Iohannis, mesaj tranșant pentru românii care ignoră măsurile de protecție: "Virusul e printre noi. Ori ești precaut, ori ești prost"

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că este nevoie ca starea de alertă să fie prelungită, pentru ca Guvernul să aibă la îndemână pârghiile necesare în a lua decizii în cazuri speciale, dar că preferă "o variantă mai simplă, mai suplă" a stării de alertă, care să prevadă lucruri obligatorii - portul măştii în interior, distanţarea, măsurile de igienă.

"Din păcate, această pandemie a venit peste noi indiferent că am avut o guvernare sau alta. Eu, sincer, sunt foarte mulţumit că am avut o guvernare liberală, cu care împreună am putut să gestionăm această epidemie şi vreau să resubliniez că Guvernul, autorităţile au făcut tot ce a trebuit şi au luat măsurile corecte şi în timp. Acum, din păcate, nu s-a terminat. Cu toţii ne-am fi dorit să scăpăm mai repede de epidemie. Şi astăzi avem peste 200 de noi cazuri, deci nu putem să vorbim despre fosta epidemie. Este încă în comunitate virusul şi pentru ca Guvernul să aibă pârghiile necesare, să ia măsurile atunci când se impun. După părerea mea, este nevoie de prelungirea stării de alertă. (...) Eu nu-mi doresc să se prelungească starea de alertă cu măsurile care acum sunt în vigoare toate. Eu vreau o variantă mai simplă, mai suplă, care conţine exact acele lucruri care trebuie să rămână obligatorii, de exemplu portul măştii în interior, distanţarea, măsurile de igienă. Gândiţi-vă că, fără acest instrument al stării de alertă, miniştrii nu mai pot emite ordine care să vină în sprijinul medicilor şi în sprijinul sănătăţii publice. Sunt motive practice care ne fac să credem că trebuie să continuăm", a spus şeful statului.

În fața unei boli, ești precaut sau ești prost. Una din două”, a adăugat Iohannis.