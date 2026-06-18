Ce facultate a absolvit Adrian Veștea. Informația pe care mulți români nu o cunosc despre premierul desemnat

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, are o pregătire în domeniul economic și administrației publice. Află ce facultate a absolvit, ce diplomă deține și cum arată parcursul său profesional.

Ce studii are Adrian Veștea. Unde a făcut facultatea și ce diplomă are premierul desemnat | Hepta

Adrian Veștea a stârnit numeroase reacții în mediul online și în spațiul public în ultimele zile, după ce a fost desemnat pentru funcția de premier. Figură cunoscută în administrația publică din România, acesta a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere la nivel local și județean, construindu-și o carieră solidă în administrație și management public.

Ce facultate a absolvit Adrian Veștea

Odată cu nominalizarea sa pentru cea mai înaltă funcție executivă din stat, interesul publicului pentru parcursul său profesional și educațional a crescut considerabil. Mulți români se întreabă ce studii are Adrian Veștea și care este pregătirea academică ce l-a recomandat pentru funcția de premier.

Adrian Veștea este originar din Râșnov, județul Brașov. Acesta și-a finalizat studiile liceale în anul 1992, potrivit informațiilor publicate de Cancan. După absolvirea liceului, și-a îndreptat atenția către domeniul economic, alegând să urmeze studii superioare în această direcție.

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În anul 1996, Adrian Veștea s-a înscris la Universitatea „George Barițiu” din Brașov, instituție de învățământ superior privată care funcționa la acea vreme. Timp de patru ani, acesta a urmat cursurile Facultății de Științe Economice, acumulând cunoștințe în domeniul contabilității, managementului și gestiunii financiare.

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Deși a studiat la Universitatea „George Barițiu”, examenul de licență a fost susținut la Academia de Studii Economice din București, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din România. Acesta a absolvit specializarea „Contabilitate și informatică de gestiune”, obținând diploma care i-a permis să își dezvolte ulterior cariera în domeniul economic.

Informația pe care mulți români nu o cunosc despre premierul desemnat

Pregătirea sa profesională nu s-a oprit însă la nivelul studiilor universitare. În anul 2004, Adrian Veștea a promovat examenul de admitere în Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), dobândind astfel o certificare importantă pentru activitatea sa profesională.

Doi ani mai târziu, în 2006, acesta a absolvit un program postuniversitar organizat de Institutul Național de Administrație, desfășurat la Sibiu. Programul a avut rolul de a pregăti specialiști pentru administrația publică și managementul instituțiilor statului.

În anul 2007, Adrian Veștea și-a completat pregătirea academică prin obținerea unei diplome de master la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Specializarea urmată a fost „Managementul administrației publice în contextul integrării europene”, un program care oferea competențe în domeniul administrației, politicilor publice și gestionării proiectelor europene.

Instituția de învățământ în care și-a început parcursul universitar, Universitatea „George Barițiu” din Brașov, a avut ulterior un traseu controversat în sistemul educațional românesc. Universitatea a funcționat ca instituție privată de învățământ superior, însă, în urma evaluărilor efectuate de autoritățile competente, a primit calificative nefavorabile. În cele din urmă, aceasta și-a încetat activitatea, fiind desființată prin acte normative începând cu anul universitar 2017-2018, relatează Cancan.

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Înainte de a intra în administrația publică, Adrian Veștea a acumulat experiență profesională în mai multe domenii. După efectuarea stagiului militar, acesta a lucrat în cadrul unor structuri de cercetare și amenajări silvice. Ulterior, a ocupat funcții de economist și contabil-șef în cadrul unor organizații și instituții locale.

Experiența dobândită în domeniul economic și administrativ l-a ajutat să facă pasul către viața publică.

Astăzi, odată cu desemnarea sa pentru funcția de premier, atenția opiniei publice se îndreaptă nu doar către programul său politic, ci și către parcursul profesional care l-a adus în centrul scenei politice românești. Studiile economice, specializările în administrație publică și experiența acumulată în funcții de conducere reprezintă principalele repere ale formării sale profesionale.