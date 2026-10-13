Ai câine sau pisică la bloc? Ce nu poate să îți interzică asociația de proprietari și când poți fi amendat. Ce spune legea

Dacă locuiești la bloc și deții câini sau pisici, este important să știi ce reguli există în acest caz. Proprietarii de animale de companie au atât obligații, cât și drepturi de care asociația de proprietari trebuie să țină cont.

Proprietarii de câini și pisici care locuiesc la bloc au atât drepturi, cât și obligații. | Profimedia

Drepturile proprietarilor de animale care locuiesc la bloc sunt bine reglementate și asigură atât buna conviețuire a locatarilor, cât protejează și drepturile proprietarilor. De exemplu, asociația de proprietari a unui bloc nu poate interzice deținerea de animale de companie într-un apartament, indiferent dacă restul vecinilor își doresc sau nu acest lucru.

Pentru asta, însă, și proprietarul animalului trebuie să respecte anumite reguli, astfel încât ceilalți locuitori ai blocului să nu fie afectați.

Ce nu poate să îți interzică asociația de proprietari dacă locuiești la bloc și deții câine sau pisică

Potrivit Legii nr. 196/2018, art. 22 alin. (4), explicată pe legislatie.just.ro, asociația de proprietari dintr-un bloc nu poate să-i interzică unuia dintre locuitori să dețină câini sau pisici, indiferent de dorința vecinilor în acest sens.

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Singurele limite pot fi impuse doar în situații justificate, atunci când este dovedit că existența animalului de companie afectează conviețuirea cu ceilalți locuitori ai blocului.

Când poate interveni asociația de proprietari

Asociațiile de proprietari pot interveni în situațiile în care regulamentul impus în conformitate cu Legea nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, nu este respectată.

În situații excepționale, în care existența animalelor de companie afectează viața și conviețuirea celorlalți vecini, asociația poate interveni și poate cere să se ia măsuri din punct de vedere legal. Iată câteva dintre aceste situații:

zgomotul deranjant în mod repetat

murdărirea spațiilor comune fără să fie curățate ulterior

existența unui pericol pentru ceilalți vecini

nerespectarea regulamentului blocului

Ce sancțiuni se aplică

Asociația de proprietari nu poate aplica amenzi. În cazul unei situații tensionate, administratorul blocului poate să sune la poliție și să reclame un locuitor al blocului, lăsând la latitudinea polițistului sancțiunea.

Potrivit legislației, pentru nerespectarea obligațiilor privind protecția animalelor se aplică amenzi în valoare de 3.000 - 12.000 de lei. În cazul încălcării regulilor privind câinii periculoși sau agresivi pot să se aplice amenzi de la 100 până la 3.000 de lei, în funcție de situație.

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