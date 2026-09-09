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Țările cu cel mai bun echilibru între viața personală și cea profesională. Pe ce loc se află România în clasament

Atunci când vine vorba de țările cu cel mai bun echilibru între viața personală și cea profesională, există mai mulți factori importanți.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 17:26 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 17:29
Unele țări au mai multe beneficii pentru bunăstarea cetățenilor decât altele | Shutterstock
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În noul mileniu, timpul dedicat muncii pare să consume o parte din ce în ce mai mare din timpul nostru.

În unele țări, însă, sistemul a fost creat în așa mod încât cetățenii pot avea parte de un echilibru sănătos între viața personală și cea profesională, scrie Time Out.

Multe dintre aceste țări apar în top 10 de la an la an, dar există și câteva surprize.

Pentru 2025, România a ocupat un loc surprinzător în topul realizat de Remote.

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Țările cu cel mai bun echilibru între viața personală și cea profesională

Țările au atitudini foarte diferite față de muncă. Unele au adoptat săptămâna de lucru de 4 zile, în timp ce altele sunt încă în urmă când vine vorba despre concediul de odihnă plătit și concediul parental.

În cea de-a 3-a ediție anuală a Global Work-Life Balance Index, Remote a evaluat cele mai mari 60 de țări din lume în funcție de PIB. Compania a analizat criterii precum numărul legal de zile de concediu anual, concediul de maternitate plătit, concediul medical, sistemul de sănătate, siguranța publică, nivelul de fericire al populației, incluziunea persoanelor LGBTQ+ și numărul mediu de ore lucrate. Fiecărei țări i-a fost acordat un punctaj din 100.

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În context modern, echilibrul dintre viața personală și cea profesională înseamnă mult mai mult decât simpla gestionare a timpului.

Factorii economici, tehnologici și sociali influențează o mare parte din forța de muncă la nivel mondial. Promovarea armoniei dintre viața personală și cea profesională a devenit esențială.

Indicele recent include atât țări care și-au menținut performanțele constante, cât și state care au făcut progrese importante. Sau, dimpotrivă, au înregistrat un regres. Primele 10 țări sunt cele care acordă prioritate unor factori precum timpul liber și remunerarea echitabilă.

Ce loc ocupă România în top

Pentru al 3-lea an consecutiv, Noua Zeelandă ocupă primul loc în clasament. A fost desemnată țara cu cel mai bun echilibru între viața profesională și cea personală. A obținut un scor general de 86.87 din 100, cu 6 puncte mai mult decât anul trecut.

Noua Zeelandă a obținut rezultate bune în mod constant la toate criteriile analizate. În special la capitole precum numărul legal de zile de concediu anual, nivelul de fericire al populației, salariul minim, al 2-lea cel mai mare din clasament, și siguranța publică.

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Irlanda s-a clasat pe locul 2, cu un scor de 81.17. Ocupă și prima poziție în Europa. Pe locul 3 s-a situat Belgia, cu un scor general de 75.91. România se află pe locul 28 în clasament, cu un scor de 57.85.

Iată top 10 cele mai bune țări pentru echilibrul dintre viața profesională și cea personală, potrivit Remote:

  • 1. Noua Zeelandă
  • 2. Irlanda
  • 3. Belgia
  • 4. Germania
  • 5. Norvegia
  • 6. Danemarca
  • 7. Canada
  • 8. Australia
  • 9. Spania
  • 10. Finlanda

La nivel general, Argentina a înregistrat cea mai mare creștere, cu 6 poziții față de clasamentul din 2024, de pe locul 19 pe locul 14. Și Marea Britanie a înregistrat o îmbunătățire, cu 4 puncte în plus.

La polul opus, SUA au coborât de pe locul 55 pe locul 59 din 60 de țări, pe fondul punctajelor mai slabe la capitolele siguranță publică și incluziunea persoanelor LGBTQ+.

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