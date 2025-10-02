Antena Căutare
Obiectul interstelar misterios sfidează știința. Ce eliberează în spațiu a uimit experții

Obiectul interstelar misterios care sfidează știința a surprins experții din nou, pe măsură ce se deplasează prin Sistemul Solar.

Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 14:37 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 14:38
Obiectul interstelar a uimit din nou experții | Shutterstock

Obiectul interstelar misterios călătorește prin Sistemul Solar și a atras deja atenția experților din întreaga lume. Potrivit celor mai recente date, obiectul ar fi o cometă.

Dar, acum, experții au observat că acest obiect eliberează fragmente de metal în spațiu, scrie Daily Mail.

Acest fenomen sfidează regulile fizice ale unei comete, așa cum le înțelegem acum.

Noul detaliu a uimit experții și poate schimba înțelegerea noastră asupra unor fenomene cosmice.

Obiectul interstelar misterios sfidează știința

Noi observații de la Telescopul din Chile (Very Large Telescope, VLT) au dezvăluit că obiectul interstelar misterios sfidează știința.

Potrivit datelor, 3I/ATLAS emite cantități mari de nichel în coma sa gazoasă, alături de fragmente mai mici de fier.

Raportul dintre nichel și fier e mult mai mare decât ce s-a observat la comete până acum. Raportul e chiar mai extrem decât în cazul lui 2I/Borisov, singura altă cometă interstelară studiată până acum.

Nichelul a fost detectat constant pe parcursul activității lui 3I/ATLAS. Fierul a apărut doar atunci când cometa s-a apropiat mai mult de Soare.

Citește și: Experții au dezvăluit cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios. Cum arată

În condiții normale, cometele aflate la asemenea distanțe sunt mult prea reci pentru a vaporiza mineralele care conțin aceste metale grele.

„Acest lucru e foarte derutant”, au scris autorii studiului despre cum obiectul interstelar misterios sfidează știința. Aceștia au subliniat că raportul dezechilibrat nichel-fier contrazice modelele existente de formare și activitate a cometelor.

Echipa de cercetare a sugerat că metalele neobișnuite ar putea proveni din compuși metalici rari, puncte fierbinți microscopice de pe suprafața cometei, compoziția sa chimică inițială sau niveluri ridicate de oxizi de carbon.

Totuși, au accentuat că motivul exact pentru care 3I/ATLAS se comportă astfel rămâne un mister. Ei au atras atenția și asupra faptului că aceste comete interstelare sunt foarte diferite față de cele din propriul nostru Sistem Solar.

3I/ATLAS este al 3-lea obiect interstelar cunoscut observat în Sistemul Solar până acum. Primul, Oumuamua, a fost descoperit în 2017, urmat de 2I/Borisov în 2019.

3I/ATLAS călătorește prin Sistemul Solar

„3I/ATLAS s-a format într-un alt sistem stelar și a fost cumva ejectat în spațiul interstelar”, a declarat NASA într-un comunicat. „Timp de milioane sau chiar miliarde de ani a derivat până când a ajuns recent în Sistemul Solar. S-a apropiat din direcția generală a constelației Săgetător, lângă regiunea centrală a Căii Lactee.”

În studii anterioare, astronomii au găsit nichel și fier în aproximativ 20 de comete din Sistemul Solar. Dar rapoartele au fost mult mai scăzute și, în general, au corespuns compoziției Soarelui.

Citește și: Obiectul interstelar care a ajuns în Sistemul Solar produce propria lumină. Teoria cometei e contrazisă oficial

Noul studiu a sugerat mai multe mecanisme pentru a explica metalele din obiect. Inclusiv supraîncălzirea unor particule minuscule bogate în nichel sau sublimarea unor compuși neobișnuiți numiți carbonili.

Cometele interstelare precum 3I/ATLAS oferă o oportunitate rară de a studia chimia cometară dincolo de Sistemul Solar.

Nichelul a fost detectat în 3I/ATLAS la o distanță de 361 milioane de mile de Soare, chiar înainte ca alte elemente precum fierul să apară în coama obiectului.

Aceasta poate indica faptul că această cometă are o compoziție chimică rară. Acest detaliu ar fi în concordanță cu observațiile anterioare ale raportului său neobișnuit de ridicat dioxid de carbon și apă. Echipa a raportat de asemenea prima detecție de fier la 246 milioane de mile.











