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Ce facultate a absolvit Adrian Veștea. Informația pe care mulți români nu o cunosc despre premierul desemnat

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, are o pregătire în domeniul economic și administrației publice. Află ce facultate a absolvit, ce diplomă deține și cum arată parcursul său profesional.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Iunie 2026, 11:38 | Actualizat Joi, 18 Iunie 2026, 11:39
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Ce studii are Adrian Veștea. Unde a făcut facultatea și ce diplomă are premierul desemnat | Hepta
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Adrian Veștea a stârnit numeroase reacții în mediul online și în spațiul public în ultimele zile, după ce a fost desemnat pentru funcția de premier. Figură cunoscută în administrația publică din România, acesta a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere la nivel local și județean, construindu-și o carieră solidă în administrație și management public.

Ce facultate a absolvit Adrian Veștea

Odată cu nominalizarea sa pentru cea mai înaltă funcție executivă din stat, interesul publicului pentru parcursul său profesional și educațional a crescut considerabil. Mulți români se întreabă ce studii are Adrian Veștea și care este pregătirea academică ce l-a recomandat pentru funcția de premier.

Adrian Veștea este originar din Râșnov, județul Brașov. Acesta și-a finalizat studiile liceale în anul 1992, potrivit informațiilor publicate de Cancan. După absolvirea liceului, și-a îndreptat atenția către domeniul economic, alegând să urmeze studii superioare în această direcție.

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În anul 1996, Adrian Veștea s-a înscris la Universitatea „George Barițiu” din Brașov, instituție de învățământ superior privată care funcționa la acea vreme. Timp de patru ani, acesta a urmat cursurile Facultății de Științe Economice, acumulând cunoștințe în domeniul contabilității, managementului și gestiunii financiare.

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Deși a studiat la Universitatea „George Barițiu”, examenul de licență a fost susținut la Academia de Studii Economice din București, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din România. Acesta a absolvit specializarea „Contabilitate și informatică de gestiune”, obținând diploma care i-a permis să își dezvolte ulterior cariera în domeniul economic.

Informația pe care mulți români nu o cunosc despre premierul desemnat

Pregătirea sa profesională nu s-a oprit însă la nivelul studiilor universitare. În anul 2004, Adrian Veștea a promovat examenul de admitere în Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), dobândind astfel o certificare importantă pentru activitatea sa profesională.

Doi ani mai târziu, în 2006, acesta a absolvit un program postuniversitar organizat de Institutul Național de Administrație, desfășurat la Sibiu. Programul a avut rolul de a pregăti specialiști pentru administrația publică și managementul instituțiilor statului.

În anul 2007, Adrian Veștea și-a completat pregătirea academică prin obținerea unei diplome de master la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Specializarea urmată a fost „Managementul administrației publice în contextul integrării europene”, un program care oferea competențe în domeniul administrației, politicilor publice și gestionării proiectelor europene.

Instituția de învățământ în care și-a început parcursul universitar, Universitatea „George Barițiu” din Brașov, a avut ulterior un traseu controversat în sistemul educațional românesc. Universitatea a funcționat ca instituție privată de învățământ superior, însă, în urma evaluărilor efectuate de autoritățile competente, a primit calificative nefavorabile. În cele din urmă, aceasta și-a încetat activitatea, fiind desființată prin acte normative începând cu anul universitar 2017-2018, relatează Cancan.

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Înainte de a intra în administrația publică, Adrian Veștea a acumulat experiență profesională în mai multe domenii. După efectuarea stagiului militar, acesta a lucrat în cadrul unor structuri de cercetare și amenajări silvice. Ulterior, a ocupat funcții de economist și contabil-șef în cadrul unor organizații și instituții locale.

Experiența dobândită în domeniul economic și administrativ l-a ajutat să facă pasul către viața publică.

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Astăzi, odată cu desemnarea sa pentru funcția de premier, atenția opiniei publice se îndreaptă nu doar către programul său politic, ci și către parcursul profesional care l-a adus în centrul scenei politice românești. Studiile economice, specializările în administrație publică și experiența acumulată în funcții de conducere reprezintă principalele repere ale formării sale profesionale.

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