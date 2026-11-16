Mai multe postări vechi de pe platforma X au ajuns să trimită utilizatorii către pagini complet diferite de cele pentru care fuseseră publicate inițial.

Postări vechi ale lui Donald Trump, McDonald’s și Burger King, modificate de hackeri! Ce au descoperit utilizatorii pe internet | Shutterstock

Incidentul, semnalat pe 15 noiembrie 2026, a afectat conturi ale unor politicieni, instituții americane și companii cunoscute, printre care Donald Trump, McDonald’s și Burger King.

Potrivit CNN, problema a vizat linkuri scurtate prin serviciul Bitly, unele dintre ele publicate cu mulți ani în urmă, începând chiar din 2009. În loc să deschidă paginile originale, acestea redirecționau utilizatorii către videoclipuri, imagini sau site-uri fără nicio legătură cu mesajele din postări.

Postări vechi ale lui Donald Trump, McDonald’s și Burger King, modificate de hackeri!

Printre cele mai controversate exemple se numără postările publicate în urmă cu aproximativ 15 ani de Burger King și McDonald’s. Conform CNN, un link dintr-o postare Burger King din 2011, care ar fi trebuit să ofere informații despre restaurante, ajungea la o pagină Wikipedia despre lagărele de concentrare naziste. Un alt link asociat companiei trimitea către o pagină despre Adolf Hitler.

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Nici McDonald’s nu a scăpat de această problemă. Un link dintr-o postare mai veche a companiei redirecționa către o pagină despre atentatele din 11 septembrie 2001.

Potrivit New York Post, au fost afectate și mai multe postări ale lui Donald Trump. Unele dintre linkurile publicate de acesta duceau către jocuri sau videoclipuri fără legătură cu mesajele originale. CNN a relatat că au fost identificate cel puțin 12 postări ale președintelui american cu astfel de redirecționări.

Pe lista conturilor afectate s-au mai aflat Bill Gates, Justin Trudeau, Mike Pence, FBI și Departamentul Apărării din SUA.

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Bitly a confirmat problema și a suspendat conturile implicate

Un aspect important este că nu există indicii că profilurile companiilor sau ale persoanelor publice ar fi fost preluate de hackeri. Potrivit explicațiilor publicate de CNN și investigației realizate de Ransomnews, problema a fost legată de linkurile Bitly, care au fost reutilizate și redirecționate către alte destinații. Cu alte cuvinte, postările originale nu au fost neapărat modificate, ci adresele web incluse în ele au început să ducă în altă parte.

Bitly a confirmat incidentul printr-un mesaj publicat pe X, în care a precizat că a identificat o problemă ce le-a permis unor persoane să reutilizeze linkuri vechi și inactive. Compania a anunțat că a suspendat conturile implicate și că lucrează la dezactivarea adreselor afectate, potrivit CNN.

Un reprezentant Burger King a declarat pentru CNN că firma nu a avut nicio implicare în redirecționarea linkurilor și că lucrează pentru a corecta situația și a elimina postările afectate. McDonald’s nu oferise un punct de vedere la momentul publicării articolului.

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Ransomnews a verificat și o serie de linkuri din postările mai vechi ale lui Donald Trump. Dintre cele 97 de adrese Bitly analizate, publicația a identificat mai multe care nu mai conduceau către destinațiile corespunzătoare mesajelor inițiale.

Incidentul readuce în atenție riscurile asociate linkurilor scurtate, mai ales atunci când acestea rămân publicate ani la rând pe conturi urmărite de milioane de oameni. Un mesaj autentic poate deveni astfel o cale către un site complet diferit, fără ca utilizatorii să observe imediat schimbarea.