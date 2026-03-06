Riscul la care te expui dacă aprinzi lumânări în interiorul casei. Cum îți pot afecta sănătatea, potrivit experților

Experții au dezvăluit riscul la care te expui dacă aprinzi lumânări în interiorul casei și cum îți poate afecta acest obicei sănătatea.

Chiar dacă aprinderea unei lumânări poate crea o atmosferă mai plăcută, dar acest obicei vine cu un risc enorm pentru sănătate, susțin experții.

O nouă cercetare sugerează că fumul generat de lumânările care ard în interior, mai ales în camerele care nu sunt ventilate bine, pot emana un cocktail de substanțe chimice care sunt legate de creșterea riscului de apariție a cancerului, scrie Daily Mail.

Experții trag un semnal de alarmă că mirosurile sintetice folosite pentru numeroase lumânări pot polua aerul din interiorul casei.

Un alt ingredient periculos e și ceara de parafină, care e folosită pentru a produce numeroase lumânări.

Riscul la care te expui dacă aprinzi lumânări în interiorul casei

Parafina e un produs secundar obținut prin rafinarea petrolului. Ca urmare, e ieftină și eficientă pentru reținerea parfumului și a culorii.

Unii producători comercializează parafina drept „ceară minerală”, însă se referă la același material derivat din petrol.

Atunci când lumânările din parafină ard, ele pot elibera cantități mici de compuși organici volatili (VOC), precum benzenul, toluenul și formaldehida.

Aceste substanțe chimice sunt produse și de alte forme de combustie. La niveluri ridicate, sunt cunoscute pentru faptul că irită sistemul respirator și sunt clasificate drept cancerigene.

O altă posibilă sursă de emisii e parfumul sintetic adăugat în multe lumânări parfumate.

Unele amestecuri de parfum pot elibera substanțe chimice folosite pentru a face mirosurile să persiste mai mult. Aceste substanțe au fost asociate în unele studii cu perturbarea sistemului hormonal.

Arderea lumânărilor produce și hidrocarburi precum compuși care se formează ori de câte ori materialul organic arde. Aceste substanțe chimice se găsesc și în surse precum gazele de eșapament ale vehiculelor și alte procese de combustie internă.

Lumânările din parafină pot produce mai multă funingine decât multe tipuri de ceară vegetală, mai ales dacă fitilul e prea lung sau dacă lumânarea arde neuniform.

Ce efecte pot avea lumânările asupra organismului

Efectele sunt, în general, mai mari în spațiile slab ventilate, unde produșii rezultați din combustie se pot acumula în aerul interior în loc să se disperseze. Deschiderea ferestrelor sau limitarea timpului de ardere poate ajuta la reducerea expunerii.

Fumul de lumânare conține și funingine și gaze nocive, inclusiv dioxid de azot și hidrocarburi aromatice policiclice (PAH), care sunt asociate cu inflamația și cu riscul de cancer. Această funingine poate lăsa urme negre pe pereți, tavane și pe suprafețele din apropiere.

Studiile au constatat că emisiile lumânărilor pot provoca schimbări biologice, precum iritația căilor respiratorii, markeri de inflamație, reducerea funcției pulmonare și efecte cardiovasculare.

Aceste particule sunt atât de mici încât pot pătrunde adânc în țesutul pulmonar și chiar în fluxul sanguin, unde provoacă inflamație, contractă vasele de sânge, ceea ce crește tensiunea arterială și formează plăci care îngustează arterele, și declanșează stres oxidativ, ceea ce deteriorează celulele, mitocondriile și ADN-ul.

Grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele cu astm, boli respiratorii cronice, copiii și vârstnicii, sunt deosebit de sensibile la această poluare din interior.

Pentru a evita aceste riscuri, experții recomandă folosirea mai rară a lumânărilor sau utilizarea unor alternative LED, scurtarea fitilului, evitarea curenților de aer pentru a reduce funinginea, evitarea aprinderii lumânărilor în apropierea persoanelor cu afecțiuni respiratorii și aerisirea camerei după utilizare prin deschiderea ferestrelor.