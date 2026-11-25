Jennifer Barreto, adică Miss Puerto Rico, a fost încoronată Miss Universe 2026. Află mai multe despre cine este despre tânăra care a făcut senzație la concursul de frumusețe.

Marți, pe 24 noiembrie 2026, viața s-a schimbat pentru Jennifer Barreto, după ce a câștigat celebrul concurs Miss Universe. Miss Puerto Rico a reușit să primească mult râvnita coroană și să marcheze chiar și o premieră în istoria concursului de frumusețe. Descoperă ce s-a aflat despre Jennifer Barreto.

Cine este Jennifer Barreto, câștigătoarea Miss Universe 2026. Ce premieră a marcat Miss Puerto Rico în cadrul concursului

Bucurie la superlativ pentru Jennifer Barreto, aleasă Miss Puerto Rico. Bruneta în vârstă de 27 de ani a reușit să cucerească publicul și juriul și să câștige titlul de Miss Universe 2026. Concursul a fost la cea de a 75-a ediție și s-a desfășurat la Coliseul Jose Miguel Agrelot din San Juan (Puerto Rico). Într-un cadru de pvoeste, tânăra a primit cu enormă bucurie vestea că ea este cea care pleacă acasă cu mult râvnita coroană, în anul 2026. La această ediție au participat 116 concurente din toate colțurile lumii. Anul trecut, Miss Universe a fost Fatima Bosch din Mexic.

Bruneta a marcat o adevărată premieră pentru istoria concursului de frumusețe. Miss Puerto Rico a devenit prima femeie căsătorită și prima mamă care reușește să câștige Miss Universe.

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Despre viața ei personală s-a aflat faptul că este căsătorită cu Yan Carlos Barreto Calderon, care este de meserie sergent în armata americană. Cei doi, ambii originari din Isabela (Puerto Rico), formează o frumoasă familie și au împreună o fetiță pe nume Penelope, născută în anul 2019. Practic, bruneta a devenit Miss Universe la șapte ani după ce a născut, arată gulfnews.com.

Jennifer Barreto, Miss Universe 2026, are o poveste de viață surprinzătoare

Tot despre Miss Universe 2026 s-a aflat faptul că este născută pe 27 decembrie 1998 și că la naștere avea numele Jennifer Abreu Mora. Tânăra a practicat volei. Are o licență în psihologie de cercetare și două masterate: unul în psihologie și altul în asistență socială clinică. În prezent, aceasta lucrează ca asistent social. De asemenea, ea s-a implicat în sprijinirea familiilor de militari, ea însăși fiind căsătorită cu un militar, arată business-standard.com.

Ceea ce uimește la povestea ei este faptul că nu are o experiență în modeling și nici nu a participat la concursuri de frumusețe. Totul a început în vara lui 2025, când s-a pregătit pentru titlul de Miss Puerto Rico. A câștigat titlul în iunie 2026 și apoi a cucerit și titlul de Miss Universe 2026.

Trofeul tinerei a constat într-o coroană special creată pentru a aniversa cei 75 de ani de tradiție ai concursului. Aceasta este făcută cu 3150 de diamante. Urmează un an important pentru Bar3reto, căci ea are acum misiunea de a reprezenta organizația. Va călători, va participa la evenimente și va susține diferite cauze sociale. Un plus reprezintă experiența ei în ceea ce privește asistența socială.