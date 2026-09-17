Cine este soția lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. Cu ce se ocupă Cătălina Manea și unde lucrează

Siegfried Mureșan a fost desemnat joi, 17 septembrie 2026, de președintele Nicușor Dan candidat pentru funcția de prim-ministru al României. Odată cu anunțul făcut de șeful statului, atenția s-a îndreptat nu doar către cariera și averea europarlamentarului, ci și către familia acestuia.

Siegfried Mureșan este căsătorit de zece ani cu Cătălina Manea. Soția premierului desemnat a ales să stea departe de lumina reflectoarelor, însă are, la rândul ei, o carieră importantă în instituțiile europene.

Cine este Cătălina Manea, soția lui Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan și Cătălina Manea sunt căsătoriți din septembrie 2016. Politicianul a vorbit puțin de-a lungul timpului despre viața sa privată, iar soția lui este o prezență discretă în spațiul public. Cătălina Manea lucrează în prezent la Banca Europeană de Investiții (BEI), în Luxemburg, unde ocupă poziția de expert în combaterea fraudei, conform www.digi24.ro. Înainte de a ajunge la Banca Europeană de Investiții, Cătălina Manea a lucrat aproape un deceniu în cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Mai exact, între decembrie 2009 și ianuarie 2019, aceasta a ocupat funcția de responsabil de relații internaționale în cadrul OLAF. Începând cu 1 februarie 2019, Cătălina Manea a devenit expert în combaterea fraudei la Banca Europeană de Investiții din Luxemburg, potrivit informațiilor prezentate de Siegfried Mureșan și citate de www.newsweek.ro: „Din septembrie 2016, sunt căsătorit cu Cătălina Manea. La fel ca mine, Cătălina lucrează într-o instituție europeană”, a precizat Siegfried Mureșan în prezentarea vieții sale personale, conform www.newsweek.ro.

Cu ce se ocupă soția lui Siegfried Mureșan

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În timp ce Siegfried Mureșan și-a construit cariera în Parlamentul European și în Partidul Popular European, soția lui a activat în domeniul combaterii fraudei și al protejării intereselor financiare europene. Cătălina Manea a lucrat aproape zece ani la OLAF, instituția europeană care investighează fraudele care afectează bugetul Uniunii Europene, corupția și abaterile grave din cadrul instituțiilor europene. Ulterior, aceasta și-a continuat activitatea la Banca Europeană de Investiții, instituția financiară a Uniunii Europene, cu sediul în Luxemburg. Potrivit www.digi24.ro, Cătălina Manea este expertă în combaterea fraudei în cadrul BEI.

Deși soțul ei este unul dintre politicienii români cu o activitate îndelungată la Bruxelles, Cătălina Manea a preferat să rămână în afara vieții politice și a expunerii publice.

Ce venituri a declarat Cătălina Manea

Activitatea profesională a Cătălinei Manea apare și în declarațiile de avere depuse de soțul său. Potrivit informațiilor publice analizate în presa din România, pentru perioada aferentă declarației de avere din 2024, Cătălina Manea avea venituri anuale de peste 100.000 de euro din activitatea desfășurată la Banca Europeană de Investiții. www.spynews.ro scria, pe baza declarației de avere, că venitul anual declarat al Cătălinei Manea era de aproximativ 100.270 de euro, ceea ce înseamnă, în medie, peste 8.000 de euro pe lună. Valoarea reprezintă însă venitul aferent perioadei declarate și nu trebuie interpretată drept salariul lunar actual al acesteia. Veniturile celor doi soți sunt legate în principal de activitatea desfășurată în cadrul instituțiilor europene. Siegfried Mureșan a vorbit în trecut și despre situația financiară a familiei sale. Politicianul a explicat că economiile acumulate de el și soția sa provin din aproximativ două decenii de activitate profesională și că o parte importantă a acestora a fost investită în titluri de stat.

Siegfried Mureșan și Cătălina Manea sunt căsătoriți din 2016

Cei doi formează un cuplu de zece ani, însă aparițiile lor publice împreună sunt rare, iar Cătălina Manea nu este o prezență obișnuită în presa mondenă sau în evenimentele politice. Atât Siegfried Mureșan, cât și soția sa și-au desfășurat o mare parte a carierei în afara României și în cadrul instituțiilor europene. Siegfried Mureșan s-a mutat la Bruxelles în 2009 și a devenit europarlamentar în 2014. În prezent se află la al treilea mandat în Parlamentul European și este vicepreședinte al Partidului Popular European și al Grupului PPE din Parlamentul European, conform www.digi24.ro. Joi, 17 septembrie 2026, numele său a revenit în prim-planul politicii românești după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.