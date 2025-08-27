Antena Căutare
Waze și Google Maps nu vor mai funcționa pe aceste telefoane din 2025. Ce smartphone-uri Android și iPhone sunt afectate

Waze și Google Maps nu vor mai funcționa pe unele telefoane Android și iPhone din anul 2025, ceea ce va încurca mulți utilizatori care au aceste smartphone-uri.

Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 15:58 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 16:22
Waze e una dintre cele mai folosite aplicații de navigație din lume | Shutterstock

Waze și Google Maps nu vor mai funcționa pe unele telefoane Android și iPhone din acest an, potrivit Google.

Aceste 2 aplicații sunt unele dintre cele mai folosite de șoferi, la nivel mondial, scrie Samsung Magazine.

Waze a fost cumpărat de Google în anul 2013. De atunci, a primit numeroase noi funcții și actualizări.

Dar tocmai aceste actualizări vor duce la probleme de incompatibilitate cu anumite smartphone-uri și sistemele de operare pe care le folosesc.

Waze și Google Maps nu vor mai funcționa pe aceste telefoane din 2025

Waze și Google Maps nu vor mai funcționa pe unele telefoane din 2025. Google a decis să sisteze actualizările din aceste aplicații pe mai multe tipuri de dispozitive mai vechi cu sistem de operare Android.

În prezent, Android 16 este în curs de lansare și va înlocui treptat Android 15. Totuși, încă există mulți utilizatori care folosesc Android 14, Android 13 sau chiar versiuni mai vechi pe telefoanele sau dispozitivele lor. Uneori este o alegere personală, alteori pentru că nu mai sunt eligibili pentru actualizări mai recente.

Dar fără aceste actualizări, sistemul devine rapid vulnerabil și mai ușor de atacat.

Citește și: Noi schimbări în platforma aplicației WhatsApp! Ce vor putea folosi utilizatorii în scurt timp

Din acest motiv, Google a decis acum să oprească actualizările pentru Waze pe dispozitivele cu versiuni mai vechi de Android și iOS. Pentru iPhone, dispozitivele trebuie să aibă minim iOS 15 sau o versiune mai recentă.

Numeroși giganți tech iau această decizie pentru diferite aplicații atunci când actualizările nu mai sunt compatibile cu versiuni mai vechi ale sistemelor de operare. Spațiul de stocare și funcțiile necesare pentru noile opțiuni sunt, uneori, mai mari decât permit sistemele vechi. Din acest motiv, Waze și Google Maps nu vor mai funcționa pe unele telefoane din 2025.

Pe ce telefoane iPhone și Android nu va mai funcționa Waze

Este vorba despre Android 8 Oreo și Android 9 Pie, plus versiunile iOS mai vechi de iOS 15. Google nu va mai trimite actualizări pentru aceste versiuni, însă aplicația Waze va continua să funcționeze normal pe ele.

Doar că nu va mai primi funcții noi, actualizări sau patch-uri de securitate. Ultima versiune beta a aplicației cere deja Android 10 minim, iar același lucru se aplică și versiunii stabile.

Citește și: Utilizatorii iPhone sunt sfătuiți să descarce de urgență actualizarea iOS 18.6. Ce probleme rezolvă

La prima vedere, schimbarea pare să afecteze un număr mic de utilizatori, dar realitatea ar putea fi alta. Mulți oameni folosesc de ani buni același dispozitiv sau aceeași tabletă dedicată și sunt mulțumiți de ele.

Teoretic, nimic nu îi împiedică să continue să le folosească dacă nu își doresc funcții noi. Dar, în același timp, dispozitivele mai vechi, tocmai pentru că nu primesc actualizări noi, sunt mai vulnerabile atacurilor hackerilor.

Experții sfătuiesc utilizatorii să aibă versiuni recente ale sistemelor de operare, tocmai pentru a avea în continuarea acces la aceste noi actualizări. Dar aceasta nu e o realitate pentru numeroși utilizatori, care preferă sau sunt nevoiți să folosească dispozitive mai vechi.

Comentarii


