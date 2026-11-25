Un incident petrecut în lumea politică din Mexic a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Iată ce reacții a stârnit.

O deputată ar fi presărat praf pe rochia guvernatoarei | Facebook

O deputată a fost acuzată că ar fi aruncat cu pudră pe rochia guvernatoarei statului Guerrero, Evelyn Salgado. Momentul ar fi fost surprins într-o înregistrare video care s-a răspândit rapid pe internet.

Protagonista controversei este Yoloczin Domínguez, deputată a partidului Morena, care a respins acuzațiile și a susținut că imaginile apărute în mediul online au fost manipulate.

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Deputata neagă acuzațiile și susține că imaginile au fost trucate

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Yoloczin Domínguez a negat că ar fi aruncat cu pudră pe rochia guvernatoarei Evelyn Salgado. Potrivit acesteia, înregistrarea video care a alimentat controversa nu ar reflecta în mod corect cele întâmplate, fiind manipulată. Întâlnirea celor două a avut loc în luna septembrie, de Ziua Națională.

„Tehnologia a avansat într-adevăr, dar nu mi-am închipuit vreodată că vom cădea victime într-un război soial din cauza unor lucruri atât de... triviale, de false. Nu, sigur că totul este fals”, a declarat deputata.

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Declarația sa nu a pus însă capăt discuțiilor, mai ales după ce un alt reprezentant al partidului a venit cu o versiune diferită asupra incidentului. Acesta susține că a fost martor la incident.

Joaquín Badillo, deputat și el, a afirmat că incidentul s-a petrecut într-adevăr așa cum apare în materialul video care circulă în mediul online și că a fost martor la cele întâmplate.

„Confirm pentru că am văzut totul!” declară el. „Am văzut totul perfect așa cum se vede în video (...) Chiar imediat după ce s-a întâmplat au fost persoane care, pentru că era evident, au început să o scuture cu mâna, dar era o pulbere foarte ciudată, pentru că nu se lua deloc. S-au dus după șervețele, în fața tuturor”, a declarat bărbatul, conform imaginilor transmise de Imagen Televisión.

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Declarația acestuia contrazice direct explicațiile oferite de Yoloczin Domínguez și a alimentat și mai mult controversele din jurul imaginilor devenite virale.

Subiectul a atras atenția utilizatorilor rețelelor de socializare, unde imaginile și declarațiile celor doi politicieni au generat numeroase discuții.

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În timp ce Yoloczin Domínguez susține că videoclipul a fost manipulat, Joaquín Badillo afirmă că faptele au avut loc și că le-a văzut personal. Deocamdată, cele două versiuni rămân contradictorii, iar circumstanțele exacte ale incidentului nu sunt clarificate.