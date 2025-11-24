Un muncitor tundea iarba atunci când a făcut o descoperire uluitoare. Peste ce comoară a dat

Un muncitor tundea iarba ca să facă un bazin de colectare atunci când a făcut o descoperire complet neașteptată. Află peste ce comoară a dat.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un muncitor, într-o zi, atunci când se afla la muncă. Bărbatul tundea iarba pentru a putea muta un bazin de colectare a apei pluviale atunci când a descoperit în pământ o adevărată comoară! Imaginile cu uluitoarea descoperire au ajuns pe internet și au devenit virale.

Un muncitor din Bannewitz, zona de sud din Dresden (Germania) tundea iara ca să execute ulterior o lucrare de mutare a unui bazin de colectare a apei pluviale. În timp ce își vedea liniștit de treabă, omul a observat ceva complet neașteptat în iarbă. S-a uitat mai atent și nu mică i-a fost surpriza atunci când a văzut peste ce comoară a putut să dea.

Sub iarba proaspăt tunsă, muncitorul a găsit opt lingouri de aur, despre care ulterior poliția a spus că ar valora peste 30.000 de euro, au informat metro.co.uk.

Ulterior, polițiștii au descoperit alte două lingouri. Autoritățile încearcă să descopere acum dacă acestea au fost furate sau obținute în mod fraudulos.