Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mama ca să îi poată încasa pensia. Ce detaliu neașteptat l-a dat de gol.

Descoperă cum s-a dat de gol bărbatul care se deghizase în mama lui | Profimedia

Aceasta aeste incredibila poveste de viață a unui bărbat care a decis să facă tot ce i-a stat în putință ca să pună mâna pe pensia mamei sale. Omul s-a deghizat timp de 3 ani în femeia care i-a dat viață. Un singur detaliu l-a dat de gol, iar acum el va răspunde în fața oamenilor legii.

Un bărbat s-a deghizat timp de 3 ani în propria mamă, totul ca să îi poată lua pensia. Ce l-a dat de gol pe om

Oricât de greu ar părea de crezut, acesta nu este scenariul unui film, ci situația cât se poate de adevărată prin care a trecut un șomer italian în vârstă de 56 de ani.

Graziella Dall’Oglio a murit în urmă cu trei ani, la vârsta de 82 de ani. Totuși, acesta a fost momentul în care fiul femeii a decis că nu va face public decesul, ci va ascunde totul. Astfel, șomerul a făcut tot ce a putut ca să ascundă corpul neînsuflețit al femeii în casă. L-a băgat într-un sac de dormit, în spălătoria casei.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Un tânăr a aflat la 12 zile de la nuntă că soția lui era de fapt bărbat. Ce plan ascuns avea escrocul

Apoi, ca să poată trăi liniștit cu pensia mamei sale, omul a decis să se deghizeze. S-a machiat, și-a luat haine de modă mai veche, și-a pus bijuterii și a făcut tot ce a putut ca să semene cât mai mult cu ființa care i-a dat viață. Deghizarea a fost atât de bună încât multe persoane au fost păcălite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Șomerul din Italia și-a ținut 3 ani mama moartă în casă, el încasând anual pensia și veniturile dintr-un portofoliu imobiliar, format din trei locuințe. Suma de care a beneficiat anual se ridica la 53.000 de euro. Se pare că femeia avea o pensie mare de urmaș, de pe urma soțului ei decedat, care fusese medic.

Cazul bărbatului i-a făcut pe mulți să se gândească la celebrul film Mrs. Doubtfire, cu Robin Williams. Se pare că deghizarea omului a ieșit la iveală atunci când un angajat de la biroul de evidență a populației și-a dat seama de planul omului, după ce a văzut că anumite trăsături nu corespund (o piele prea fermă pentru vârsta de 82 de ani, gât cam gros și o voce groasă, destul de masculină). Angajatul a anunțat poliția și autoritățile au intervenit imediat, au informat cei de la antena3.ro.

Fiul a permis autorităților să percheziționeze locuința și astfel a fost găsit și cadavrul femeii. Bărbatul este acum anchetat pentru ascunderea unui cadavru și fraudă.