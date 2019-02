Sibiu 2019.Povestea celui mai vechi muzeu din România. Cel mai vechi Muzeu din România împlinește anul acesta 202 de la înfințare.

Acum 202 ani, în 1817, avea loc inaugurarea oficială a Muzeului Brukenthal din Sibiu, cel mai vechi muzeu din România.

Muzeul se află în Palatul Brukenthal, construit în stil baroc în perioada 1778-1788, pe bulevardul principal, în Piața Mare din Sibiu. Acesta include aproximativ 1200 de picturi ale principalelor școli de artă europene din secolul al XV-lea până în secolul al XVIII-lea: lucrări din perioada renascentistă flamandă, germană, austriacă, italiană , spaniolă și franceză, a barocului și rococoului.

Palatul Brukenthal este considerată cea mai importantă clădire barocă din Transilvania.

Fondatorul acestui muzeu a fost Samuel von Brukenthal, guvernator habsburgic al Transilvaniei, între anii 1778 și 1787. El a început să achiziționeze primele opere, pentru colecția sa, din aproximativ anul 1754, de la Viena.

Prin testament, Baronul Samuel von Brukenthal a dispus deschiderea Palatului ca muzeu public, rămânând astfel în istorie ca fiind unul dintre marii iluminiști ai veacului.

În 1817, Palatul Brukenthal a devenit muzeu public, cunoscut ca Muzeul Brukenthal, una dintre primele instituții de acest gen din Europa. În anul 2015, muzeul a avut peste 400.000 de vizitatori, iar numărul acestora crește în mod constant. Sediul principal al muzeului este în Palatul Brukenthal din Sibiu, pe o latură a Pieței Mari.

De-a lungul timpului, Muzeul Brukenthal a adunat în componenţa sa Palatul Brukenthal, Muzeul de Istorie (Casa Altenburger – cea mai veche clădire gotică din Transilvania), Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul de Istoria Farmaciei (casa doctorului S. Hanemann, cel care a descoperit tratamentul homeopat), Muzeul de Vânătoare “August von Spiess”, Casa Artelor, Galeriile de Artă Contemporană şi Casa Albastră; din 2008 au fost deschise publicului şi curţile interioare care adăpostesc diferite expoziţii, iar din anul 2016, muzeul este dotat cu un GPS cultural pentru vizitatori.

Programul de viziatre a Muzeului Brukenthal din Sibiu este același pe toată durata anului și anume:

Miercuri - Duminică: 9:00 – 17:00

Luni şi marţi: închis

Casa se închide la:

16:15 pentru Palatul Brukenthal (Galeria de Artă Europeană și Galeria de Artă Românească) și Muzeul de Istorie

16:30 pentru Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul Farmaciei, Muzeul Cinegetic și Muzeul de Artă Contemporană

Prețul unui bilet unic de vizitare este de 45 de lei și la el pot fi aplicate reduceri pentru elevi și pensionari. În baza biletului unic pot fi vizitate: Palatul Brukenthal (Piaţa Mare nr. 5, Sibiu), Muzeul de Istorie: Casa Altemberger (Str. Mitropoliei nr. 6, Sibiu) Muzeul de Istorie Naturală (Str. Cetăţii nr. 1, Sibiu), Muzeul de Arme şi Trofee de Vânătoare “August von Spiess” (Str. Şcoala de Înot nr. 4, Sibiu), Muzeul Farmaciei (Piaţa Mică nr. 26, Sibiu), Galeria de Artă Contemporană (Str. Tribunei, nr. 6, Sibiu), Sala cu Frescă (Piaţa Mică, nr. 22).

Baronul Samuel von Brukenthal a trăit între anii 1721-1803 și a fost singurul exponent al comunităţii săseşti din Transilvania căruia i s-au atribuit importante funcţii publice în cadrul statului austriac condus de împărăteasa Maria Theresa (1717 – 1780), cea dintâi funcţie ocupată fiind aceea de cancelar aulic al Transilvaniei.

Perioada petrecută la Viena în această calitate coincide cu perioada în care a format prima sa colecție de pictură, menţionată în 1773 în Almanach de Vienne drept una dintre cele mai valoroase colecţii particulare ce putea fi admirată în mediul cultural vienez al vremii.

Numit Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei, funcţie pe care a ocupat-o între anii1777 şi 1787, Samuel von Brukenthal construieşte la Sibiu un palat în stilul Barocului Târziu, după modelul palatelor vieneze.

Deoarece nu a avut urmași direcţi rămaşi în viaţă, baronul von Brukenthal a lăsat moştenire prin testament palatul, colecţiile şi restul averii sale unui descendent în linie masculină dintre persoanele cu care se înrudea. În cazul în care urmaşii săi aveau să moară la rândul lor fără a avea copii, familia stingându-se, averea urma să fie preluată de Biserica Evanghelică, iar palatul să devină un muzeu deschis publicului larg, eveniment care s-a și petrecut în anul 1817.



Pe parcursul secolului al XIX-lea, principala preocupare a muzeului a fost aceea de conservare a patrimoniului existent şi de lărgire a colecţiilor principale prin intermediul achiziţiilor, dar şi de înfiinţare de noi colecţii mai ales în sfera culturii săseşti.

În anul 1948, muzeul a fost naţionalizat, devenind proprietatea statului comunist român.

Muzeul Brukenthal din Sibiu a fost primul muzeu din România distins cu Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural Europa Nostra, în 2010.

De asemenea, a fost și primul muzeu din România admis în Clubul de Excelenţă The Best in Heritage de către European Heritage Association, în 2011.

