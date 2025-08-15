WhatsApp, cea mai populară aplicație de comunicare digitală din lume, pregătește un set important de noutăți dedicate apelurilor video de business, inspirate din funcțiile platformelor consacrate de conferințe online, precum Zoom sau Google Meet.

Noi schimbări în platforma aplicației WhatsApp! Ce vor putea folosi utilizatorii în scurt timp | Shutterstock

Funcția-vedetă a actualizării este posibilitatea programării apelurilor video de grup. Utilizatorii vor putea stabili din timp o întâlnire online, selectând data și ora dorite, direct din secțiunea Calls. Acolo, noul buton „Schedule Call” va permite alegerea participanților și trimiterea invitațiilor.

Odată creată, conferința programată va fi vizibilă în lista apelurilor din Calls, alături de toate detaliile: ora de începere, data și participanții confirmați. Tot din această secțiune, utilizatorii vor putea genera link-uri de acces, utile pentru a invita alte persoane sau pentru a adăuga evenimentul direct în calendar.

Pe lângă programarea conferințelor, WhatsApp introduce și funcții interactive suplimentare:

opțiunea „ridică mâna”, care le permite participanților să semnaleze că vor să ia cuvântul;

reacții rapide cu emoji-uri, pentru a exprima acordul, entuziasmul sau alte reacții în timpul discuției, fără a întrerupe vorbitorul, potrivit news.ro.

Prin aceste actualizări, WhatsApp face un pas important spre zona profesională, transformându-se dintr-o simplă aplicație de mesagerie într-o platformă tot mai completă pentru comunicare și colaborare online.

