Cine este, de fapt, femeia cu poșetă Hello Kitty care s-a pozat alături de președintele României Nicușor Dan.

Ea este femeia cu poșeta Hello Kitty care apare alături de Nicușor Dan. Cu cine a fost confundată | captura instagram/facebook

O informație distribuită masiv pe rețelele de socializare, potrivit căreia o procuroare din Giurgiu ar fi fost numită consilieră a președintelui Nicușor Dan pe probleme de securitate națională, s-a dovedit a fi falsă.

Ea este femeia cu poșeta Hello Kitty care apare alături de Nicușor Dan

Confuzia a pornit de la fotografii realizate la Palatul Cotroceni, în care apare Ioana-Mădălina Sadovec, surprinsă alături de șeful statului și purtând o poșetă cu un ornament Hello Kitty.

Informația a fost promovată inclusiv printr-o postare a Danei Budeanu, care poate fi consultată aici. Ulterior, postarea și alte mesaje distribuite online au prezentat-o pe femeia din imagini drept consilier prezidențial.

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În realitate, femeia este Ioana-Mădălina Sadovec, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Potrivit profilului său profesional publicat de JURIDICE.ro, ea ocupă această funcție din 2026. Anterior, între 2025 și 2026, a fost procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud, iar în perioada 2023-2025 a fost auditor de justiție la Institutul Național al Magistraturii. Înainte de intrarea în magistratură, Sadovec a lucrat ca avocat în cadrul SĂVESCU & ASOCIAȚII, între 2019 și 2023.

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Fotografiile de la Cotroceni au fost realizate într-un context oficial. Ioana-Mădălina Sadovec s-a aflat acolo alături de alți magistrați recent numiți, nu în calitate de membru al echipei prezidențiale. Informația falsă a fost ulterior preluată și distribuită pe mai multe conturi de Facebook.

Cine este Martina Orlea, adevărata consilieră a lui Nicușor Dan

Confuzia pare să fi apărut și prin asocierea numelui Ioanei Sadovec cu Martina Orlea, care este într-adevăr consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale. Nicușor Dan a semnat decretul prin care Orlea a fost numită în funcție, mandatul începând la 18 mai 2026.

Martina Orlea activează în zona securității naționale și are experiență în comunicare digitală, campanii politice și combaterea dezinformării. Înainte de a ajunge la Cotroceni, a lucrat pentru proiecte și campanii politice în mai multe țări și a coordonat strategia de digital și voluntari a lui Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025, arată cei de la Adevărul.ro.

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Prin urmare, Ioana-Mădălina Sadovec nu este consilier prezidențial, iar fotografiile de la Cotroceni nu reprezintă dovada unei astfel de numiri. Cele două femei sunt persoane diferite, cu profesii și parcursuri profesionale distincte.