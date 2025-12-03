Antena Căutare
Specia din Cernobîl care a suferit mutații din cauza radiației nucleare. Cum s-a schimbat

Experții au descoperit specia din Cernobîl care a suferit mutații din cauza radiației nucleare, cu modificări notabile.

Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 16:59
Radiațiile nucleare din Cernobîl au dus la o evoluție neobișnuită | Profimedia Images

La aproape 40 de ani de la dezastrul nuclear de la Cernobîl, experții au descoperit specia din zonă care a suferit mutații din cauza radiației.

Această specie a reușit nu doar să reziste, ci și să evolueze în reziduul nuclear din zonă, scrie Daily Mail.

Specia e un tip de ciupercă neagră, numită Cladosporium sphaerospermum. A fost găsită pe pereții unui reactor abandonat.

Ciuperca are mai multe tulpini care cresc mai repede atunci când e prezentă radiația nucleară. Mai mult, experții au descoperit că specia încearcă să se apropie de radiație.

Specia din Cernobîl care a suferit mutații din cauza radiației nucleare

Studiile recente asupra ciupercii de la Cernobîl au arătat că doar o mică parte dintre ciupercile închise la culoare, respectiv 9 dintre cele 47 de tulpini testate, au demonstrat acest comportament de „vânătoare de radiații”.

Aceste tulpini ar transforma razele gamma, cel mai puternic și periculos tip de radiație provenit din exploziile nucleare, în energie chimică. Așa cum plantele obișnuite transformă lumina solară în timpul fotosintezei.

Citește și: Localnicii din Ucraina, speriați de noua descoperire în apropiere de Cernobîl. Cum arată animalele bizare cu blană albastră

Se crede că C. sphaerospermum își obține această superputere de a „mânca radiații” de la melanină. Acesta e pigmentul care dă culoare pielii oamenilor. Dar cercetătorii spun că aceasta e încă doar o teorie, numită „radiosinteză”.

Experții de la NASA explorează cum să creeze „cărămizi fungice” folosind această ciupercă. Specia ar putea servi drept materiale de construcție ușoare. capabile să protejeze bazele de pe Lună sau Marte de radiațiile cosmice mult mai eficient decât scuturile de plumb.

Pe Stația Spațială Internațională (ISS), această ciupercă a crescut de 21 de ori mai repede când a fost expusă radiației spațiale și a blocat o mare parte din aceasta. Ciuperca a o blocat radiația să pătrundă în alte suprafețe.

Această capacitate de a bloca radiațiile poate fi revoluționară pentru cercetători. Testele au arătat că C. sphaerospermum a captat și neutralizat particule radioactive, potrivit unui studiu publicat în PLOS One.

Ciuperca poate fi folosită în spațiu

Datorită acestui comportament, ciuperca e considerată o ciupercă radiotrofică. „Radio” se referă la radiație, iar „trofic” la capacitatea de a se hrăni sau de a transforma ceva în energie utilizabilă.

La oameni și multe alte organisme, melanina acționează ca un scut împotriva radiațiilor UV dăunătoare provenite de la soare.

Totuși, când o rază gamma interacționează cu melanina mucegaiului de la Cernobîl, se ciocnește electronii și generează energie chimică la nivel atomic. Energie pe care ciuperca o poate folosi pentru a crește și a se repara.

Citește și: Ce au descoperit oamenii de știință la lupii cenușii de la Cernobîl. Detaliul ce îi poate ajuta pe oameni în viitor

Această energie suplimentară ar putea explica de ce unele tulpini își întind micile filamente direct către sursa de radiație. Procesul e ca și cum ciuperca „întinde mâna” să „guste” din radiație pentru un plus de energie atunci când hrana obișnuită e greu de găsit în interiorul reactorului distrus.

Ca urmare, ciuperca ar putea deveni o substanță-cheie pentru curățarea siturilor contaminate cu deșeuri nucleare pe Pământ, precum și pentru blocarea radiațiilor periculoase cu care astronauții se pot confrunta în timpul misiunilor NASA planificate pe Lună.

