Antena Căutare
Home News Inedit Samsung lansează Galaxy Z TriFold. Cum arată smartphone-ul care se pliază în 3 și ce preț are

Samsung lansează Galaxy Z TriFold. Cum arată smartphone-ul care se pliază în 3 și ce preț are

Samsung a confirmat că lansează Galaxy Z TriFold, primul smartphone care se pliază în 3, în cadrul unui eveniment APEC Summit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 14:58 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 15:01
Samsung pregătește lansarea unui nou smartphone pliabil | Shutterstock

Samsung lansează Galaxy Z TriFold, primul smartphone care se pliază în 3 oferit până acum de gigantul tech din Coreea de Sud.

Lansarea a fost confirmată după ani întregi de speculații legate de un astfel de dispozitiv, scrie Android Authority.

Potrivit zvonurilor, dispozitivul ar putea fi disponibil doar pentru piețele din Asia, dar nu va ajunge curând în Europa sau SUA.

Samsung va dezvălui oficial dispozitivul luna aceasta. Până atunci, pe Internet au apărut mai multe imagini care ar dezvălui cum arată smartphone-ul pliabil.

Articolul continuă după reclamă

Samsung lansează Galaxy Z TriFold

Samsung lansează Galaxy Z TriFold, multașteptatul smartphone care se poate plia în 3 porțiuni. Până acum, Samsung a dominat piața telefoanelor pliabile, cu seria Z. Dar aceste dispozitive se pot plia doar în 2.

Samsung a confirmat lansarea telefonului luna aceasta. Recent, pe Internet au apărut imagini neoficiale cu dispozitivul, ce are pliere dublă.

Potrivit informațiilor neoficiale, dispozitivul va purta denumirea de Galaxy Z TriFold. Se pare că dispozitivul va avea trei panouri distincte pe spate. Panoul din stânga ar urma să aibă un modul triplu de camere, introdus pe o insulă de camere asemănătoare cu cea de pe modelele actuale Galaxy Z Fold.

Panoul din mijloc ar putea include ecranul secundar, împreună cu un senzor selfie, element ce e vizibil și în imaginea neoficială publicată pe rețelele de socializare de Ice Universe, o sursă cunoscută în domeniu.

Citește și: Funcția iOS 26 care frustrează utilizatorii. Ce face pe iPhone

Spre deosebire de HUAWEI Mate XT, care utilizează o balama dublă (una pliabilă spre interior și una spre exterior, cu un design în formă de S), noul dispozitiv pliabil al Samsung se pare că va folosi 2 balamale care se pliază spre interior. Astfel, ar forma o structură în formă de G.

Din acest motiv, alte surse au susținut că telefonul s-ar putea numi Galaxy G Fold. Potrivit experților, acest design ar trebui să ofere o protecție mai bună ecranului flexibil atunci când e pliat.

Potrivit surselor, Samsung lansează Galaxy Z TriFold doar în anumite piețe din Asia, precum Coreea de Sud, China, Singapore și Taiwan.

Cât ar putea costa Galaxy Z triFold

Potrivit surselor din Coreea de Sud, Samsung va dezvălui dispozitivul în cadrul evenimentului APEC 2025 (Asia-Pacific Economic Cooperation). Acesta va avea loc în perioada 31 octombrie - 1 noiembrie în Gyeongju, Coreea de Sud.

Citește și: De ce există o linie în partea de jos a ecranului telefonului. Puțini știu ce rol are, de fapt

Mai mult, se pare că dispozitivul va fi produs în cantități limitate, pentru a testa piața pentru un astfel de dispozitiv. Samsung ar produce doar 50.000 - 200.000 de unități în prima fază de producție.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe Internet au apărut și informații neoficiale legate de potențialul preț al dispozitivului. Sursele susțin că acesta va avea un preț echivalent cu 2.800 de dolari. Adică va costa cu 1.000 de dolari mai mult decât Galaxy Z Fold 7 la lansare.

Un bărbat a primit o „față imprimată 3D” în urma unui accident care l-a desfigurat. Cum arată acum... Cum vrea NASA să distrugă Stația Spațială Internațională. Puțini știu ce se va întâmpla cu ea, de fapt...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea “unică în Europa” a milionarului român care va câştiga o avere! “Nu am mai văzut aşa ceva” Afacerea &#8220;unică în Europa&#8221; a milionarului român care va câştiga o avere! &#8220;Nu am mai văzut aşa ceva&#8221;
Observatornews.ro "Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo "Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani. Ce e „sfera de fulgere” și unde se formează
Fenomenul natural care a uimit experții de 750 de ani. Ce e „sfera de fulgere” și unde se formează
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Testul de sânge care poate prezice depresia postpartum. Are o precizie de peste 80%
Testul de sânge care poate prezice depresia postpartum. Are o precizie de peste 80%
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x