mai puțin dureroasă și mai ușor de extins la scară largă în timpul unei epidemii.

Aceste avantaje practice contează cu adevărat doar dacă vaccinul poate face ceva ce niciun vaccin actual nu reușește. Respectiv să ofere protecție împotriva unor virusuri pe care încă nu le-am întâlnit.

Vaccinurile cu spectru larg ar putea schimba modul în care lumea răspunde la apariția bolilor infecțioase. Cu o protecție mult mai extinsă decât vaccinurile tradiționale, ele ar putea genera rapid imunitate împotriva unor amenințări virale noi.

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Acest lucru ar oferi autorităților sanitare instrumentele necesare pentru a opri focarele înainte ca acestea să se transforme în pandemii globale.

Gripa este una dintre principalele ținte, deoarece există în numeroase tulpini și evoluează extrem de rapid. Experții trebuie să anticipeze în fiecare an ce variante vor domina sezonul gripal, iar atunci când estimările sunt greșite, eficiența vaccinului scade.

Un vaccin universal împotriva gripei, care să țintească elemente comune mai multor tulpini, ar putea pune capăt acestei curse anuale împotriva virusului.