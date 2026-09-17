Ce avere are Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. Ce proprietăți deține și cât a câștigat ca europarlamentar

Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat joi, 17 septembrie 2026, pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut la Palatul Cotroceni, după consultările purtate de șeful statului cu partidele și formațiunile politice parlamentare.

Nicușor Dan a anunțat că îl mandatează pe Siegfried Mureșan să formeze un nou Guvern, într-un moment în care România traversează o criză politică prelungită. Europarlamentarul liberal fusese susținut pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR. Odată cu desemnarea sa, atenția se îndreaptă și către parcursul profesional și averea lui Siegfried Mureșan. Politicianul deține proprietăți în România și Belgia, iar declarațiile sale de avere indică și investiții de peste un milion de euro în titluri de stat.

Ce avere are Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan, născut pe 20 septembrie 1981, la Hunedoara, este economist și europarlamentar din anul 2014. Se află la al treilea mandat în Parlamentul European și este vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European. Potrivit informațiilor publice analizate de www.context.ro după alegerile europarlamentare din 2024, Siegfried Mureșan și soția sa dețineau proprietăți atât în România, cât și în Belgia. În Kortenberg, Belgia, cei doi au cumpărat în anul 2020 un teren intravilan de 373 de metri pătrați și o casă cu o suprafață de aproximativ 260 de metri pătrați, conform www.romania.europalibera.org. În Brașov, Siegfried Mureșan a declarat, de-a lungul timpului, un teren intravilan de 180 de metri pătrați, o casă de aproximativ 270 de metri pătrați și un apartament de 75 de metri pătrați, unele dintre bunuri fiind dobândite prin moștenire.

Siegfried Mureșan a declarat investiții de peste un milion de euro

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O parte importantă a averii premierului desemnat este reprezentată de investițiile financiare. Conform unei analize publicate de www.context.ro pe baza declarației sale de avere, Siegfried Mureșan avea aproximativ 1,15 milioane de euro investiți în titluri de stat. De-a lungul timpului, acesta a declarat și alte investiții financiare și acțiuni în companii. Componența unui astfel de portofoliu se poate modifica însă de la un an la altul, astfel că valorile reprezintă situația existentă la momentul completării declarațiilor respective. La capitolul autoturisme, în declarațiile de avere ale politicianului au figurat mai multe mașini, printre care un Volkswagen fabricat în 2010, un Fiat din 2014 și un Mercedes din 2021.

Siegfried Mureșan are un credit de 550.000 de euro

Premierul desemnat are și o datorie importantă. Potrivit informațiilor din declarațiile sale de avere, Siegfried Mureșan a contractat în Belgia, în anul 2020, un credit în valoare de 550.000 de euro, cu scadență în 2035. Împrumutul a fost contractat în același an în care a fost cumpărată proprietatea din Kortenberg.

Ce venituri a declarat Siegfried Mureșan

Veniturile familiei sunt, de asemenea, considerabile. Conform www.context.ro, pentru anul 2024, Siegfried Mureșan și soția sa declarau împreună venituri anuale de peste 265.000 de euro. Siegfried Mureșan a obținut venituri din activitatea desfășurată în Parlamentul European, iar soția sa, Cătălina Manea, lucrează la Banca Europeană de Investiții. În documentele aferente perioadei respective apar aproximativ 93.793 de euro din indemnizația de europarlamentar a lui Siegfried Mureșan, la care se adaugă sume aferente activității parlamentare, inclusiv diurne și indemnizații de călătorie. Soția sa a declarat, la rândul ei, venituri de aproximativ 100.000 de euro pe an din activitatea desfășurată la Banca Europeană de Investiții. Într-un răspuns acordat www.context.ro în cadrul unei documentări despre averile europarlamentarilor români, Siegfried Mureșan a precizat că el și soția sa nu dețin și nu utilizează bunuri de lux. Siegfried Mureșan este europarlamentar din 2014. A obținut primul mandat pe lista PMP, iar ulterior a trecut la PNL, partid pe listele căruia a fost reales în Parlamentul European în 2019 și 2024.