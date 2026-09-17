Antena Căutare
Home News Politic Ce avere are Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. Ce proprietăți deține și cât a câștigat ca europarlamentar

Ce avere are Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. Ce proprietăți deține și cât a câștigat ca europarlamentar

Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat joi, 17 septembrie 2026, pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut la Palatul Cotroceni, după consultările purtate de șeful statului cu partidele și formațiunile politice parlamentare.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 17:31 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 17:35
Câți bani a câștigat noul premier în perioada în care era europarlamentar | Facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Nicușor Dan a anunțat că îl mandatează pe Siegfried Mureșan să formeze un nou Guvern, într-un moment în care România traversează o criză politică prelungită. Europarlamentarul liberal fusese susținut pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR. Odată cu desemnarea sa, atenția se îndreaptă și către parcursul profesional și averea lui Siegfried Mureșan. Politicianul deține proprietăți în România și Belgia, iar declarațiile sale de avere indică și investiții de peste un milion de euro în titluri de stat.

Ce avere are Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan, născut pe 20 septembrie 1981, la Hunedoara, este economist și europarlamentar din anul 2014. Se află la al treilea mandat în Parlamentul European și este vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European. Potrivit informațiilor publice analizate de www.context.ro după alegerile europarlamentare din 2024, Siegfried Mureșan și soția sa dețineau proprietăți atât în România, cât și în Belgia. În Kortenberg, Belgia, cei doi au cumpărat în anul 2020 un teren intravilan de 373 de metri pătrați și o casă cu o suprafață de aproximativ 260 de metri pătrați, conform www.romania.europalibera.org. În Brașov, Siegfried Mureșan a declarat, de-a lungul timpului, un teren intravilan de 180 de metri pătrați, o casă de aproximativ 270 de metri pătrați și un apartament de 75 de metri pătrați, unele dintre bunuri fiind dobândite prin moștenire.

Siegfried Mureșan a declarat investiții de peste un milion de euro

Articolul continuă după reclamă

O parte importantă a averii premierului desemnat este reprezentată de investițiile financiare. Conform unei analize publicate de www.context.ro pe baza declarației sale de avere, Siegfried Mureșan avea aproximativ 1,15 milioane de euro investiți în titluri de stat. De-a lungul timpului, acesta a declarat și alte investiții financiare și acțiuni în companii. Componența unui astfel de portofoliu se poate modifica însă de la un an la altul, astfel că valorile reprezintă situația existentă la momentul completării declarațiilor respective. La capitolul autoturisme, în declarațiile de avere ale politicianului au figurat mai multe mașini, printre care un Volkswagen fabricat în 2010, un Fiat din 2014 și un Mercedes din 2021.

Siegfried Mureșan are un credit de 550.000 de euro

Premierul desemnat are și o datorie importantă. Potrivit informațiilor din declarațiile sale de avere, Siegfried Mureșan a contractat în Belgia, în anul 2020, un credit în valoare de 550.000 de euro, cu scadență în 2035. Împrumutul a fost contractat în același an în care a fost cumpărată proprietatea din Kortenberg.

Ce venituri a declarat Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan

Veniturile familiei sunt, de asemenea, considerabile. Conform www.context.ro, pentru anul 2024, Siegfried Mureșan și soția sa declarau împreună venituri anuale de peste 265.000 de euro. Siegfried Mureșan a obținut venituri din activitatea desfășurată în Parlamentul European, iar soția sa, Cătălina Manea, lucrează la Banca Europeană de Investiții. În documentele aferente perioadei respective apar aproximativ 93.793 de euro din indemnizația de europarlamentar a lui Siegfried Mureșan, la care se adaugă sume aferente activității parlamentare, inclusiv diurne și indemnizații de călătorie. Soția sa a declarat, la rândul ei, venituri de aproximativ 100.000 de euro pe an din activitatea desfășurată la Banca Europeană de Investiții. Într-un răspuns acordat www.context.ro în cadrul unei documentări despre averile europarlamentarilor români, Siegfried Mureșan a precizat că el și soția sa nu dețin și nu utilizează bunuri de lux. Siegfried Mureșan este europarlamentar din 2014. A obținut primul mandat pe lista PMP, iar ulterior a trecut la PNL, partid pe listele căruia a fost reales în Parlamentul European în 2019 și 2024.

Cât câștigă liderii lumii. Salariul președintelui SUA și ce indemnizație primește șeful statului român...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cui i-a lăsat Gică Hagi toată averea. A semnat actele „pe o perioadă de 50 de ani” Cui i-a lăsat Gică Hagi toată averea. A semnat actele &#8222;pe o perioadă de 50 de ani&#8221;
Observatornews.ro Zonele unde vortexul polar va lovi prima dată. Vin ninsorile şi temperaturile scad până la 10 grade Zonele unde vortexul polar va lovi prima dată. Vin ninsorile şi temperaturile scad până la 10 grade
Antena 3 O milionară a cumpărat o casă de 16.000.000 dolari pentru iubitul escortă masculină. Acesta i-a furat apoi toți banii O milionară a cumpărat o casă de 16.000.000 dolari pentru iubitul escortă masculină. Acesta i-a furat apoi toți banii
SpyNews Gestul emoționant al fiului Mădălinei Apostol după înmormântare. Ce a făcut Tony după ce toată lumea a plecat Gestul emoționant al fiului Mădălinei Apostol după înmormântare. Ce a făcut Tony după ce toată lumea a plecat
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Cât câștigă liderii lumii. Salariul președintelui SUA și ce indemnizație primește șeful statului român
Cât câștigă liderii lumii. Salariul președintelui SUA și ce indemnizație primește șeful statului român
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce i-ar fi șoptit Donald Trump lui Brigitte Macron la ureche. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare
Ce i-ar fi șoptit Donald Trump lui Brigitte Macron la ureche. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele de...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x