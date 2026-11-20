Valiza nucleară Cheget a lui Vladimir Putin a fost surprinsă la summitul APEC din China. Ce conține, cum funcționează și cine o transportă?

Valiza nucleară a lui Vladimir Putin, surprinsă la summitul din China! Ce conține servieta „Cheget” și cum funcționează | Shutterstock

O servietă neagră, purtată de un ofițer al marinei ruse în apropierea lui Vladimir Putin, a atras atenția la summitul APEC din China. Imaginile au devenit virale după ce un jurnalist al televiziunii ruse a identificat obiectul drept valiza nucleară a liderului de la Kremlin, iar militarul a confirmat acest lucru.

Dispozitivul, cunoscut sub numele de „Cheget”, face parte din sistemul de comandă nucleară al Rusiei și îi permite președintelui să transmită ordine în cazul unei crize majore, arată https://www.aljazeera.com/.

Ce este valiza nucleară „Cheget”

Servieta poartă numele muntelui Cheget din Caucaz și este un terminal mobil de comunicații securizate, dezvoltat în perioada sovietică. Sistemul a intrat în serviciu în 1983 și este conceput pentru a-i permite liderului rus să mențină legătura cu structurile militare responsabile de arsenalul nuclear, inclusiv atunci când se află în afara țării.

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Deși este cunoscută drept „valiza nucleară”, aceasta nu conține rachete și nici nu permite lansarea armelor nucleare prin simpla apăsare a unui buton. Rolul său este de a facilita transmiterea și autentificarea comenzilor printr-o rețea militară mult mai complexă. Sistemul este conectat la structura de comandă nucleară a Rusiei, cunoscută sub numele de Kazbek. Procedurile exacte sunt clasificate.

Cum funcționează și cine o transportă

Valiza este transportată, în mod tradițional, de un ofițer al marinei ruse, care îl însoțește pe Vladimir Putin în deplasările oficiale. Rolul acestuia este să asigure disponibilitatea permanentă a echipamentului și a comunicațiilor securizate.

Potrivit informațiilor publice, Rusia ar avea trei terminale Cheget, asociate președintelui, ministrului Apărării și șefului Statului Major General. Există însă informații contradictorii privind procedura exactă de autorizare a unui eventual ordin nuclear și rolul fiecărui terminal.

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De ce a atras atenția apariția sa în China

Prezența servietei la summitul APEC din Shenzhen a fost remarcată în contextul întâlnirilor dintre Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping, trei lideri ai unor puteri nucleare. Imaginile au fost difuzate de televiziunea rusă, iar confirmarea ofițerului a făcut ca episodul să devină unul neobișnuit de vizibil.

Apariția Chegetului nu reprezintă, în sine, o dovadă a unei schimbări în nivelul de alertă nucleară al Rusiei. Servieta îl însoțește pe Putin în deplasările oficiale, fiind parte a protocolului de securitate strategică.

Sistemul are însă și o semnificație simbolică: amintește că Rusia dispune de un arsenal nuclear și că președintele poate comunica cu structurile militare de comandă inclusiv în timpul vizitelor externe.