Un bărbat a făcut un selfie în baia casei pe care o închiriase și acest lucru l-a costat 10.000 de dolari! Cum a fost posibil

Un turist a ajuns să plătească suma de 10.000 de dolari pentru un selfie pe care și l-a făcut în baia casei pe care o închiriase, adică echivalentul sumei de 43.000 de lei! Descoperă cum a fost posibil.

Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 16:44 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 18:09
Descoperă de ce a fost pus turistul să plătească 10.000 de dolari pengtru un selfie | sursa foto: Profimedia

Un turist american a avut parte de o experiență complet neașteptată la scurt timp după ce a închiriat o casă. A decis să își facă un selfie în baia vilei, însă pentru acest gest aparent banal a fost nevoit să plătească 10.000 de dolari, adică echivalentul sumei de 43.000 de lei! Descoperă cum a fost posibil și ce a făcut turistul, de fapt. Întâmplarea a făcut rapid înconjurul lumii.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un turist american pe nume Sean Davis. Bărbatul a decis să trăiască o experiență inedită, așa că a decis să închirieze o celebră casă din deșertul Californiei. La final, acesta a fost bun de plată și i s-au cerut 10.000 dolari.

Astfel, americanul a decis să închirieze celebra „Invisible House” (n.r. casa invizibilă), o vilă spectaculoasă aflată pe un teren de 90 de acri din Parcul Național Joshua Tree din California (Statele Unite ale Americii). Ceea ce este cu adevărat inedit la această locuință este faptul că toți pereții exteriori sunt acoperiți de oglinzi imense, ce formează o iluzie optică. Mai exact, casa „dispare” în peisaj și este dificil de reperat. Locuința este virală pe Instagram și imaginile cu ea fac senzație.

Citește și: O pungă de pufuleți aruncată pe jos de un turist a pus în pericol un ecosistem întreg. De ce a fost atât de periculoasă

Turistul american a închiriat locuința pentru suma de 2.400 de dolari pe noapte, însă lucrurile s-au complicat atunci când unul dintre invitații săi a făcut un selfie în baie și l-a publicat pe Instagram, adăugând și un tag de brand. Imaginile au devenit virale și proprietarii au considerat că pozele reprezintă conțițnut comercial, motiv pentru care turiștii au încălcat înțelegerea de închiriere.

Nu a durat mult și, peste doar câteva zile, Sean Davis a descoperit că are de plătit suma de 10.000 de dolari, cu titlul de „taxă pentru fotografie comercială”. Mai mult decât atât, turistul american s-a plâns ulterior de faptul că intimitatea lipsește cu desăvârșire, fiindcă pereții de sticlă te împiedică să vezi noaptea afară, dar cei aflați afară văd totul dinăntru. În plus, a mai spus că vila scoate niște sunete deranjante, din cauza structurii sale, informează adevarul.ro.

imagine cu casa invizibila din california

Întâmplarea turistului american a devenit virală și a stârnit numeroase reacții.

Mormântul Cleopatrei ar putea fi ascuns sub ape. Dovezile care au încântat arheologii... Pisicile schimbă creierul stăpânilor, susțin experții. Ce efect au micile feline...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Teo, despre ce s-a întâmplat între el și Ella după terminarea filmărilor. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
