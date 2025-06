Samsung va șterge mii de conturi în următoarele săptămâni. Cum îl protejezi pe al tău

Samsung va șterge mii de conturi în următoarele săptămâni și utilizatorii vizați trebuie să ia măsuri de urgență pentru a nu-și pierde datele personale.

Utilizatorii Samsung trebuie să acționeze de urgență pentru a nu-și pierde datele personale, acum că firma va șterge mii de conturi în următoarele săptămâni.

Samsung a avertizat utilizatorii smartphone că au la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a-și salva conturile, scrie Daily Mail.

Serviciul gratuit le permite oamenilor să vizioneze și să gestioneze conținut pe smartphone-uri, tablete, TV-uri și alte dispozitive.

Utilizatorii care sunt vizați de această schimbare trebuie să acționeze rapid, altfel vor pierde accesul la conturi și la date importante, precum pozele, video-urile, contactele, evenimentele de pe calendar și altele.

Articolul continuă după reclamă

Samsung va șterge mii de conturi în următoarele săptămâni

Acum că Samsung va șterge mii de conturi în următoarele săptămâni, chiar și utilizatorii iPhone pot fi afectați dacă au folosit în trecut un telefon Samsung.

Potrivit companiei, „schimbări importante” la nivelul politicilor de utilizare ar pune mai multe conturi în poziția de a fi șterse.

Citește și: Avertisment pentru 1.8 miliarde de utilizatori Gmail. Ce schimbări trebuie să facă de urgență

„Conturile și datele care vor fi șterse nu mai pot fi recuperate,” scrie în mesajul Samsung.

Utilizatorii care riscă să își piardă accesul la conturi deja au primit un email de avertizare din partea Samsung. Noua politică va intra în vigoare pe data de 31 iulie. Așa că utilizatorii au timp până atunci să acționeze.

„Vă mulțumim că folosiți contul Samsung,” scrie în email-ul primit de utilizatorii vizați. „Vă scriem pentru a vă informa de schimbări importante care au legătură cu conturile Samsung. Samsung implementează o nouă politică a conturilor inactive, pentru a proteja datele utilizatorilor care nu și-au mai folosit conturile o perioadă lungă de timp.”

„După ce va fi implementată această politică, conturile Samsung care nu au mai fost accesate sau folosite în ultimele 24 de luni vor fi considerate inactive și vor fi în pericol să fie șterse,” continuă mesajul trimis de Samsung acum că firma va șterge mii de conturi în următoarele săptămâni.

„Dacă un cont e șters, accesul la cont va fi restricționat și toate datele conectate la acel cont vor fi șterse,” a continuat mesajul.

Un cont Samsung include accesul la servicii precum Samsung Cloud, în care se află date personale, precum poze, video-uri, contacte și evenimente din calendar. Sunt incluse și detaliile Samsung Health, Samsung Pay și SmartThings. Așa că numeroase date personale pot fi pierdute dacă utilizatorii nu iau măsuri urgente.

Cum îți poți proteja contul Samsung

Dacă îți folosești des contul Samsung, atunci această schimbare nu ți se aplică. Utilizatorii care nu și-au mai folosit conturile de ceva timp pot evita ștergerea lor prin accesarea acelor conturi.

Acest pas poate fi realizat prin accesarea aplicației Settings pe dispozitivul Samsung. Acolo există opțiunea Sign in to your Galaxy.

Citește și: Samsung a dezvăluit cel mai subțire smartphone Galaxy S25. Ce detaliu ascunde dispozitivul

După aceea, utilizatorii trebuie să își introducă adresa de email și parola. Dacă folosești contul pe desktop, poți realiza aceiași pași prin accesarea account.samsung.com.

Accesarea contului Samsung sau utilizarea unui serviciu în timp ce ești conectat la un cont Samsung sunt considerate activități. Ca urmare, acel cont nu va mai fi inactiv și nu va fi șters. Google a introdus o schimbare similară pentru conturile Gmail.