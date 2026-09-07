Ea este femeia cu poșeta Hello Kitty care apare alături de Nicușor Dan. Cu cine a fost confundată

O informație distribuită masiv pe rețelele de socializare, potrivit căreia o procuroare din Giurgiu ar fi fost numită consilieră a președintelui Nicușor Dan pe probleme de securitate națională, s-a dovedit a fi falsă.
Ea este femeia cu poșeta Hello Kitty care apare alături de Nicușor Dan
Confuzia a pornit de la fotografii realizate la Palatul Cotroceni, în care apare Ioana-Mădălina Sadovec, surprinsă alături de șeful statului și purtând o poșetă cu un ornament Hello Kitty.
Informația a fost promovată inclusiv printr-o postare a Danei Budeanu, care poate fi consultată aici. Ulterior, postarea și alte mesaje distribuite online au prezentat-o pe femeia din imagini drept consilier prezidențial.
În realitate, femeia este Ioana-Mădălina Sadovec, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Potrivit profilului său profesional publicat de JURIDICE.ro, ea ocupă această funcție din 2026. Anterior, între 2025 și 2026, a fost procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud, iar în perioada 2023-2025 a fost auditor de justiție la Institutul Național al Magistraturii. Înainte de intrarea în magistratură, Sadovec a lucrat ca avocat în cadrul SĂVESCU & ASOCIAȚII, între 2019 și 2023.
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Fotografiile de la Cotroceni au fost realizate într-un context oficial. Ioana-Mădălina Sadovec s-a aflat acolo alături de alți magistrați recent numiți, nu în calitate de membru al echipei prezidențiale. Informația falsă a fost ulterior preluată și distribuită pe mai multe conturi de Facebook.
Cine este Martina Orlea, adevărata consilieră a lui Nicușor Dan
Confuzia pare să fi apărut și prin asocierea numelui Ioanei Sadovec cu Martina Orlea, care este într-adevăr consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale. Nicușor Dan a semnat decretul prin care Orlea a fost numită în funcție, mandatul începând la 18 mai 2026.
Martina Orlea activează în zona securității naționale și are experiență în comunicare digitală, campanii politice și combaterea dezinformării. Înainte de a ajunge la Cotroceni, a lucrat pentru proiecte și campanii politice în mai multe țări și a coordonat strategia de digital și voluntari a lui Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025, arată cei de la Adevărul.ro.
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Prin urmare, Ioana-Mădălina Sadovec nu este consilier prezidențial, iar fotografiile de la Cotroceni nu reprezintă dovada unei astfel de numiri. Cele două femei sunt persoane diferite, cu profesii și parcursuri profesionale distincte.Clopoțelul a sunat și pentru copiii vedetelor Antena 1. Imaginile emoționante din prima zi de școală... Părinții care pleacă la muncă în străinătate au obligații clare în 2026. Ce trebuie să facă înainte să își lase copiii î...