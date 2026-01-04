Bona Maria Teresa îi ajută pe prinții George, Louis și Charlotte cu regulile ei stricte să devină adulții responsabili.

Bona regală Maria Teresa Turrion Borrallo angajată de Prințul și Prințesa de Wales a primit medalia de argint regală victoriană pentru felul cum reușește să îi educe pe cei trei copii ai cuplului.

Bona are de îndeplinit numeroase responsabilități când vine vorba despre creșterea și educarea celor trei copii regali, Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 10 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 7 ani.

Ce reguli le impune bona Maria Teresa celor trei copii ai Prinților de Wales

Regulile ei stricte îi vor ajuta pe cei trei copii pe termen lung. Bona regală a fost instruită la prestigiosul Colegiu Norland din Bath. Ea este cea care i-a ajutat pe prinți să învețe spaniola, de vreme ce învățarea limbilor străine constituie o prioritate pentru Kate Middleton și Prințul William în educarea celor trei copii ai lor.

Prințul William vorbește fluent franceză, galeză, spaniolă, germană, și swahili, în timp ce Prințesa de Wales vorbește franceză și italiană.

Bona Maria Teresa a fost mereu un angajat loial cuplului regal, ajutându-i mereu cu educarea celor trei copii.

La un moment dat, când vor mai crește, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis vor avea multe îndatoriri regale de îndeplinit și acum bona lor îi pregătește deja pentru acest lucru. Ei vor întâlni oameni importanți din întreaga lume și trebuie să fie pregătiți pentru acest lucru, învățând de pe-acum cât mai multe limbi străine.

Atunci când Prințesa Charlotte a început grădinița în 2028, ea deja știa să numere în spaniolă, la fel și Prințul George. Asta înseamnă că regulile impuse de bona Maria Teresa cu privire la învățarea limbilor străine au funcționat și i-au ajutat pe micuți. Învățarea limbilor străine nu îi vor ajuta pe cei trei copii regali doar în timpul vizitelor de stat, ci îi ajută acum și în dezvoltarea lor.

Un studiu dezvoltat de Centrul pentru Educație în Neuroștiință arată că elevii care nu sunt fluenți într-o a doua limbă atunci când încep școala pot întâmpina dificultăți de învățare care pot duce ulterior la scăderea stimei de sine, potrivit Hello Magazine.

Copiii bilingvi își dezvoltă gândirea mult mai mult, un tip de gândire cunoscut drept control executiv, care îi ajută de regulă să îndeplinească mai multe task-uri simultan. Pentru ei e mai ușor să treacă de la un task la altul decât pentru copiii care vorbesc doar limba nativă.

Bona Maria Teresa nu locuiește cu familia prinților de Wales la Forest Lodge, dar este responsabilă să îi ia și să îi aducă de la școală, să plănuiască programul lor de teme și activități extra școlare, precum activități sportive sau cluburi la care aceștia sunt înscriși.

Pe lângă faptul că îi ajută la teme pe cei trei copii regali, bona Maria Teresa trebuie să fie și un confident de bază pentru ei și să îi asculte ori de câte ori aceștia au o problemă.

