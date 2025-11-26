Aceasta aeste incredibila poveste de viață a unui bărbat care a decis să facă tot ce i-a stat în putință ca să pună mâna pe pensia mamei sale. Omul s-a deghizat timp de 3 ani în femeia care i-a dat viață. Un singur detaliu l-a dat de gol, iar acum el va răspunde în fața oamenilor legii.
Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om
Oricât de greu ar părea de crezut, acesta nu este scenariul unui film, ci situația cât se poate de adevărată prin care a trecut un șomer italian în vârstă de 56 de ani.
Graziella Dall’Oglio a murit în urmă cu trei ani, la vârsta de 82 de ani. Totuși, acesta a fost momentul în care fiul femeii a decis că nu va face public decesul, ci va ascunde totul. Astfel, șomerul a făcut tot ce a putut ca să ascundă corpul neînsuflețit al femeii în casă. L-a băgat într-un sac de dormit, în spălătoria casei.
Citește și: Un tânăr a aflat la 12 zile de la nuntă că soția lui era de fapt bărbat. Ce plan ascuns avea escrocul
Apoi, ca să poată trăi liniștit cu pensia mamei sale, omul a decis să se deghizeze. S-a machiat, și-a luat haine de modă mai veche, și-a pus bijuterii și a făcut tot ce a putut ca să semene cât mai mult cu ființa care i-a dat viață. Deghizarea a fost atât de bună încât multe persoane au fost păcălite.
Șomerul din Italia și-a ținut 3 ani mama moartă în casă, el încasând anual pensia și veniturile dintr-un portofoliu imobiliar, format din trei locuințe. Suma de care a beneficiat anual se ridica la 53.000 de euro. Se pare că femeia avea o pensie mare de urmaș, de pe urma soțului ei decedat, care fusese medic.
Cazul bărbatului i-a făcut pe mulți să se gândească la celebrul film Mrs. Doubtfire, cu Robin Williams. Se pare că deghizarea omului a ieșit la iveală atunci când un angajat de la biroul de evidență a populației și-a dat seama de planul omului, după ce a văzut că anumite trăsături nu corespund (o piele prea fermă pentru vârsta de 82 de ani, gât cam gros și o voce groasă, destul de masculină). Angajatul a anunțat poliția și autoritățile au intervenit imediat, au informat cei de la antena3.ro.
Fiul a permis autorităților să percheziționeze locuința și astfel a fost găsit și cadavrul femeii. Bărbatul este acum anchetat pentru ascunderea unui cadavru și fraudă.Cât costă în prezent un gram de aur. Pe piaţa metalelor preţioase pare să bată record după record... O „super ciupercă” rezistentă la medicamente se răspândește în Marea Britanie. Ce zone ale corpului afectează...