Ambasada SUA avertizează asupra unui posibil atac la Moscova, pe 31 octombrie 2026. Zona vizată și legătura cu alerta dinaintea atentatului din 2024.

Alertă de atentat la Moscova! Ambasada SUA avertizează asupra unui posibil atac cu numeroase victime. Zona vizată | Profimedia Images

Ambasada Statelor Unite la Moscova a emis, sâmbătă, 31 octombrie 2026, un avertisment privind o amenințare credibilă de atac cu numeroase victime într-unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din capitala Rusiei. Autoritățile ruse au fost informate despre pericol și au luat măsuri de securitate. Alerta amintește de avertismentele lansate de americani înaintea atentatului de la Crocus City Hall, din martie 2024.

Alertă de atentat la Moscova

Ambasada Statelor Unite la Moscova a lansat sâmbătă, 31 octombrie 2026, o alertă de securitate privind riscul unui atac cu numeroase victime în capitala Rusiei. Avertismentul vizează complexul muzeal și parcul Țarițîno (Tsaritsyno), unul dintre obiectivele turistice importante ale orașului.

Potrivit avertismentului atribuit Ambasadei SUA, există informații despre o amenințare credibilă care ar putea viza zona în cursul zilei de sâmbătă. „Ambasada SUA la Moscova are cunoștință despre o amenințare credibilă privind un eveniment cu numeroase victime, astăzi, 31 octombrie, la complexul muzeal Țarițîno din Moscova”, se arată în mesajul publicat de misiunea diplomatică, potrivit

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Conform Reuters, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a confirmat că a primit informații din partea autorităților americane despre posibilitatea unui atac. Autoritățile ruse au luat măsuri de securitate, iar accesul în zona vizată a fost restricționat.

O alertă asemănătoare a precedat atentatul din martie 2024

Avertismentul readuce în atenție evenimentele din martie 2024, când Ambasada SUA avertizase asupra riscului unor atacuri în locuri aglomerate din Moscova. La 22 martie 2024, atacatori înarmați au deschis focul în sala de concerte Crocus City Hall, într-un atentat soldat cu peste 140 de morți și sute de răniți. Atacul a fost revendicat de gruparea teroristă Stat Islamic.