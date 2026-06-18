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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns în fața DNA! Politicianul, acuzat într-un dosat de luare de mită. Ce s-a aflat

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns la DNA! Politicianul este pus sub acuzare într-un dosar de luare de mită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Iunie 2026, 14:50 | Actualizat Joi, 18 Iunie 2026, 16:11
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Descoperă ce acuzații are DNA la adresa lui Ciprian Ciucu, primarul Capitalei | hepta
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Momente tensionate pentru Ciprian Ciucu, după ce a fost chemat astăzi la Direcția Națională Anticorupție (DNA) în calitate de suspect într-un dosar de luare de mită. Descoperă în rândurile de mai jos mai mult informații despre acuzațiile ce i se aduc primarului Capitalei.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns în fața DNA! Politicianul, acuzat într-un dosat de luare de mită. Ce s-a aflat

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns în cursul zilei de joi, 18 iunie 2026, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în calitate de suspect într-un dosar de luare de mită. Acuzațiile ce i se aduc s-ar fi produs în perioada în care acesta era primar al Sectorului 6. Potrivit informațiilor prezentate de surse judiciare, acesta ar fi primit mită pentru a elibera o autorizație.

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Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL și primar al Bucureștiului, a fost pus sub acuzare de DNA. Dosarul politicanului a fost deschis în 2025 și se pare că ar avea legătură inclusiv cu finanțarea campaniei electorale a liberalului la alegerile pentru funcția de primar, mai susține g4media.ro.

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Practic, banii luați drept mită de către Ciprian Ciucu ar fi fost folosiți la plata salariilor a două persoane ce au lucrat pentru campania electorală a edilului, pe vremea când candida pentru funcția de primar.

Când a ajuns la sediul DNA, actualul primar al Capitalei a spus că „nu știe nimic” despre acuzațiile ce i se aduc.

imagine cu ciprian ciucu

Vă reamintim faptul că Ciprian Ciucu a preluat în mod oficial mandatul de Primar al Capitalei în data de 19 decembrie 2025 și în prezent ocupă nu doar poziția de primar, ci și aceea de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal. În prezent, acesta este considerat a fi unul dintre cei mai importanți aliați politici ai lui Ilie Bolojan. Înainte de a deveni primar al Capitalei, Ciprian Ciucu a fost între anii 2020 și 2025 primar al Sectorului 6 și anterior a condus Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), fiind totodată și consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București.

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