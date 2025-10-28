Samsung lansează Galaxy Z TriFold. Cum arată smartphone-ul care se pliază în 3 și ce preț are

Samsung a confirmat că lansează Galaxy Z TriFold, primul smartphone care se pliază în 3, în cadrul unui eveniment APEC Summit.

Samsung lansează Galaxy Z TriFold, primul smartphone care se pliază în 3 oferit până acum de gigantul tech din Coreea de Sud.

Lansarea a fost confirmată după ani întregi de speculații legate de un astfel de dispozitiv, scrie Android Authority.

Potrivit zvonurilor, dispozitivul ar putea fi disponibil doar pentru piețele din Asia, dar nu va ajunge curând în Europa sau SUA.

Samsung va dezvălui oficial dispozitivul luna aceasta. Până atunci, pe Internet au apărut mai multe imagini care ar dezvălui cum arată smartphone-ul pliabil.

Samsung lansează Galaxy Z TriFold

Samsung lansează Galaxy Z TriFold, multașteptatul smartphone care se poate plia în 3 porțiuni. Până acum, Samsung a dominat piața telefoanelor pliabile, cu seria Z. Dar aceste dispozitive se pot plia doar în 2.

Samsung a confirmat lansarea telefonului luna aceasta. Recent, pe Internet au apărut imagini neoficiale cu dispozitivul, ce are pliere dublă.

Potrivit informațiilor neoficiale, dispozitivul va purta denumirea de Galaxy Z TriFold. Se pare că dispozitivul va avea trei panouri distincte pe spate. Panoul din stânga ar urma să aibă un modul triplu de camere, introdus pe o insulă de camere asemănătoare cu cea de pe modelele actuale Galaxy Z Fold.

Panoul din mijloc ar putea include ecranul secundar, împreună cu un senzor selfie, element ce e vizibil și în imaginea neoficială publicată pe rețelele de socializare de Ice Universe, o sursă cunoscută în domeniu.

Spre deosebire de HUAWEI Mate XT, care utilizează o balama dublă (una pliabilă spre interior și una spre exterior, cu un design în formă de S), noul dispozitiv pliabil al Samsung se pare că va folosi 2 balamale care se pliază spre interior. Astfel, ar forma o structură în formă de G.

Din acest motiv, alte surse au susținut că telefonul s-ar putea numi Galaxy G Fold. Potrivit experților, acest design ar trebui să ofere o protecție mai bună ecranului flexibil atunci când e pliat.

Potrivit surselor, Samsung lansează Galaxy Z TriFold doar în anumite piețe din Asia, precum Coreea de Sud, China, Singapore și Taiwan.

Cât ar putea costa Galaxy Z triFold

Potrivit surselor din Coreea de Sud, Samsung va dezvălui dispozitivul în cadrul evenimentului APEC 2025 (Asia-Pacific Economic Cooperation). Acesta va avea loc în perioada 31 octombrie - 1 noiembrie în Gyeongju, Coreea de Sud.

Mai mult, se pare că dispozitivul va fi produs în cantități limitate, pentru a testa piața pentru un astfel de dispozitiv. Samsung ar produce doar 50.000 - 200.000 de unități în prima fază de producție.

Pe Internet au apărut și informații neoficiale legate de potențialul preț al dispozitivului. Sursele susțin că acesta va avea un preț echivalent cu 2.800 de dolari. Adică va costa cu 1.000 de dolari mai mult decât Galaxy Z Fold 7 la lansare.