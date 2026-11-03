Un copil a murit de rujeolă în statul New York, primul deces din ultimii 30 de ani. Ce măsuri au luat autoritățile și de ce scade rata vaccinării în SUA?

Un copil a murit de rujeolă, primul deces după mai bine de 30 de ani. Simptomele care trebuie să îi alerteze pe părinți | Profimedia Images

Un copil din nordul statului New York a murit după ce a fost diagnosticat cu rujeolă. Este primul deces provocat de această boală înregistrat în stat în ultimii 30 de ani, au anunțat oficialii americani. Tragedia a readus în atenție riscurile asociate unei boli extrem de contagioase, dar și dezbaterile privind scăderea ratei de vaccinare în Statele Unite.

Un copil a murit de rujeolă în statul New York, după 30 de ani fără decese provocate de boală

Decesul a avut loc în comitatul Lewis, iar informația a fost confirmată de guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul.

Aceasta a transmis că pierderea copilului reprezintă un semnal de alarmă cu privire la importanța imunizării și a criticat poziția administrației federale în privința vaccinurilor.

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„Acesta este primul deces legat de rujeolă din New York în ultimii 30 de ani, o amintire devastatoare a ceea ce este în joc atunci când Washingtonul erodează în mod deliberat decenii de progres în protejarea americanilor de bolile care pot fi prevenite”, a declarat Kathy Hochul, conform The Guardian.

Rujeola, o boală extrem de contagioasă

Rujeola este o infecție virală foarte contagioasă, care se transmite pe cale aeriană și poate provoca probleme grave de sănătate. Deși majoritatea pacienților se recuperează, boala poate duce la complicații severe, inclusiv pneumonie și inflamația creierului. În cazuri rare, poate provoca decesul.

Potrivit estimărilor medicale relatate de CNN, între unu și trei pacienți din 1.000 de persoane diagnosticate cu rujeolă pot muri din cauza bolii. Riscurile sunt mai mari în cazul copiilor mici și al persoanelor cu sistem imunitar slăbit.

Statele Unite au declarat că au eliminat transmiterea endemică a rujeolei în anul 2000, după ani în care vaccinarea pe scară largă a contribuit la ținerea sub control a virusului.

Totuși, în ultimii ani, acoperirea vaccinală a scăzut în mai multe comunități, coborând sub pragul de aproximativ 95% considerat necesar pentru a preveni răspândirea bolii.

Autoritățile din New York au luat măsuri de urgență

La începutul lunii octombrie, Kathy Hochul a declarat stare de urgență în contextul apariției unor cazuri de rujeolă în statele învecinate și în zonele rurale din New York.

Ordinul executiv a avut ca scop facilitarea accesului populației la vaccinare și la servicii medicale. Printre măsurile anunțate s-a numărat extinderea categoriei de profesioniști care pot administra vaccinurile împotriva rujeolei, fiind incluși paramedicii, moașele și alte categorii de personal medical.

De asemenea, asistentele medicale au primit posibilitatea de a solicita teste, alături de medici.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile sanitare, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au confirmat trei decese asociate rujeolei în Statele Unite în acest an. Departamentele de sănătate din unele state au raportat însă cifre mai mari.

În Pennsylvania, oficialii au anunțat șase decese, potrivit informațiilor publicate în octombrie.

Controverse privind politica de vaccinare din SUA

În paralel, politicile federale privind imunizarea au generat controverse. Robert F. Kennedy Jr., secretarul Departamentului de Sănătate și Servicii Umane din SUA, a fost criticat în repetate rânduri pentru declarațiile sale referitoare la vaccinuri.

De asemenea, administrația federală a făcut modificări importante în recomandările de vaccinare, inclusiv prin reducerea numărului de imunizări recomandate copiilor.

În acest context, decesul copilului din comitatul Lewis readuce în discuție importanța vaccinării și a menținerii unei rate ridicate de imunizare. Specialiștii avertizează că scăderea acoperirii vaccinale poate favoriza reapariția unor boli care, timp de decenii, au fost ținute sub control.