Antena Căutare
Home News Inedit Regulile stricte impuse de bona regală Maria Teresa prinților George, Louis și Charlotte. Cum îi vor avantaja pe copii

Regulile stricte impuse de bona regală Maria Teresa prinților George, Louis și Charlotte. Cum îi vor avantaja pe copii

Bona Maria Teresa îi ajută pe prinții George, Louis și Charlotte cu regulile ei stricte să devină adulții responsabili.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 08:15 | Actualizat Duminica, 04 Ianuarie 2026, 09:50
Galerie
Bona are de îndeplinit numeroase responsabilități când vine vorba despre creșterea și educarea celor trei copii regali. | Profimedia

Bona regală Maria Teresa Turrion Borrallo angajată de Prințul și Prințesa de Wales a primit medalia de argint regală victoriană pentru felul cum reușește să îi educe pe cei trei copii ai cuplului.

Bona are de îndeplinit numeroase responsabilități când vine vorba despre creșterea și educarea celor trei copii regali, Prințul George, în vârstă de 12 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 10 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 7 ani.

Ce reguli le impune bona Maria Teresa celor trei copii ai Prinților de Wales

Regulile ei stricte îi vor ajuta pe cei trei copii pe termen lung. Bona regală a fost instruită la prestigiosul Colegiu Norland din Bath. Ea este cea care i-a ajutat pe prinți să învețe spaniola, de vreme ce învățarea limbilor străine constituie o prioritate pentru Kate Middleton și Prințul William în educarea celor trei copii ai lor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce-și doresc copiii Prințului William de Crăciun și de ce nu vor primi. Kate Middleton a refuzat să le facă pe plac

Prințul William vorbește fluent franceză, galeză, spaniolă, germană, și swahili, în timp ce Prințesa de Wales vorbește franceză și italiană.

Bona Maria Teresa a fost mereu un angajat loial cuplului regal, ajutându-i mereu cu educarea celor trei copii.

La un moment dat, când vor mai crește, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis vor avea multe îndatoriri regale de îndeplinit și acum bona lor îi pregătește deja pentru acest lucru. Ei vor întâlni oameni importanți din întreaga lume și trebuie să fie pregătiți pentru acest lucru, învățând de pe-acum cât mai multe limbi străine.

Atunci când Prințesa Charlotte a început grădinița în 2028, ea deja știa să numere în spaniolă, la fel și Prințul George. Asta înseamnă că regulile impuse de bona Maria Teresa cu privire la învățarea limbilor străine au funcționat și i-au ajutat pe micuți. Învățarea limbilor străine nu îi vor ajuta pe cei trei copii regali doar în timpul vizitelor de stat, ci îi ajută acum și în dezvoltarea lor.

Citește și: Kate Middleton, duet special cu fiica ei, Charlotte. Ce piesă de Crăciun au cântat și cum și-au surprins fanii

Un studiu dezvoltat de Centrul pentru Educație în Neuroștiință arată că elevii care nu sunt fluenți într-o a doua limbă atunci când încep școala pot întâmpina dificultăți de învățare care pot duce ulterior la scăderea stimei de sine, potrivit Hello Magazine.

Copiii bilingvi își dezvoltă gândirea mult mai mult, un tip de gândire cunoscut drept control executiv, care îi ajută de regulă să îndeplinească mai multe task-uri simultan. Pentru ei e mai ușor să treacă de la un task la altul decât pentru copiii care vorbesc doar limba nativă.

Bona Maria Teresa nu locuiește cu familia prinților de Wales la Forest Lodge, dar este responsabilă să îi ia și să îi aducă de la școală, să plănuiască programul lor de teme și activități extra școlare, precum activități sportive sau cluburi la care aceștia sunt înscriși.

Pe lângă faptul că îi ajută la teme pe cei trei copii regali, bona Maria Teresa trebuie să fie și un confident de bază pentru ei și să îi asculte ori de câte ori aceștia au o problemă.

colaj printii george, louis, charlotte si bona maria teresa
+20
Mai multe fotografii

Citește și: Cum sună vocile copiilor regali. Imagini adorabile cu Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis

Iluzie optică virală! Privește fotografia cu frunze și descoperă unde este șarpele, de fapt. Unde se află reptila camufl...
Înapoi la Homepage
AS.ro Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: &#8220;Odihnește-te în pace, frate!&#8221;
Observatornews.ro Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Antena 3 Detalii spectaculoase ale operațiunii capturării lui Maduro. Președintele Venezuelei și soția sa, scoși din dormitor de soldații SUA Detalii spectaculoase ale operațiunii capturării lui Maduro. Președintele Venezuelei și soția sa, scoși din dormitor de soldații SUA
SpyNews Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Iluzie optică virală! Privește fotografia cu frunze și descoperă unde este șarpele, de fapt. Unde se află reptila camuflată
Iluzie optică virală! Privește fotografia cu frunze și descoperă unde este șarpele, de fapt. Unde se află...
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă Catine.ro
O tânără se simțea rău și a crezut că e balonată din cauza mâncărurilor de sărbători. Ce diagnostic a primit și ce avea, de fapt
O tânără se simțea rău și a crezut că e balonată din cauza mâncărurilor de sărbători. Ce diagnostic a...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe:
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x