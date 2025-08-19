Sistemul Starlink are probleme la nivel global. Ce s-a întâmplat cu serviciul lui Elon Musk

Antena Căutare
Sistemul Starlink are probleme la nivel global, cu pene complete în anumite zone de pe Pământ, dincolo de o conexiune mai lentă.

Publicat: Marti, 19 August 2025, 17:30
Sistemul Starlink generează un profit surprinzător | Shutterstock

Sistemul Starlink are probleme la nivel global, potrivit Downdetector, un site care monitorizează pene online.

Problemele au fost identificate la nivel global, dar unele zone au fost mai afectate decât altele, scrie Daily Mail.

Sistemul Starlink e văzut drept un avans tehnologic semnificativ.

În trecut, Elon Musk, ce a fondat compania SpaceX, a susținut că profitul Starlink e „folosit pentru a plăti pentru ducerea oamenilor pe Marte”.

Sistemul Starlink are probleme la nivel global, cu întreruperi complete în mai multe zone din lume.

Deși nu se știe ce venit generează compania zilnic, o întrerupere extinsă a serviciului ar putea reprezenta un obstacol pentru acele ambiții interplanetare mărețe ale lui Musk.

Unii analiști estimează că Starlink ar putea fi evaluată la aproximativ 150 de miliarde de dolari, luând în considerare factori precum veniturile prognozate și condițiile pieței. Însă compania nu a făcut un anunț oficial.

Downdetector arată întreruperi în toată SUA. Au fost afectați utilizatori din Dallas, San Francisco, Phoenix, Chicago, Atlanta, Minneapolis și Washington DC.

Părți din America de Sud, Marea Britanie și Australia se confruntă, de asemenea, cu probleme. Conexiunea lentă e printre cele mai comune probleme din această perioadă.

Pana i-a lăsat pe mulți clienți frustrați. Mulți au postat pe rețeaua X a lui Musk că aceasta este a 2-a întrerupere în doar câteva săptămâni.

„Starlink picat, se pare, la scară largă. Website-ul nu răspunde. Pe 25 iulie, o pană neașteptată, niciodată explicată cu adevărat. Din nou, astăzi, 18 august. Ce se întâmplă?” a scris un utilizator pe X.

„Se pare că Starlink nu funcționează din nou. Am avut mai multe pene în ultima lună decât în ultimii 5 ani la un loc,” a scris un alt client Starlink, acum că sistemul are probleme la nivel global.

Elon Musk susține că profitul Starlink va finanța călătoria spre Marte

Planul rezidențial Starlink costă 120 de dolari pe lună. Planul Rezidențial Lite costă 80 de dolari pe lună.

Există, de asemenea, planuri Roam pentru utilizatorii care au nevoie de internet în mișcare, cu prețuri între 50 și 165 de dolari pe lună. Iar kitul standard Starlink costă 349 de dolari plus transport.

În mai, Musk a dezvăluit planuri noi și îndrăznețe pentru strategia SpaceX de a coloniza Marte.

În mare parte din prezentare, Musk s-a concentrat pe aterizarea unui robot Tesla Optimus în 2026. Dar miliardarul a anunțat că SpaceX va trimite, de asemenea, sateliți Starlink pentru a oferi Internet celor care aleg să trăiască pe Planeta Roșie.

„Ideal ar fi să putem duce oricine dorește pe Marte,” a declarat Musk. „Și să aducem tot echipamentul necesar pentru a face colonia autosustenabilă, astfel încât să se poată dezvolta de una singură.”

Potrivit lui Musk, scopul e să trimită suficiente resurse pe Planeta Roșie astfel încât, dacă misiunile de aprovizionare de pe Pământ s-ar opri brusc, viața pe Marte să poată continua neîntrerupt.

„A avea două planete puternice, autosustenabile, va fi esențial pentru supraviețuirea pe termen lung a civilizației,” a adăugat Musk.

