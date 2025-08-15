Antena Căutare
Home News Inedit Noi schimbări în platforma aplicației WhatsApp! Ce vor putea folosi utilizatorii în scurt timp

Noi schimbări în platforma aplicației WhatsApp! Ce vor putea folosi utilizatorii în scurt timp

WhatsApp, cea mai populară aplicație de comunicare digitală din lume, pregătește un set important de noutăți dedicate apelurilor video de business, inspirate din funcțiile platformelor consacrate de conferințe online, precum Zoom sau Google Meet.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 August 2025, 16:05 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 17:47
Noi schimbări în platforma aplicației WhatsApp! Ce vor putea folosi utilizatorii în scurt timp | Shutterstock

Funcția-vedetă a actualizării este posibilitatea programării apelurilor video de grup. Utilizatorii vor putea stabili din timp o întâlnire online, selectând data și ora dorite, direct din secțiunea Calls. Acolo, noul buton „Schedule Call” va permite alegerea participanților și trimiterea invitațiilor.

Noi schimbări în platforma aplicației WhatsApp! Ce vor putea folosi utilizatorii în scurt timp

Odată creată, conferința programată va fi vizibilă în lista apelurilor din Calls, alături de toate detaliile: ora de începere, data și participanții confirmați. Tot din această secțiune, utilizatorii vor putea genera link-uri de acces, utile pentru a invita alte persoane sau pentru a adăuga evenimentul direct în calendar.

Citește și: Cum pot raporta românii jocurile de noroc ilegale pe WhatsApp, începând cu 1 iulie. A fost creată o linie specială

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă programarea conferințelor, WhatsApp introduce și funcții interactive suplimentare:

opțiunea „ridică mâna”, care le permite participanților să semnaleze că vor să ia cuvântul;

reacții rapide cu emoji-uri, pentru a exprima acordul, entuziasmul sau alte reacții în timpul discuției, fără a întrerupe vorbitorul, potrivit news.ro.

Prin aceste actualizări, WhatsApp face un pas important spre zona profesională, transformându-se dintr-o simplă aplicație de mesagerie într-o platformă tot mai completă pentru comunicare și colaborare online.

Citește și: Utilizatorii WhatsApp amenință că vor șterge aplicația din cauza acestei schimbări. Ce funcție introduce Meta

„Particula fantomă” care s-a izbit de Pământ a doborât recorduri. De unde ar fi venit, de fapt...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru pe care l-au “distrus” jocurile de noroc şi investiţiile proaste: “Ştiam că vine falimentul” Milionarul celebru pe care l-au &#8220;distrus&#8221; jocurile de noroc şi investiţiile proaste: &#8220;Ştiam că vine falimentul&#8221;
Observatornews.ro Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate Salarii care pornesc de la 2.000 de euro. Ce limbi străine sunt cele mai căutate

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Vineri, 15.08.2025, 16:10 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Joi, 14.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
„Particula fantomă” care s-a izbit de Pământ a doborât recorduri. De unde ar fi venit, de fapt
„Particula fantomă” care s-a izbit de Pământ a doborât recorduri. De unde ar fi venit, de fapt
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Cum schimbă companionii AI comportamentul adolescenților. Experții trag un semnal de alarmă
Cum schimbă companionii AI comportamentul adolescenților. Experții trag un semnal de alarmă
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x