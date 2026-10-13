Antena Căutare
Home News Actualitate Ai câine sau pisică la bloc? Ce nu poate să îți interzică asociația de proprietari și când poți fi amendat. Ce spune legea

Ai câine sau pisică la bloc? Ce nu poate să îți interzică asociația de proprietari și când poți fi amendat. Ce spune legea

Dacă locuiești la bloc și deții câini sau pisici, este important să știi ce reguli există în acest caz. Proprietarii de animale de companie au atât obligații, cât și drepturi de care asociația de proprietari trebuie să țină cont.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 21:18 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 21:23
Proprietarii de câini și pisici care locuiesc la bloc au atât drepturi, cât și obligații. | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Drepturile proprietarilor de animale care locuiesc la bloc sunt bine reglementate și asigură atât buna conviețuire a locatarilor, cât protejează și drepturile proprietarilor. De exemplu, asociația de proprietari a unui bloc nu poate interzice deținerea de animale de companie într-un apartament, indiferent dacă restul vecinilor își doresc sau nu acest lucru.

Pentru asta, însă, și proprietarul animalului trebuie să respecte anumite reguli, astfel încât ceilalți locuitori ai blocului să nu fie afectați.

Ce nu poate să îți interzică asociația de proprietari dacă locuiești la bloc și deții câine sau pisică

Potrivit Legii nr. 196/2018, art. 22 alin. (4), explicată pe legislatie.just.ro, asociația de proprietari dintr-un bloc nu poate să-i interzică unuia dintre locuitori să dețină câini sau pisici, indiferent de dorința vecinilor în acest sens.

Articolul continuă după reclamă

Singurele limite pot fi impuse doar în situații justificate, atunci când este dovedit că existența animalului de companie afectează conviețuirea cu ceilalți locuitori ai blocului.

Când poate interveni asociația de proprietari

Asociațiile de proprietari pot interveni în situațiile în care regulamentul impus în conformitate cu Legea nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, nu este respectată.

În situații excepționale, în care existența animalelor de companie afectează viața și conviețuirea celorlalți vecini, asociația poate interveni și poate cere să se ia măsuri din punct de vedere legal. Iată câteva dintre aceste situații:

  • zgomotul deranjant în mod repetat
  • murdărirea spațiilor comune fără să fie curățate ulterior
  • existența unui pericol pentru ceilalți vecini
  • nerespectarea regulamentului blocului

Ce sancțiuni se aplică

Asociația de proprietari nu poate aplica amenzi. În cazul unei situații tensionate, administratorul blocului poate să sune la poliție și să reclame un locuitor al blocului, lăsând la latitudinea polițistului sancțiunea.

Potrivit legislației, pentru nerespectarea obligațiilor privind protecția animalelor se aplică amenzi în valoare de 3.000 - 12.000 de lei. În cazul încălcării regulilor privind câinii periculoși sau agresivi pot să se aplice amenzi de la 100 până la 3.000 de lei, în funcție de situație.

Citește și: O femeie a lăsat întreaga avere câinilor și pisicilor, în loc să le dea banii copiilor. De ce a luat această decizie

Căzătură spectaculoasă în direct, la Big Brother Italia! Două concurente s-au prăbușit pe podea, în fața camerelor de fi... Reacția lui Mircea Badea după ce s-a spus că e o invazie de șobolani în București: ”Am tot pus întrebări”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Fostul coleg al lui Adrian Mutu, acuzat de o ţeapă imobiliară tip Nordis: „De aproape 8 luni n-a vorbit cu noi” Fostul coleg al lui Adrian Mutu, acuzat de o ţeapă imobiliară tip Nordis: &#8222;De aproape 8 luni n-a vorbit cu noi&#8221;
Observatornews.ro Parizer de "porc", dus la analize de laborator: carnea e de fapt de pasăre. Explicaţia producătorului Parizer de "porc", dus la analize de laborator: carnea e de fapt de pasăre. Explicaţia producătorului
Antena 3 Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
SpyNews Medicii au intervenit la Mireasa - Capriciile Iubirii! Ce s-a întâmplat cu Anne-Mary: ”A început să tremure” Medicii au intervenit la Mireasa - Capriciile Iubirii! Ce s-a întâmplat cu Anne-Mary: ”A început să tremure”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Căzătură spectaculoasă în direct, la Big Brother Italia! Două concurente s-au prăbușit pe podea, în fața camerelor de filmat
Căzătură spectaculoasă în direct, la Big Brother Italia! Două concurente s-au prăbușit pe podea, în fața...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Fulgere roșii spectaculoase, surprinse pe cerul Franței! Fenomenul rar care apare deasupra furtunilor. Cum se formează
Fulgere roșii spectaculoase, surprinse pe cerul Franței! Fenomenul rar care apare deasupra furtunilor. Cum se...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!”
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!” BZI
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează Jurnalul
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor Kudika
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă Redactia.ro
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x